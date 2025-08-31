Стала известна дата матча между казахстанским "Кайратом" и испанским "Реал Мадридом"

Встреча пройдет в Алматы 30 сентября в 21.45 по времени Астаны

Фото: Instagram/f.c.kairat

Алматы. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинский "Кайрат" сыграет с испанским "Реал Мадридом" на своем поле 30 сентября в 21.45 по времени Астаны.





Для королевского клуба это будет первый в истории визит в Казахстан. Помимо "Реала" подопечные Рафаэля Уразбахтина сыграют в Лиге Чемпионов дома с "Брюгге", "Пафосом" и "Олимпиакосом", а на выезде - с лондонским "Арсеналом", "Интером" из Милана и "Копенгагеном", - сообщает Sports.kz .





Расписание матчей опубликовано на сайте UEFA.





uefa.com





В общей сложности "Кайрат" проведет 8 игр:





18 сентября , 00.00 - матч со "Спортингом" (Португалия);

, - матч со "Спортингом" (Португалия); 30 сентября, 21:45 - матч с "Реалом" (Алматы);

- матч с "Реалом" (Алматы); 6 ноября, 02.00 - с "Интером" (Милан);

- с "Интером" (Милан); 26 ноября 23.45 - с "Копенгагеном" (Копенгаген);

- с "Копенгагеном" (Копенгаген); 9 декабря, 21.30 - с "Олимпиакосом" (Алматы);

- с "Олимпиакосом" (Алматы); 20 января, 21.30 - с "Брюгге" (Алматы);

- с "Брюгге" (Алматы); 29 января 02.00 - заключительная игра с "Арсеналом" (Лондон).





В расписании указано местное время (прим. ред.)





Фаза Лиги чемпионов 2025/26 стартует 16 сентября и продлится до финала в Будапеште 30 мая. Лучшие из лучших будут бороться за звание элитной команды Европы", - говорится в официальном сообщении УЕФА.





Финал Лиги чемпионов 2026 года запланирован на субботу, 30 мая 2026 года на Пушкаш Арене в столице Венгрии Будапеште. Он ознаменует собой завершение 71-го сезона этого элитного клубного турнира Европы и 34-го с момента его переименования в Лигу чемпионов УЕФА.



