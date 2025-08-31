Стала известна дата матча между казахстанским "Кайратом" и испанским "Реал Мадридом"
Фото: Instagram/f.c.kairat
Алматы. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинский "Кайрат" сыграет с испанским "Реал Мадридом" на своем поле 30 сентября в 21.45 по времени Астаны.
Для королевского клуба это будет первый в истории визит в Казахстан. Помимо "Реала" подопечные Рафаэля Уразбахтина сыграют в Лиге Чемпионов дома с "Брюгге", "Пафосом" и "Олимпиакосом", а на выезде - с лондонским "Арсеналом", "Интером" из Милана и "Копенгагеном", - сообщает Sports.kz.
Расписание матчей опубликовано на сайте UEFA.
В общей сложности "Кайрат" проведет 8 игр:
- 18 сентября, 00.00 - матч со "Спортингом" (Португалия);
- 30 сентября, 21:45 - матч с "Реалом" (Алматы);
- 6 ноября, 02.00 - с "Интером" (Милан);
- 26 ноября 23.45 - с "Копенгагеном" (Копенгаген);
- 9 декабря, 21.30 - с "Олимпиакосом" (Алматы);
- 20 января, 21.30 - с "Брюгге" (Алматы);
- 29 января 02.00 - заключительная игра с "Арсеналом" (Лондон).
В расписании указано местное время (прим. ред.)
Фаза Лиги чемпионов 2025/26 стартует 16 сентября и продлится до финала в Будапеште 30 мая. Лучшие из лучших будут бороться за звание элитной команды Европы", - говорится в официальном сообщении УЕФА.
Финал Лиги чемпионов 2026 года запланирован на субботу, 30 мая 2026 года на Пушкаш Арене в столице Венгрии Будапеште. Он ознаменует собой завершение 71-го сезона этого элитного клубного турнира Европы и 34-го с момента его переименования в Лигу чемпионов УЕФА.
Напомним, 27 августа "Кайрат" обыграл на своем поле шотландский "Селтик" и впервые в истории вышел в Лигу чемпионов.