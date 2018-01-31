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86% дорог в Казахстане находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии31.01.2018
  • Фото: ca-news.org
Государство  12:18

Астана. 31 января. Kazakhstan Today - 86% дорог в Казахстане находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, передает Kazakhstan Today.

К 2020 году свыше 90% автодорог республиканского значения будет приведено в хорошее и удовлетворительное состояние, а доля дорог I и II технических категорий увеличится до 50%. На сегодня в хорошем и удовлетворительном состоянии 86% республиканских дорог, доля дорог I и II технических категорий составляет 32%, сообщила пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию РК со ссылкой на выступление главы ведомства Жениса Касымбека на республиканском совещании по вопросам повышения эффективности транспортно-логистической инфраструктуры.

Министерство совместно с акиматами областей прорабатывает комплекс мер по развитию автодорог областного и районного значения. Основное внимание будет уделено проведению среднего ремонта. В ходе дорожно-ремонтных работ будут применяться технологии ресайклинга и традиционные методы.

Для этого планируется увеличить финансирование ремонта до 150 млрд тенге, что позволит охватить ремонтными работами порядка 5 тыс. километров и к 2025 году улучшить состояние 85% местной сети (текущий показатель 67%), добавили в ведомстве.

По данным пресс-службы нацкомпании "КазАвтоЖол", МИР РК ведется работа по внедрению современных технологий в отечественную транспортно-логистическую систему. В рамках многокомпонентного проекта "Интеллектуальная транспортная система" (ИТС) поэтапно осуществляется интеграция транспортных средств, инфраструктуры, пользователей и инфокоммуникационных технологий.

В автодорожной сфере внедряется Система управления дорожными активами для оптимизации расходов жизненного цикла дорог путем устранения дефектов на ранней стадии.

Как отметил в своем выступлении на совещании председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Ермек Кизатов, экономический эффект от внедрения ИТС до 2021 года составит 450 млрд тенге.

"КазАвтоЖол" уже приступил к реализации ряда мероприятий, направленных на цифровизацию транспортно-логистического комплекса. В частности, мероприятий по обеспечению полного учета интенсивности движения, контролю и регулированию скорости передвижения, цифровой геолокации, видеомониторинга движения, автоматизированного весогабаритного контроля, метеоданных и прогноза погоды на дорогах, автоматизации процессов планирования ремонта и эксплуатации дорог.

"Для полноценной цифровой трансформации важно произвести интеграцию предлагаемой ИТС с такими системами, как система управления дорожными активами (СУДА), система специальных автоматизированных измерительных средств (САИС), система экстренного вызова при авариях и катастрофах (ЭВАК), а также международными цифровыми платформами IRU, GoogleMaps и YandexMaps", - сказал Кизатов.
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86% дорог в Казахстане находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии
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