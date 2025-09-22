21.09.2025, 11:15 36881
Имена Дениса Тена, Наталии Сац, Карла Байпакова и других известных казахстанцев присвоят улицам Алматы
Алматы. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы 156 безымянным улицам города дадут названия. Решение было принято на ХХХIV сессии маслихата Алматы.
22 улицы будут носить имена ветеранов Великой Отечественной войны, 15 - имена выдающихся личностей, внесенных в список "Исторические личности".
Среди них академик Абдуали Кайдар, археолог Карл Байпаков, историк Сайым Балмуканов, чемпион мира по тяжелой атлетике Анатолий Храпатый, олимпийский чемпион, фигурист Денис Тен, народный писатель Казахстана Абдижамил Нурпеисов, поэт и писатель Музафар Алимбаев, абаевед Кайым Мухамедханов, основатель отечественной мультипликации Амен Кайдаров, а также народная артистка СССР Наталия Сац", - сообщается в информации.
Еще 118 улиц получат топонимические, историко-познавательные и традиционные названия. Предложения предварительно обсуждались на комиссиях маслихата, согласованы с общественным советом города и получили положительное заключение Республиканской ономастической комиссии.
Кроме того, депутаты внесли дополнения в правила благоустройства города, в частности закрепили механизм перехода на усиленный режим зимнего содержания улично-дорожной сети при аномальных осадках.
К примеру, зимой 2024-2025 годов в Алматы в общей сложности около пяти суток шли сильные снегопады, что потребовало экстренного увеличения числа рабочих и техники.
При повторении подобных условий потребуется до 4 тыс. дорожных рабочих, до 200 единиц спецтехники и до 30 погрузчиков. Оплата будет производиться только за фактически выполненные работы", - уточнили в маслихате.
Также депутаты внесли изменения в персональный состав акимата города Алматы в связи с кадровыми назначениями.
В Алматы за 12 лет новые названия получили 783 улицы. Из них 209 улицам (27%) присвоены имена общественных, государственных деятелей, деятелей культуры, науки, спорта и других отраслей. Историко-познавательные и географические названия присвоены 574 улицам (73%).
20.09.2025, 12:22 131336
Офлайн-этап сельхозпереписи стартовал в Казахстане
Фото: Pexels.com
Астана. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане сегодня стартовал офлайн-этап сельскохозяйственной переписи, сообщает Бюро национальной статистики.
Мы завершили онлайн-этап переписи, у сельхозформирований и домохозяйств была возможность пройти опрос на сайте sanaq.gov.kz. Тогда участие приняли свыше 600 тысяч респондентов. Теперь начинается более масштабный этап: интервьюеры будут обходить дома и собирать данные с помощью планшетов. Призываем всех активно участвовать и предоставлять актуальную информацию. Вопросы простые и касаются только сельхоздеятельности. Все ответы используются исключительно в статистических целях и не передаются третьим лицам", - отметил руководитель бюро Максат Турлубаев.
По данным пресс-службы, в подомовом обходе задействованы более 2,5 тысячи интервьюеров.
Интервьюеры будут проводить подомовой обход во всех населенных пунктах. Всего планируется опросить около 1,2 млн домохозяйств. Сельхозперепись проводится в стране во второй раз. Ее цель - получить полное представление о состоянии аграрной отрасли, особенно на уровне сел, поселков и сельских округов. Переписной лист состоит из 22 вопросов, хозяев спросят о наличии скота и птицы, использовании земельных ресурсов, ведении огорода, применении удобрений и других сведениях", - уточнили в бюро.
Напомним, в Казахстане онлайн-сельхозперепись продлили до 20 сентября.
20.09.2025, 12:00 132866
Более 1,3 трлн тенге незаконных активов вернул Казахстан
Астана. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Более 1,3 трлн тенге незаконно приобретенных активов вернул Казахстан, сообщил генеральный прокурор страны Берик Асылов.
В реализацию закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" взыскано с субъектов олигополий свыше 1,3 трлн тенге, из них порядка 850 млрд тенге уже поступили в доход государства. На возвращенные средства начато строительство 207 объектов водоснабжения, 177 медицинских учреждений и 14 образовательных и спортивных объектов на сумму 375 млрд тенге. С субъектами олигополий заключены соглашения, и ими приняты обязательства об инвестициях в страну 5,2 трлн тенге, а именно - на строительство нового туристического комплекса в городе Алматы, транспортно-логистических центров и заводов в других регионах", - заявил он на своей странице в Сети.
Также, по его словам, будет построен горно-обогатительный комбинат, который создаст более 3000 рабочих мест, увеличит добычу и переработку ресурсов, тем самым укрепит экспортный потенциал страны и увеличит приток налоговых поступлений.
Одновременно комитет по возврату незаконных активов трансформируется в комитет по защите прав инвесторов. Главная цель - создать систему, стимулирующую вложение средств в экономику, в том числе из ранее незаконно выведенных из страны. В целом в этом направлении мы проводим системную работу - расширяются международные правовые связи и совершенствуются цифровые инструменты", - отметил генпрокурор.
Он подчеркнул, что сегодня прокуроры сопровождают более 1,5 тысячи инвестпроектов на сумму 87 трлн тенге.
В частности, с 2023 года:
- решено 937 проблемных кейсов, помощь оказана 1732 инвесторам;
- внедрен "прокурорский фильтр", который исключает проверки и санкции без согласования с прокурором;
- пресечено 370 незаконных проверок, 438 административных производств и 200 ограничительных мер;
- более 1000 решений, ущемляющих бизнес, не согласованы;
- наказаны 307 должностных лиц.
Ранее сообщалось, что более 45 млрд тенге из возращенных активов направили на развитие водоснабжения СКО.
19.09.2025, 20:24 202861
В энергетику Туркестанской области инвестируют 60 млрд тенге
Туркестан. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - До 2029 года планируется вложить свыше 60 млрд тенге в модернизацию сферы энергетики Туркестанской области. На сегодня общий объем инвестиций в проекты в регионе уже превышает 6,9 млрд тенге, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.
В регионе реализуются конкретные инициативы, направленные на улучшение качества жизни миллионов жителей: строительство новых линий электропередачи, реконструкция сетей, внедрение инновационных технологий и замена изношенного оборудования.
Ключевыми операторами выступают группа компаний "Казахстанские коммунальные системы" и ее дочерняя компания "Оңтүстік Жарық Транзит", которые активно внедряют цифровые сервисы, автоматизированные системы учета электроэнергии, обновляют линии электропередачи и трансформаторные подстанции.
Среди ключевых проектов - строительство линии 110 кВ Орталык - Яссы в Туркестане стоимостью 3,8 млрд тенге с завершением в феврале 2026 года, реконструкция линии 110 кВ в Ордабасинском районе, обновление низковольтных сетей на 31 объекте общей протяженностью 89,8 км с инвестициями 1,5 млрд тенге, а также внедрение высокотемпературных проводов нового поколения.
Параллельно "Оңтүстік Жарық Транзит" реализует собственную инвестиционную программу объемом 5,3 млрд тенге, в рамках которой обновлено 84 трансформаторные подстанции, построено и реконструировано более 240 км линий, ведется модернизация подстанции в селе Торткуль и строительство линии 110 кВ между Шаульдером и Торткулем.
19.09.2025, 19:24 207186
Токаев подписал закон, ужесточающий меры против отмывания доходов
Документ направлен на адаптацию национального законодательства к изменениям финансового рынка
Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", сообщает пресс-служба Акорды.
Документ направлен на адаптацию национального законодательства к изменениям финансового рынка и выполнение международных обязательств по стандартам группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
В частности, закон предусматривает:
- выпуск исключительно именных ценных бумаг;
- уточнение понятия "безупречная деловая репутация" и внедрение мер, препятствующих лицам, связанным с преступниками, владеть значительной или контролирующей долей в финансовых организациях;
- запрет на создание банков-"ширм";
- внедрение скоринговых и автоматизированных систем риск-идентификации клиентов;
- мониторинг АФМ деятельности некоммерческих организаций на предмет рисков финансирования терроризма;
- пересмотр подходов к оценке рисков, включая разграничение понятий национальной и секторальной оценки рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма;
- расширение круга субъектов финансового мониторинга (операторы связи, НАО ГК "Правительство для граждан", клиринговые центры по сделкам с финансовыми инструментами) с закреплением уполномоченного органа для осуществления госконтроля в сфере ПОД/ФТ.
19.09.2025, 16:48 221596
Досаев назначен замглавы администрации президента Казахстана
Фото: gov.kz
Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший аким города Алматы Ерболат Досаев назначен заместителем руководителя администрации президента Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.
Указом главы государства Досаев Ерболат Аскарбекович назначен заместителем руководителя администрации президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Ерболат Досаев родился 21 мая в 1970 году.
В разные годы возглавлял министерства финансов, здравоохранения, экономического развития и торговли, экономики и бюджетного планирования, национальной экономики и Антимонопольное агентство.
Также работал на посту председателя нескольких финансовых организаций, включая Банк развития Казахстана, Европейский банк реконструкции и развития в Казахстане, АО "Казинвестбанк", Национальный банк, АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".
С 31 января 2022 года занимал пост акима Алматы. 24 мая 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев своим указом освободил Ерболата Досаева от должности акима города.
19.09.2025, 16:40 216426
Провалы асфальта на улицах Алматы: акимам двух районов объявили выговор
Фото: depositphotos
Алматы. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Акимам Ауэзовского и Медеуского районов города Алматы объявили выговор после провалов асфальта и нецелесообразной замены брусчатки на ряде участков в городе, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
За ненадлежащий контроль за подрядчиками, допустившими просадку дорожного полотна на улице Аманжол и провал асфальта на улице Яссауи, акиму Ауэзовского района объявлен строгий выговор. По микрорайону Ерменсай, где ливневые потоки размыли траншеи после вскрытия под инженерные коммуникации, а также за отсутствие контроля на проспекте Аль-Фараби и улице Жарокова, где допущена нецелесообразная замена гранитных плит, в связи с отсутствием акима Бостандыкского района уволен его заместитель, курировавший сферу ЖКХ и благоустройства. Строгий выговор объявлен акиму Медеуского района за бездействие в ситуации с демонтажем брусчатки на бульваре Уалиханова, когда подрядная организация вывезла плитку в частный дом за пределами города, что вызвало резонанс среди жителей. По данному факту возбуждено уголовное дело", - заявили в акимате.
Кроме того, аким мегаполиса Дархан Сатыбалды поручил провести служебное расследование по фактам провалов асфальта на улицах Аманжол и Яссауи в Ауэзовском районе, размыва траншеи в микрорайоне Ерменсай и кражи гранитных плит с набережной Улкен Алматы в Бостандыкском районе.
Поручено проверить качество работ АО "Павлодарский речной порт" при реконструкции русла реки Улкен Алматы и благоустройстве прилегающей территории. Выговор объявлен руководителю управления экологии и окружающей среды как заказчику проекта. Также дано указание департаменту полиции доложить о ходе расследования уголовного дела по факту хищения гранитных плит с набережной", - говорится в сообщении.
Также Дархан Сатыбалды поручил в кратчайшие сроки устранить нарушения, а управлению градостроительного контроля - перепроверить деятельность подрядчиков и технического надзора.
В случае подтверждения фактов недобросовестной работы к ним будут применены жесткие меры и штрафные санкции", - заверили в акимате.
Напомним, вечером 16 сентября Алматы погрузился в транспортный коллапс из-за обильного дождя. Пробки на дорогах достигли 10 баллов, люди часами не могли дождаться общественного транспорта, а стоимость услуг такси выросла в несколько раз.
На улице Аманжол в Ауэзовском районе Алматы 16 сентября после сильного дождя произошел провал дорожного полотна, в результате чего были повреждены 13 автомашин.
Также утром 17 сентября на участке улицы Яссауи на пересечении с улицей Дастан произошел частичный провал дорожного покрытия площадью 100 квадратных метров после сильного дождя.
19.09.2025, 16:32 203461
Почти 14 млн гектаров земель вернули в госсобственность в Казахстане
Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С 2022 года в Казахстане в государственную собственность вернули 13,7 млн гектаров земель, сообщает пресс-служба правительства страны.
Из них перераспределено 6,2 млн гектаров, из которых 2,1 млн гектаров, расположенные вблизи населенных пунктов, в приоритетном порядке переданы в общее пользование для выпаса скота местных жителей. Остальные 4,1 млн гектаров распределены через конкурсы между сельхозпроизводителями", - заявили в пресс-службе.
Кроме того, землепользователи приступили к использованию своих земель на площади 4 млн гектаров.
Как отметил в ходе заседания республиканской комиссии по контролю за рациональным использованием земельных ресурсов вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, при распределении земель в первую очередь должны учитываться потребности сельчан в пастбищах и интересы фермеров. Подчеркивается, что это позволит увеличить вовлечение земель в сельхозоборот, развивать животноводство и снижать социальное напряжение.
Принципиальное новшество - переход к цифровому формату распределения неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Подготовлены поправки, согласно которым решения будут приниматься на основе электронных конкурсов. До конца года в законодательство необходимо внести соответствующие изменения", - сообщили в правительстве.
Также на заседании озвучили результаты деятельности территориальных подразделений Комитета по управлению земельными ресурсами с начала 2025 года.
Всего проведена 1381 внеплановая проверка на площади 2,1 млн гектаров. Вынесено 1013 предписаний на устранение нарушений, охватывающих 1,5 млн гектаров. Уже начато освоение 350,1 тысячи гектаров по ранее выданным предписаниям. По 52,6 тысячи гектаров идут судебные разбирательства о принудительном изъятии. В целом из запланированных к возврату 2 млн гектаров уже возвращено 1,55 млн гектаров", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Алматинской области за три года в госсобственность вернули свыше 367 тысяч га земли.
