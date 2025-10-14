Как изменятся водительские права в Казахстане, рассказали в МВД

Рассказать друзьям

Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель мажилиса Ерлан Кошанов отчитался перед президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о текущей деятельности палаты парламента, - Председатель мажилиса Ерлан Кошанов отчитался перед президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о текущей деятельности палаты парламента, сообщили в Акорде.





По словам Кошанова, до конца текущего года планируется принять Строительный, Цифровой кодексы и Закон "О банковской деятельности". Также ведется работа над законопроектами о выборах, защите прав потребителей, профилактике правонарушений.





Всего, по его словам, в настоящее время мажилисом принято и направлено в сенат 15 законов. Находятся на рассмотрении палаты 77 законопроектов.





Он также рассказал об инициативе депутатов внести поправки в закон о местном государственном управлении и самоуправлении, проекты законов по вопросам поддержки и развития креативных индустрий, развития наукоемких территорий, охраны объектов историко-культурного наследия, государственной поддержки садоводческих товариществ.





Спикер палаты напомнил, что в конце сентября мажилисом принят и направлен в сенат Закон "Об искусственном интеллекте", а также проведены парламентские слушания с участием отечественных и зарубежных экспертов.





Вместе с тем по инициативе депутатов и Министерства энергетики в Актау прошел форум по развитию нефтегазового машиностроения. Принято решение о системном увеличении казахстанского содержания в закупках нефтегазового сектора. Депутаты будут держать этот вопрос на постоянном контроле.





Напомним, мажилис одобрил в первом чтении проект Строительного кодекса и сопутствующие ему поправки по вопросам архитектуры, градостроительства и строительства. Теперь прием жилья в эксплуатацию будет осуществляться с участием ГАСК и МЧС. Нормами кодекса предусмотрено внедрение общественного контроля при планировке населенных пунктов. Кроме того, при планировании застроек будут применять карты сейсмического зонирования.



