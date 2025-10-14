13.10.2025, 12:05 72246
Как изменятся водительские права в Казахстане, рассказали в МВД
Дизайн водительских прав останется прежним, но из него уберут чип
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя Комитета административной полиции Алибек Кенесбаев в кулуарах Министерства внутренних дел РК рассказал, как изменится водительское удостоверение в Казахстане.
По его словам, дизайн водительских прав останется прежним, но из него уберут чип.
В настоящее время рассматривается только вопрос исключения чипа из этого водительского удостоверения. Это пока проект, но мы планируем в первом-втором квартале 2026 года", - рассказал Кенесбаев.
Удостоверения, которые были ранее выданы, соответствуют требованиям Конвенции о дорожном движении и будут действительны в течение срока действия. Изменения будут происходить в процессе замены. Проект планируют реализовать в первом полугодии следующего года.
Спикер также ответил на вопрос, будет ли взиматься дополнительная плата за внесенные изменения.
Государственная пошлина за выдачу водительского удостоверения установлена Налоговым кодексом, она сохранится. Здесь пошлина взимается за процесс выдачи", - сообщил представитель МВД.
Ранее сообщалось, что в Казахстане запустят пилотный проект по онлайн-оформлению водительских прав.
13.10.2025, 18:15
Когда в Казахстане заработает база дактилоскопии
Фото: depositphotos.com
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Когда в Казахстане будет вновь работать база дактилоскопии для иностранцев, рассказал на брифинге в мажилисе министр внутренних дел Ержан Саденов.
Я думаю, на этой неделе мы должны практически закончить - в полную силу будет работать. По крайней мере, будем ускорять. Обещали на той неделе, но там технические вещи. Если бы можно было вручную перекопать, мы бы перекопали уже давно и сделали", - заявил он.
Напомним, сбой в базе дактилоскопии произошел более месяца назад. С тех пор тысячи иностранцев, проживающих в РК, не могут получить или поменять вид на жительство, который не выдают без обязательной дактилоскопии.
Ранее Министерство внутренних дел РК в ответе на запрос агентства Kazakhstan Today прокомментировало сбой.
В настоящее время проводятся восстановительные работы по устранению неполадок в системе дактилоскопической регистрации граждан. После восстановления функционирования информационной системы документирование иностранцев будет возобновлено в рабочем режиме. При обращении иностранцев по вопросам оформления либо обмена ВНЖ, ЛБГ с просроченными документами на дату возобновления работы информационной системы документирование будет осуществляться временно без дактилоскопической регистрации и правовых последствий", - пояснили в МВД.
13.10.2025, 16:46
В Казахстане места ДТП смогут фиксировать с помощью дронов
Фото: depositphotos.com
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане места дорожно-транспортных происшествий смогут фиксировать с помощью дронов, сообщил в кулуарах мажилиса заместитель министра внутренних дел страны Санжар Адилов.
Недавно мы апробировали по городу Семею. Использовали дрон для осмотра места происшествия, то есть фактически следователи к месту ДТП не приближались с учетом большого трафика. Подлетел дрон, он полностью, до сантиметра, зафиксировал расположение транспортных средств, произвел фото- и видеосъемку", - пояснил он.
Ранее сообщалось, что дроны с ИИ используют в Казахстане для выявления дефектов на линиях электропередачи.
13.10.2025, 14:47
Строительный и Цифровой кодексы примут в Казахстане до конца года - Кошанов
Председатель мажилиса отчитался перед президентом о работе палаты парламента
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель мажилиса Ерлан Кошанов отчитался перед президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о текущей деятельности палаты парламента, сообщили в Акорде.
По словам Кошанова, до конца текущего года планируется принять Строительный, Цифровой кодексы и Закон "О банковской деятельности". Также ведется работа над законопроектами о выборах, защите прав потребителей, профилактике правонарушений.
Всего, по его словам, в настоящее время мажилисом принято и направлено в сенат 15 законов. Находятся на рассмотрении палаты 77 законопроектов.
Он также рассказал об инициативе депутатов внести поправки в закон о местном государственном управлении и самоуправлении, проекты законов по вопросам поддержки и развития креативных индустрий, развития наукоемких территорий, охраны объектов историко-культурного наследия, государственной поддержки садоводческих товариществ.
Спикер палаты напомнил, что в конце сентября мажилисом принят и направлен в сенат Закон "Об искусственном интеллекте", а также проведены парламентские слушания с участием отечественных и зарубежных экспертов.
Вместе с тем по инициативе депутатов и Министерства энергетики в Актау прошел форум по развитию нефтегазового машиностроения. Принято решение о системном увеличении казахстанского содержания в закупках нефтегазового сектора. Депутаты будут держать этот вопрос на постоянном контроле.
Напомним, мажилис одобрил в первом чтении проект Строительного кодекса и сопутствующие ему поправки по вопросам архитектуры, градостроительства и строительства. Теперь прием жилья в эксплуатацию будет осуществляться с участием ГАСК и МЧС. Нормами кодекса предусмотрено внедрение общественного контроля при планировке населенных пунктов. Кроме того, при планировании застроек будут применять карты сейсмического зонирования.
13.10.2025, 13:25
Факты незаконной срезки горных массивов участились в Казахстане - Базарбек
Фото: Акимат Алматы
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция не реагирует на факты незаконной добычи полезных ископаемых и факты среза горных склонов в нескольких областях Казахстана, сообщил на правительственном часе депутат мажилиса Бахытжан Базарбек.
Он обратился к министру МВД Ержану Саденову с вопросом, почему по данным фактам возбуждено всего 5 уголовных дел.
В Алматы, Алматинской, Туркестанской, Жамбылской, Жетысуской областях участились факты незаконной срезки горных массивов и незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых. Например, в Алматинской области создана рабочая группа и выявлено более 20 фактов с ущербом государству более чем на 15 миллиардов тенге. Только в трех районах Алматинской области незаконно вывезено 64 миллиона кубометров сырья", - сообщил Базарбек.
Он добавил, что чиновники акиматов выявляют данные факты и направляют материалы в органы внутренних дел.
Но полиция не возбуждает уголовные дела. Не буду голословным. Например, по Талгарскому району выявлено 9 фактов незаконной срезки горных массивов и незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых, которые подтверждены фактами и документами. Но зарегистрированы только 5 материалов. Как мы будем решать этот вопрос?" - обратился депутат к главе МВД.
В ответ министр МВД пообещал разобраться, почему уголовные дела по данным нарушения не регистрируют в полиции.
Напомним, ранее Бахытжан Базарбек потребовал ввести запрет на строительство ЖК в предгорьях, а также селеопасных и оползнеопасных зонах.
Коллега Базарбека, депутат Ирина Смирнова также потребовала разобраться с незаконным строительством жилого комплекса в горах Алматы, где отсутствуют водоснабжение и канализация.
Еще в августе по поручению президента в Алматы был введен мораторий на строительство многоквартирного жилья и точечную застройку в верхней части города. Тогда в управлении городского планирования и урбанистики сообщили, что интенсивная застройка данных территорий приводит к ряду системных проблем. Одна из них - острый дефицит социальной инфраструктуры, а также отсутствие централизованных систем водоснабжения и канализации. Также в городе порядка пяти тысяч строений находятся в опасной зоне схода лавин, оползней и селей.
13.10.2025, 12:19
Правила документирования граждан РК за границей изменились в Казахстане
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел РК изменило правила сбора и обработки дактилоскопической информации у граждан РК, претендующих на получение паспорта гражданина РК за границей, иностранцев и лиц без гражданства при получении виз РК.
По новым правилам загранучреждения осуществляют сбор дактилоскопической информации у:
- граждан РК, обратившихся в загранучреждения для получения паспорта гражданина РК впервые, а также для их восстановления либо замены с их согласия;
- иностранцев и лиц без гражданства, достигших 16-летнего возраста, при обращении за получением виз РК, за исключением виз, выдаваемых в электронном формате без посещения загранучреждения.
От прохождения дактилоскопической регистрации освобождаются:
- дети младше 12 лет;
- при оформлении виз РК исходя из принципа взаимности (в случаях обоюдного предоставления равных условий при оформлении виз РК):
- главы иностранных государств, правительств, международных организаций, приравненные к дипломатическому статусу, и члены их семей;
- члены парламентов, правительств иностранных государств, международных организаций, приравненные к дипломатическому статусу, и члены их семей - владельцы дипломатических паспортов, а также члены официальных иностранных делегаций и сопровождающие их лица - владельцы дипломатических паспортов;
- почетные консулы РК и члены их семей и т.д.
Перед началом дактилоскопирования гражданина РК уполномоченный сотрудник спрашивает его о желании пройти дактилоскопическую регистрацию. Гражданин РК в устной форме сообщает уполномоченному сотруднику о желании либо отказе от дактилоскопической регистрации. При отказе гражданина РК от прохождения дактилоскопической регистрации уполномоченный сотрудник вносит в информационную систему "Регистрационный пункт "Документирование и регистрация населения" (ИС "РП ДРН") сведения об отказе гражданина РК от прохождения дактилоскопической регистрации", - говорится в документе.
Также в правилах перечислены персональные данные, которые вносятся в информационную систему после дактилоскопии.
Дактилоскопическая регистрация детей в возрасте от 12 до 16 лет при обращении для получения паспорта гражданина РК осуществляется с их согласия и проводится в присутствии и на основании письменного заявления законного представителя ребенка, при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего полномочия законного представителя", - говорится в правилах.
Приказ вступит в силу с 21 октября 2025 года.
Ранее действовавшие правила сбора и обработки дактилоскопической информации у граждан РК, претендующих на получение паспорта гражданина РК за границей, иностранцев и лиц без гражданства при получении виз РК утрачивают силу.
Ранее в МВД РК прокомментировали сбой в базе дактилоскопии и невозможность получить ВНЖ.
13.10.2025, 11:32
Ввести запрет на продажу алкоголя онлайн предлагает МВД
Фото: Depositphotos
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Один из ключевых факторов, влияющих на криминогенность в Казахстане - злоупотребление алкоголем, сообщил на правительственном часе глава Министерства внутренних дел РК Ержан Саденов.
По его словам, несмотря на принимаемые профилактические меры, ежегодно в состоянии опьянения совершается до 10 тысяч преступлений.
По мнению министра, принимаемые принудительные меры - лишь борьба с последствиями.
В погоне за выгодой недобросовестные предприниматели нарушают возрастные и временные ограничения реализации спиртного.
Круглосуточно торгуют под видом кафе и баров. Широко применяется онлайн-доставка. При этом мера по лишению лицензии не эффективна. Ее можно получить на следующий день на других лиц", - подчеркнул глава ведомства.
По его словам, этот вопрос рассмотрен на заседании межведомственной комиссии.
МВД предлагает:
- разрешить розничную реализацию алкоголя только в спецмагазинах (алкомаркетах);
- ужесточить требования к выдаче лицензий, в т.ч. их лимитированию;
- запретить онлайн-торговлю алкоголем.
Кроме того, по мнению Саденова, необходимо ограничить время реализации спиртного в развлекательных заведениях.
В указанных объектах в опьянении совершено более 1400 преступлений, в том числе 3 убийства. Однако на сегодня некоторые госорганы эти подходы не поддерживают. Полагаю, здесь прежде всего нужно исходить из интересов сохранения жизни и здоровья наших граждан", - подчеркнул министр.
Также требуется расширить сеть центров временной адаптации и детоксикации, которых на сегодня в стране всего 38, а в небольших городах они вообще отсутствуют.
Сама процедура направления на принудительное лечение забюрократизирована, пояснил Саденов. Поэтому предлагается организовать эту работу по принципу "одного окна", с созданием комиссии, а также пересмотреть методики и протоколы медицинского лечения.
По словам министра, сейчас Минздрав рассматривает возможность отказа от практики принудительного лечения (только на добровольной основе).
Полагаем, такое решение может оказать негативное влияние на состояние безопасности. В первую очередь это касается правонарушений в семейно-бытовой сфере", - отметил Саденов.
По его мнению, в работу с семейно-бытовым насилием следует вовлечь все госорганы.
К примеру, в стране есть проблема изоляции дебоширов. Сейчас в стране есть всего 32 спецприемника. Открыть еще 6 планируется только до 2028 года.
Ранее в МВД заявили, что считают недопустимыми любые предложения об отмене или смягчении наказания за управление автомобилем в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения.
13.10.2025, 09:16
Ержан Ашикбаев назначен первым заместителем министра иностранных дел Казахстана
Фото: gov.kz
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением главы государства Ержан Ашикбаев назначен первым заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.
Акан Рахметуллин освобожден от должности первого заместителя министра иностранных дел РК.
Напомним, 26 сентября указом главы государства Ержан Ашикбаев был освобожден от должности посла Казахстана в Соединенных Штатах Америки.
Ашикбаев Ержан Нигматуллаулы родился 16 июня 1974 года. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Школу государственного управления имени Дж. Ф. Кеннеди Гарвардского университета. Специалист в области международных отношений, магистр государственного управления. С 2013 по 2021 год занимал должность заместителя министра иностранных дел РК.
С 26 сентября Ермек Кошербаев возглавляет МИД Казахстана.
13.10.2025, 09:00
В Семее прошли выборы акима
Фото: акимат Семея
Семей. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера, 12 октября, в Семее завершилась процедура голосования на первых в республике выборах акима областного центра, сообщили в акимате города.
По информации территориальной избирательной комиссии, в 20.00 на всех избирательных участках города голосование завершилось. Члены комиссии приступили к подсчету бюллетеней.
В черте города работали 129 избирательных комиссий, включая 1 территориальную и 128 участковых. Общее количество избирателей составляет 220 761 человек.
За пост акима боролись три кандидата: Адлет Кожанбаев, Айболат Бекжасаров, Каныш Тулеуов.
Напомним, в Казахстане с 2025 года акимов районов и городов областного значения начали избирать через прямые выборы.
