Какие медуслуги и лекарства освободят от НДС, рассказали в Минздраве

Стандарты охватывают все ключевые этапы жизненного цикла искусственного интеллекта: от общих понятий и архитектуры систем до управления рисками и анализа больших данных

Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане впервые утверждены национальные стандарты в сфере искусственного интеллекта (ИИ), сообщили в Министерстве торговли и интеграции Казахстана.





Как рассказали в МТИ, разработанные семь стандартов задают единые правила для всех, кто работает с технологиями ИИ - от разработчиков и бизнеса до государственных структур. Они охватывают все ключевые этапы жизненного цикла искусственного интеллекта: от общих понятий и архитектуры систем до управления рисками и анализа больших данных.





Один из ключевых документов СТ РК ISO/IEC 5339. Он описывает общие принципы для всех типов ИИ-приложений - от разговорных систем, как ChatGPT, до промышленных и медицинских решений.





В одном из стандартов отдельно отмечается необходимость защищать конфиденциальность пользователей. Это означает не только безопасность данных, используемых при обучении и работе системы, но и предотвращение несанкционированного доступа, а также контроль над тем, чтобы ИИ не мог случайно раскрывать личную информацию.





Новые стандарты также могут стать основой для сертификации организаций, работающих с искусственным интеллектом. Это позволит казахстанским компаниям подтверждать соответствие международным требованиям и повысит доверие со стороны партнеров и потребителей как внутри страны, так и на внешних рынках.





Таким образом, стандарты не просто регулирует технологию, они формирует культуру ответственного и осознанного применения искусственного интеллекта, что становится ключевым условием успешной цифровой трансформации Казахстана", - отметили в ведомстве.





Параллельно прорабатывается создание испытательно-эталонного центра по искусственному интеллекту, в структуре которого будет действовать AI Standards Hub - лаборатория, центр сертификации и испытаний. Центр станет площадкой для сотрудничества с ISO, ITU, ОЭСР и другими международными организациями, определяющими будущее ответственного использования искусственного интеллекта.





Ранее были утверждены стандарты внедрения ИИ в систему образования.







