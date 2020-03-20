Касым-Жомарт Токаев посетил блокпост на въезде в город Нур-Султан

Нур-Султан. 19 марта. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев осмотрел блокпост №6 в районе поселка Жибек Жолы, который был установлен в связи с введением чрезвычайного положения в стране и карантина в столице из-за пандемии коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Обращаясь к премьер-министру Аскару Мамину, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости выработки новых подходов к управлению экономикой в условиях крайне неблагоприятной мировой конъюнктуры.

Надо быть готовым к любым, причем не самым благоприятным, даже к самым худшим вариантам развития, включая и модель мобилизационной экономики. Надо быть готовыми ко всему", - подчеркнул президент Казахстана.

Глава государства в целом положительно оценил готовность городского акимата, органов здравоохранения, внутренних дел, военнослужащих Министерства обороны и Национальной гвардии по обеспечению режима карантина.

В нынешней ситуации без таких мер, как карантин, невозможно. Вы видите, что происходит в мире. Нужны решительные действия и сплоченность. И, конечно же, приходиться применять и такие средства, как карантин. Думаю, что наши граждане к этим мерам отнесутся с пониманием. Все это делается для здоровья наших граждан", - сказал глава государства.

Президент заслушал информацию акима столицы, министров здравоохранения, внутренних дел, обороны о принимаемых мерах по противодействию коронавирусной инфекции.

Отметив тяжелый труд медицинских работников страны в борьбе с пандемией, глава государства выразил им благодарность и указал на важность своевременной выплаты заработных плат и премий в полном объеме.

В завершение глава государства пожелал военнослужащим Министерства обороны, МВД, работникам других ведомств успехов, а также разъяснил причины введения карантина.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания CoViD-19 пандемией , к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 200 тысяч.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства