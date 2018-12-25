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Казахстан и Китай проведут в 2019 году совместные антитеррористические учения "Охота на лис"24.12.2018
Государство  20:18

Астана. 24 декабря. Kazakhstan Today - Казахстан и Китай проведут в 2019 году совместные антитеррористические учения "Охота на лис", передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Казахстана, на базе учебного центра "Партнерство во имя мира" в Алматы между оборонными ведомствами Казахстана и Китая прошла планирующая конференция совместного учения.

"Учение, в котором примут участие подразделения специального назначения двух стран, запланировано на 2019 год. В ходе конференции стороны обсудили цели, задачи и порядок отработки учебных этапов", - уточнили в Минобороны.

Также в ведомстве проинформировали, что в рамках визита военная делегация Китая посетила филиал Национального военного патриотического центра, Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев и другие достопримечательности города Алматы.
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