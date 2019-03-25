Национальный университет обороны получит 1,3 млрд тенге на разработку 16 проектов и программ

Астана. 21 января. Kazakhstan Today - Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы приступил к разработке уникальных научных проектов и научно-технических программ, передает Kazakhstan Today.





Университет впервые принял участие в конкурсе на грантовое и программно-целевое финансирование на 2018-2020 годы по научному приоритету "Национальная безопасность и оборона". По итогам конкурса для университета одобрено 13 научных проектов и три научно-технические программы на общую сумму 1 млрд 339 млн тенге на три года, сообщила пресс-служба Министерства обороны РК.





В рамках указанных научных проектов и программ Национальным университетом обороны будет осуществлена разработка собственного разведывательного БПЛА (беспилотного летательного аппарата), специальной геоинформационной платформы и проведены наиболее востребованные для Вооруженных сил Республики Казахстан фундаментальные и прикладные научные исследования", - указывается в сообщении.





Кроме этого, в университете впервые был сформирован военно-научный взвод из числа военнослужащих срочной службы, специалисты которого в настоящее время разрабатывают программное обеспечение по автоматизации учебного процесса военных учебных заведений.





В ведомстве пояснили, что во исполнение поручений главы государства по развитию военной науки Министерством обороны совместно с заинтересованными государственными органами проведена работа по открытию нового приоритетного направления развития науки "Национальная безопасность и оборона" и соответствующего ему Национального научного совета.





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