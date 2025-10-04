Защита предгорий от застройки: Бектенов озвучил сроки корректировки генплана Алматы
Алматы. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Акиматом города Алматы начата работа по внесению изменений в генеральный план города, направленных на усиление природоохранных мер, сбалансированное развитие городской среды и защиту предгорий от застройки. Об этом сообщил премьер-министр РК Олжас Бектенов, отвечая на запрос депутатов мажилиса по фактам незаконной срезки горных массивов, несанкционированной засыпки рек и логов, а также массовой застройки предгорий.
Утвержден план организационных мероприятий по корректировке генерального плана: разработка - до января 2026 года, проведение общественных обсуждений с населением - в первом квартале 2026 года, утверждение правительством - во втором квартале 2026 года", - проинформировал Бектенов.
В запросе мажилисмен Бакытжан Базарбек сообщил, что "для строительства коттеджных зон и элитных таунхаусов срезаются горные хребты и массивы на предгорьях Алатау, оставляя после себя уничтоженные пространства".
В августе мной инициирована проверка Генеральной прокуратуры и шести уполномоченных органов по 25 земельным участкам в микрорайоне Кольсай района Кок-Тобе Медеуского района Алматы, принадлежащим местной элите. Практически в 80% случаев, это Бутаковка, Кенсай, Коктобе, Горный гигант, Ерменсай, Баганашыл, Ремизовка, срезаются горы под коттеджи и таунхаусы на участках с целевым назначением "для ведения КХ и ЛПХ", без корректировок ПДП и изменения целевого назначения. Срезают и строят даже там, где захоронения сибирской язвы. Совсем недавно мы добились внесения поправок в земельное законодательство в части запрета срезки горных массивов. Но на деле этот запрет не работает! Срезка продолжается вопреки закону и бездействию контрольных - надзорных органов, причем зачастую собственниками являются влиятельные бизнесмены и родственники высокопоставленных чиновников", - заявил депутат.
Премьер-министр в своем ответе рассказал, какие меры применяются к нарушителям земельного законодательства.
Земельные участки в горной зоне города ранее предоставлялись акиматами Карасайского и Талгарского районов Алматинской области и вошли в границы города Алматы в 1998-2014 годах согласно указам президента Республики Казахстан. Начиная с 2021 года по настоящее время новые земельные участки в горной местности не предоставлялись. По вопросу нарушений земельного законодательства в отношении указанных 25 земельных участков в настоящее время департаментом по управлению земельными ресурсами города Алматы проводятся проверочные мероприятия для установления законности их предоставления и принятия соответствующих мер", - проинформировал Бектенов.
Кроме того, по его словам, управлением градостроительного контроля города Алматы принимаются административные меры в отношении нарушителей, включая выдачу предписаний, наложение штрафов и подачу искового заявления о сносе незаконных строений.
Премьер-министр привел данные по отдельным объектам:
- коттеджный городок "Беверли Хиллс" введен в эксплуатацию на основании разрешительной документации (2021-2022 годы);
- по участкам в микрорайоне Колсай (дома 2428, 2428/1) разрешения не выдавались, объект на участке 362 частично введен в эксплуатацию;
- по участку 554 ПК "Горный гигант" проектная документация отсутствует, в отношении застройщика приняты административные меры, а также подано исковое заявление в судебный орган о сносе жилого дома;
- по объекту ПК "Горный гигант", 20а - выдано разрешение на строительство жилищного комплекса (2021 год);
- по ЖК "Prime Park" выявленные нарушения устранены, предписание исполнено (проведено техническое обследование, получено положительное заключение экспертизы, подано уведомление на строительно-монтажные работы);
- по ЖК "Монблан" и ЖК "Швейцария" в отношении застройщика приняты административные меры, иски о сносе объектов удовлетворены решением суда, исполнение находится на контроле департамента юстиции города Алматы.
Он сообщил, что в 2025 году в производстве департамента юстиции находилось 35 исполнительных производств о сносе объектов в предгорной зоне, из которых 20 исполнено (57%). По ряду объектов осуществлен полный или частичный снос.
На текущий момент в производстве остается 15 исполнительных производств, из которых по двум должники обязаны самостоятельно устранить нарушения, а по тринадцати применяются меры принудительного характера. Дополнительно сообщаем, что в настоящее время проводится проверка фактов, указанных в депутатском запросе", - уточнил глава правительства.