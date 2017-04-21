Назарбаев обсудил перевод казахского алфавита на латиницу с представителями творческой интеллигенции

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
21 апреля 2017
  • 08
  • :
  • 12
Все области
12º Значительная облачность
днем 26º    ночью 15º
17:00
.
Aнонс

Назарбаев обсудил перевод казахского алфавита на латиницу с представителями творческой интеллигенции20.04.2017
Государство  15:43

Астана. 20 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с представителями творческой интеллигенции Казахстана, сообщили в пресс-службе главы государства.

По информации пресс-службы, во встрече приняли участие писатели Бексултан Нуржекеев, Дулат Исабеков и Смагул Елубаев, передаёт Kazakhstan Today.

Глава государства, поприветствовав деятелей творческой интеллигенции Казахстана, отметил огромную роль искусства, творчества в жизни человека и общества в целом, а также поблагодарил присутствующих за внесенный вклад в укрепление Независимости страны.

Как отметили в пресс-службе, в ходе беседы был затронут широкий спектр вопросов как культурно-гуманитарной, так и общественно-политической сфер жизни, в том числе касательно перехода на латинский алфавит, демографической и миграционной политики, процесса внедрения трёхъязычного образования.

Кроме того, президент Казахстана выделил ряд направлений и приоритетов опубликованной статьи "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания".

Также были обсуждены актуальные вопросы реализованных за годы независимости крупных творческих проектов. В частности, это программа "Мадени мура" в сфере восстановления историко-культурных памятников и объектов на территории Казахстана, а также программа "Халык тарих толкынында", благодаря которой удалось осуществить системный сбор и анализ документов из ведущих мировых архивов по истории нашей страны.

Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на необходимости продвижения темы патриотизма, который начинается с любви к своей малой родине.

В завершение глава государства отметил большую важность стоящей перед казахстанцами задачи по модернизации общественного сознания и подчеркнул актуальность реализации её положений для развития страны, заключили в пресс-службе.
Просмотров: 4979
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   государство
20.04.2017   22:58
В Карагандинской области под ИЖС подготовлено шесть площадок на 5700 домов
20.04.2017   15:43
Назарбаев обсудил перевод казахского алфавита на латиницу с представителями творческой интеллигенции
20.04.2017   10:02
Жителям подтопленного села Рузаевка в Северном Казахстане рассказали о порядке выплаты компенсаций
20.04.2017   09:25
Аким Северо-Казахстанской области встретился с эвакуированными жителями села Николаевка
19.04.2017   23:05
В Агентстве по делам госслужбы предложили вернуть институт антикоррупционной экспертизы НПА
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика