Назарбаев обсудил перевод казахского алфавита на латиницу с представителями творческой интеллигенции

Астана. 20 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с представителями творческой интеллигенции Казахстана, сообщили в пресс-службе главы государства.

По информации пресс-службы, во встрече приняли участие писатели Бексултан Нуржекеев, Дулат Исабеков и Смагул Елубаев, передаёт Kazakhstan Today.

Глава государства, поприветствовав деятелей творческой интеллигенции Казахстана, отметил огромную роль искусства, творчества в жизни человека и общества в целом, а также поблагодарил присутствующих за внесенный вклад в укрепление Независимости страны.

Как отметили в пресс-службе, в ходе беседы был затронут широкий спектр вопросов как культурно-гуманитарной, так и общественно-политической сфер жизни, в том числе касательно перехода на латинский алфавит, демографической и миграционной политики, процесса внедрения трёхъязычного образования.

Кроме того, президент Казахстана выделил ряд направлений и приоритетов опубликованной статьи "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания".

Также были обсуждены актуальные вопросы реализованных за годы независимости крупных творческих проектов. В частности, это программа "Мадени мура" в сфере восстановления историко-культурных памятников и объектов на территории Казахстана, а также программа "Халык тарих толкынында", благодаря которой удалось осуществить системный сбор и анализ документов из ведущих мировых архивов по истории нашей страны.

Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на необходимости продвижения темы патриотизма, который начинается с любви к своей малой родине.

В завершение глава государства отметил большую важность стоящей перед казахстанцами задачи по модернизации общественного сознания и подчеркнул актуальность реализации её положений для развития страны, заключили в пресс-службе.

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