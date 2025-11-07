Предназначенные для строительства детсадов земли запретят передавать в частную собственность в Казахстане

Фото: Акорда

Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "Об утверждении основных принципов, ценностей и направлений внутренней политики Республики Казахстан", сообщает Акорда.





На IV заседании Национального курултая ряд экспертов и общественных деятелей предложили разработать единый концептуальный документ, упорядочивающий всю проводимую работу в сфере внутренней политики. Глава государства подчеркнул, что документ должен быть направлен на систематизацию работы государственных структур.





Данный документ предназначен в первую очередь для госорганов, его главной целью является координация и систематизация работы в сфере внутренней политики, рассказали в пресс-службе президента.





В документе сформулированы следующие принципы внутриполитической работы: "Закон и порядок", "Слышащее государство", "Разные мнения - единая нация", "Сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство", "Адал азамат", "Таза Қазақстан".





Также приведен список общенациональных ценностей, которые ранее были озвучены на заседаниях Национального курултая. Отдельно перечислены национальные символы, призванные стать базовыми элементами общенациональной айдентики.





Документом обозначены приоритетные направления внутренней политики: общественный диалог, политика в сфере межэтнических отношений, политика в сфере религии, культурно-гуманитарная, семейная, молодежная, информационная политика. Принятый концептуальный документ станет основой для организации работы государственных органов в сфере внутренней политики, добавили в Акорде.