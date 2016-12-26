Астана. 26 декабря. Kazakhstan Today - Председателем Комитета госконтроля в области связи, информатизации и СМИ МИК Казахстана назначен Адил Кожихов, сообщили в пресс-службе Министерства информации и коммуникаций.
Кожихов, 1978 года рождения, окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби по специальности "Политология", передает Kazakhstan Today.
Трудовую деятельность начинал в 2000 году научным сотрудником Центрально-азиатского агентства политических исследований. В разные годы работал в Казахстанском институте стратегических исследований при президенте РК, в Центре внешней политики и анализа при МИД РК.
С 2005 по 2011 годы занимал различные должности в Администрации президента РК: старшего эксперта Секретариата Совета Безопасности, заведующего сектором Информационно-аналитического центра, заместителя пресс-секретаря, заместителя заведующего Центром стратегических разработок и анализа.
С 2011 по 2012 годы работал заместителем директора РГП "Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций" Министерства связи и информации РК.
С 2013 по 2014 годы работал заведующим Информационно-аналитическим центром канцелярии премьер-министра РК.
С апреля 2014 года по сентябрь 2016 года занимал должность директора республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Центр анализа и информации".
С октября по декабрь 2016 года являлся советником министра информации и коммуникаций РК.
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