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Президент поблагодарил врачей за работу по выявлению и лечению больных коронавирусом

17.03.2020, 21:27 2593
Президент поблагодарил врачей за работу по выявлению и лечению больных коронавирусом
Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил труд казахстанских медиков по выявлению и лечению больных коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 

Выражаю благодарность медикам, проводящим напряженную работу по выявлению коронавируса, лечению больных и предотвращению его дальнейшего распространения", - написал Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter.

 
Он также отметил, что правительство примет меры по премированию данного медперсонала.
 
Напомним, в связи с распространением коронавируса с 16 марта в Казахстане введен режим чрезвычайного положения
 
На сегодняшний день в стране подтверждены 33 случая регистрации коронавируса, их них в Алматы - 15 случаев, в Нур-Султане - 18 случаев, сообщили в Минздраве. 
 
Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрываются на карантин с 19 марта.
 
Кроме того, министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что Казахстан внес изменения в список неблагоприятных по коронавирусу стран.
 
 

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