Президент поблагодарил врачей за работу по выявлению и лечению больных коронавирусом

Выражаю благодарность медикам, проводящим напряженную работу по выявлению коронавируса, лечению больных и предотвращению его дальнейшего распространения", - написал Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter.
Он также отметил, что правительство примет меры по премированию данного медперсонала.
Напомним, в связи с распространением коронавируса с 16 марта в Казахстане введен режим чрезвычайного положения.
На сегодняшний день в стране подтверждены 33 случая регистрации коронавируса, их них в Алматы - 15 случаев, в Нур-Султане - 18 случаев, сообщили в Минздраве.
Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрываются на карантин с 19 марта.
Кроме того, министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что Казахстан внес изменения в список неблагоприятных по коронавирусу стран.
Также министр здравоохранения проинформировал, что с сегодняшнего дня во всех медицинских организациях Казахстана вводится карантин.
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