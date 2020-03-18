Президент поблагодарил врачей за работу по выявлению и лечению больных коронавирусом

Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил труд казахстанских медиков по выявлению и лечению больных коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Выражаю благодарность медикам, проводящим напряженную работу по выявлению коронавируса, лечению больных и предотвращению его дальнейшего распространения", - написал Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter .

Он также отметил, что правительство примет меры по премированию данного медперсонала.

Напомним, в связи с распространением коронавируса с 16 марта в Казахстане введен режим чрезвычайного положения

На сегодняшний день в стране подтверждены 33 случая регистрации коронавируса , их них в Алматы - 15 случаев, в Нур-Султане - 18 случаев, сообщили в Минздраве.

Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрываются на карантин с 19 марта.

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