27.02.2026, 12:13 64106
"Самрук-Казына" сократит 10% сотрудников столичного офиса
Решение касается только административного персонала
Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Порядка 650 работников столичного офиса фонда "Самрук-Казына" будут сокращены после критики президента Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент агентства.
В городе Астане по группе компании работает порядка 6,5 тысячи человек, соответственно, мы сократим 10%. Это что-то порядка 650 человек", - сказал председатель правления "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов.
При этом он уточнил, что сокращение не коснется производственного персонала, а только административно-управленческие кадры.
10 февраля в ходе выступления на расширенном заседании правительства глава государства поручил пересмотреть структуру компаний, которые перегружены избыточными управленческими кадрами.
Они не загружены работой, порой изнывают от ничегонеделания и, наверное, по этой причине зависают в Сети и даже участвуют в сомнительных дискуссиях", - высказался Токаев.
27.02.2026, 20:28 30806
Казахстан временно запретит экспорт битума
Фото: CASPI BITUM/Kazakhstan Today
Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов представил итоги работы нефтегазового сектора за прошлый год и стратегические задачи на 2026 год, сообщили в пресс-службе ведомства.
Благодаря вводу в эксплуатацию проектов расширения на месторождении Тенгиз объем экспорта нефти по итогам 2025 года достиг 78,7 млн тонн, что на 11,6% превысило плановые показатели, при этом основной прирост обеспечил Каспийский трубопроводный консорциум, прокачавший 64,8 млн тонн", - проинформировали в министерстве.
Параллельно с развитием традиционных маршрутов Казахстан продолжает укреплять направление Баку - Тбилиси - Джейхан, объемы по которому планируется увеличить с текущих 1,2 млн до 2,2 млн тонн в год по договоренности с азербайджанской стороной.
Сектор нефтепереработки также продемонстрировал рост: в 2025 году было переработано 18,4 млн тонн нефти, что позволило выпустить 15,47 млн тонн нефтепродуктов и увеличить мощности завода CaspiBitum до 1,5 млн тонн в год", - рассказали в Министерстве энергетики.
Как отметил Ерлан Аккенженов, в планах на 2026 год ведомство ставит задачу сохранить объем переработки на уровне 18,2 млн тонн и производства нефтепродуктов на отметке 15,49 млн тонн, при этом особый приоритет будет отдан ускоренной реализации проекта строительства нового НПЗ мощностью 10 млн тонн.
В ближайший период начнется активная фаза расширения мощностей действующих заводов: "ПетроКазахстан" (с 6 до 12 млн тонн), Павлодарский нефтехимический завод (с 5,5 до 9 млн тонн) и Атырауский нефтеперерабатывающий завод (с 5,5 до 6,7 млн тонн), а для полного обеспечения внутреннего рынка дорожного строительства будет введен временный запрет на экспорт битума", - сказал министр.
Сообщается, что по итогам прошлого года объем производства нефтегазохимической продукции достиг 619 тысяч тонн, что на 4,9% превысило плановые показатели. Знаковым событием стал старт строительства двух проектов: завода по производству полиэтилена мощностью 1250 тысяч тонн в Атырауской области и завода по производству алкилата мощностью 100 тысяч тонн в Павлодарской области. На 2026 год производство продукции НГХ запланировано на уровне 600 тысяч тонн.
В 2025 году таможенники Казахстана пресекли 836 попыток незаконного вывоза нефтепродуктов.
27.02.2026, 19:11 40131
Президент принял посла США в Казахстане
Фото: Акорда
Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял посла Соединенных Штатов Америки в РК Джули Стаффт, сообщает Акорда.
Президент с удовлетворением отметил текущую высокую динамику казахско-американского политического диалога на высшем уровне, способствующего укреплению многопланового сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Обсужден ход реализации наиболее важных договоренностей в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Подчеркнута необходимость продолжения тесной координации на уровне профильных ведомств двух стран для достижения практических результатов", - говорится в сообщении.
Также в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего взаимодействия в рамках Совета мира.
Отмечается, что посол США Джули Стаффт выразила глубокую признательность за активное участие и усилия Казахстана в продвижении благородных целей данной организации.
27.02.2026, 18:32 42721
МИД рекомендовало казахстанцам воздержаться от поездок в Иран из-за напряженной обстановки
Фото: МИД РК
Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с сохраняющейся напряженностью вокруг Исламской Республики Иран Министерство иностранных дел Республики Казахстан порекомендовало гражданам Казахстана временно воздержаться от посещения Ирана до стабилизации обстановки, сообщили в пресс-службе ведомства.
Гражданам Казахстана, находящимся в настоящее время в Иране, рекомендуем покинуть страну, а также соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, отслеживать новости и строго придерживаться рекомендаций местных властей. Кроме того, призываем наших граждан взвешенно подходить к планированию поездок в страны Ближнего Востока с учетом текущей ситуации и ее возможного резкого обострения", - проинформировали в МИД.
Отмечается, что дипломатические учреждения Казахстана в Иране работают в штатном режиме.
Для получения дополнительной и оперативной информации открыты линии связи для граждан РК, находящихся в Иране, и их родственников в Казахстане.
Министерство иностранных дел РК:
+7 (7172) 72 01 11 (дежурный дипломат, в будние дни - с 19:00 до 09:00, в выходные дни - круглосуточно);
+7 7172 72 05 00 (Департамент консульской службы).
Посольство РК в Иране (Тегеран):
+98 21 2256 5933 (дежурный посольства);
+98 936 208 4672 (мобильный телефон, WhatsАpp);
Адрес: г. Тегеран, Даррус, ул. Хедаят, № 83
(83 Hedayat Street, Darrous, Tehran).
Электронная почта: tehran@mfa.kz, kaztehran211@gmail.com
Генеральное консульство РК в городе Горгане:
+98 912 298 0350 (мобильный телефон);
+98 173 252 0443 (рабочий телефон);
+7 701 771 34 01 (WhatsАpp);
Адрес: г. Горган, ул. Едалат-97, аллея Мина
(Edalat 97, Gorgan).
Электронная почта: gorgan@mfa.kz
Консульство РК в городе Бандер-Аббасе:
+98 930 298 57 03 (мобильный телефон, WhatsАpp);
Адрес: г. Бандер Аббас, ул.Фаджр, Вальфаджр-1, дом 7
(1st Valfajr 7, Fajr Street, Bandar-Abbas).
Электронная почта: kzvisabnd@gmail.com
27.02.2026, 17:01 48541
Казахстан ратифицировал соглашение о допустимых габаритах транспорта в странах ЕАЭС
Документ направлен на гармонизацию требований к параметрам транспортных средств на территории стран ЕАЭС
Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о ратификации соглашения о допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах транспортных средств при движении по автомобильным дорогам государств - членов Евразийского экономического союза, включенным в евразийские транспортные коридоры, сообщает Акорда.
Документ, подписанный 13 декабря 2024 года в Москве, направлен на гармонизацию требований к параметрам транспортных средств на территории стран ЕАЭС. Его реализация позволит обеспечить равные и прозрачные условия для международных автоперевозчиков", - говорится в сообщении.
Как пояснили в Акорде, основными целями соглашения являются:
- эффективное использование транзитного потенциала ЕАЭС;
- повышение эффективности международных автомобильных перевозок по евразийским транспортным коридорам;
- обеспечение сохранности автомобильной инфраструктуры;
- повышение безопасности дорожного движения;
- улучшение качества транспортных услуг.
Принятие указа создает правовые условия для дальнейшего развития транзитных перевозок и укрепления позиций Казахстана как ключевого транспортно-логистического хаба региона", - добавили в пресс-службе.
Ранее Токаев ратифицировал соглашение с фондом ОРЕС и договор между ЕАЭС и Монголией.
27.02.2026, 16:45 43991
В Казахстане Генпрокуратура начала проверку по файлам Эпштейна
Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане Генеральная прокуратура начала проверку по файлам Эпштейна, сообщил в Акорде генеральный прокурор страны Берик Асылов.
Весь мир же это обсуждает. Поэтому как Генеральная прокуратура, так и другие ведомственные органы в этой части, мы проверяем эти факты, были или не были причастны", - заявил он.
Представители СМИ спросили, причастность каких чиновников сейчас проверяют, в частности бывшего премьер-министра и экс-главы КНБ Казахстана Карима Масимова.
Предварительную проверку начали (...) Депутат задает вопрос, приезжал или нет сюда, в Казахстан, Эпштейн. В этой части уже проверка идет. В части того, что выезжал сам Келимбетов (бывший замремьер-министра и экс-глава Национального банка Кайрат Келимбетов. - Прим. ред.) или нет, - это будет проверяться дополнительно", - уточнил он.
Напомним, депутат мажилиса Асхат Рахимжанов заявил о необходимости проверить возможные связи казахстанских должностных лиц с Джеффри Эпштейном после публикации так называемых файлов Эпштейна. По его словам, упоминание представителей политической элиты "Старого Казахстана" в обнародованных материалах требует парламентской и правовой оценки с точки зрения национальной безопасности.
Депутат отметил, что мировую политическую арену продолжает сотрясать скандал вокруг публикации так называемых файлов Эпштейна. В ряде ведущих демократических стран уже инициированы парламентские расследования и уголовные преследования лиц, упоминаемых в материалах, связанных с американским финансистом.
Ранее сообщалось, что брат короля Великобритании Карла III, экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор задержан полицией в рамках дела Джеффри Эпштейна. Его подозревают в передаче конфиденциальной правительственной информации в период, когда он занимал должность торгового представителя Великобритании. Кроме того, изучается жалоба о предполагаемой торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Также в рамках дела задержан экс-посол Великобритании в США Питер Мандельсон.
Финансист Джеффри Эпштейн признал вину в организации проституции в 2008 году и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Летом 2019 года он был повторно задержан в США и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.
В январе 2026 года Министерство юстиции США опубликовало новые рассекреченные файлы по делу Джеффри Эпштейна, скандально известного финансиста, которого обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Общий объем опубликованной информации - туда входят показания свидетелей и личные переписки - превысил три с половиной миллиона страниц. Часть рассекреченных файлов подтверждают связь Эпштейна с рядом крупных политиков и селебрити, пишет lenta.ru.
В рассекреченных файлах по делу Эпштейна фигурируют имена видных политических деятелей. В рассекреченных файлах можно найти информацию не только о сексуальном насилии. Некоторые свидетели рассказывают о том, что Эпштейн и его гости замешаны в ритуальных жертвоприношениях и актах каннибализма. Имена участников не раскрываются.
27.02.2026, 15:00 55581
Вучич попросил Токаева помочь Сербии в подготовке спецподразделений
Он отметил "исключительные результаты" Казахстана по поддержанию безопасности
Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Сербии Александр Вучич обратился к лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой оказать содействие в подготовке сербских специальных подразделений, передает корреспондент агентства.
Хочу, чтобы в одной особой области нас обучили, речь идет о специальных подразделениях. Я заметил, что Казахстан - убедительно - лучший в мире", - цитирует gazeta.ru лидера Сербии со ссылкой на РИА Новости.
Он отметил "исключительные результаты" Казахстана по поддержанию безопасности.
Ранее президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Сербии Александр Вучич провели переговоры в узком составе.
26.02.2026, 16:05 99756
Верховный суд принял постановление по делам о преступлениях против половой неприкосновенности человека
В проекте разъясняются ключевые понятия и термины, необходимые для правильной квалификации уголовных правонарушений
Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Верховный суд принял нормативное постановление "О некоторых вопросах судебной практики по делам об уголовных правонарушениях против половой неприкосновенности и половой свободы человека", сообщает пресс-служба суда.
Судья Верховного суда Есенбай Боранбаев, представляя документ, подчеркнул высокую общественную опасность преступлений данной категории и тяжесть их последствий. Также, по его словам, проект направлен на формирование единообразной судебной практики и устранение разночтений при квалификации таких деяний.
В проекте разъясняются ключевые понятия и термины, необходимые для правильной квалификации уголовных правонарушений против половой неприкосновенности и половой свободы человека. В частности, конкретизировано содержание понятий изнасилования, насильственных действий сексуального характера и иных действий сексуального характера", - заявили в пресс-службе.
В свою очередь судья Жанна Волкова отметила, что документ также раскрывает понятия понуждения к действиям сексуального характера, развратных действий и приставания сексуального характера, а также разъясняет вопросы квалификации по признаку "неоднократности".
Особое внимание в проекте уделено порядку депонирования показаний несовершеннолетнего свидетеля и потерпевшего, что имеет принципиальное значение для обеспечения их прав и процессуальных гарантий", - сообщили в суде.
Как подчеркнул судья Нуржан Жолдасбеков, проект содержит всесторонние разъяснения по вопросам, возникающим в судебной практике в связи с изменениями, внесенными в последние годы в соответствующие статьи Уголовного кодекса.
Ранее сообщалось, что насильников детей поставят на пожизненный адмнадзор в Казахстане.
26.02.2026, 11:13 94736
Биометрия и запрет привлечения иностранцев: в Алматы усилят требования к агрегаторам доставки
Фото: Depositphotos
Алматы. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Алматы прошло совещание с участием представителей крупнейших агрегаторов служб доставки, прокуратуры, городских служб и общественности, где обсуждались вопросы повышения безопасности жителей, контроля соблюдения законодательства и ответственности бизнеса за работу курьеров.
Каждый курьер получает доступ к жилым помещениям, персональным данным и информации о режиме присутствия людей дома. Мы требуем внедрения биометрической идентификации курьеров на всех этапах работы, запрета передачи аккаунтов третьим лицам, запрета привлечения иностранной рабочей силы и постоянного контроля за соблюдением правил дорожного движения", - сообщил начальник департамента полиции города Алматы генерал-майор полиции Айдын Кабдулдинов.
Вместе с тем представитель прокуратуры города обратил внимание на обязательность соблюдения законодательства всеми участниками рынка доставки, проверил готовность агрегаторов к обеспечению законности процессов, организации обмена информацией с органами власти и легальности привлеченных работников.
В ходе совещания участники обсудили необходимость приведения внутренних регламентов платформ в соответствие с требованиями закона, усиления контроля за курьерами, исключения стимулов ускоренной доставки в ущерб безопасности и обеспечения легального статуса всех работников.
В случае отсутствия системных изменений департамент полиции будет инициировать дополнительные меры нормативного регулирования и усиление ответственности агрегаторов. Город Алматы - крупнейший мегаполис страны. И мы обязаны обеспечить, чтобы современные сервисы работали безопасно. Развитие цифровой экономики должно идти параллельно с развитием механизмов защиты граждан", - подытожил Айдын Кабдулдинов.
Как сообщалось ранее, жительница Алматы обвинила курьера в домогательстве.
