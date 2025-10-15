14.10.2025, 16:44 68496
Сразу трех прокуроров сменили в Алматинской области
Рассказать друзьям
Конаев. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Конаеве, Карасайском и Талгарском районах Алматинской области назначены новые прокуроры, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Приказом генерального прокурора прокурором Конаева назначен Жакаев Жанибек.
С 2022 года по настоящее время Жакаев занимал должность прокурора Карасайского района Алматинской области.
Также прокурор сменился в Талгарском районе области. Прокуратуру района возглавил Мынбаев Жайнарбек.
С октября 2024 года Мынбаев работал старшим помощником генерального прокурора - руководителем группы. С 2021 года он также возглавляет группу по делам об уголовных правонарушениях против здоровья населения и нравственности.
Новым прокурором Карасайского района назначен Чорманов Айдос. С 2018 года по 2022 год Чорманов возглавлял прокуратуру Павлодара. С 2022 года по настоящее время он занимал должность прокурора города Конаева.
Напомним, два громких убийства произошли в Талгаре за последние два года. В сентябре текущего года местный житель застрелил брата девушки, пережившей изнасилование, и похитил ее двухлетнюю дочь. Ранее семья жаловалась в полицию на насилие, но подозреваемого отпустили. По факту бездействия должностных лиц УП Талгарского района возбуждено уголовное дело.
В октябре прошлого года казахстанцев потрясло убийство 16-летнего Шерзата Полата. Спустя несколько дней после убийства сгорел дом семьи убитого. 9 декабря 2024 года стало известно, что на окраине Талгара обнаружено тело мужчины, связанного с делом об убийстве несовершеннолетнего. Им оказался дядя погибшего подростка.
После происшествия ряд должностных лиц города Талгара и Алматинской области были лишены своих должностей. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП. В июне нынешнего года девяти фигурантам дела вынесли судебный приговор.
новости по теме
15.10.2025, 11:44 2406
Увеличить страховые выплаты пострадавшим в ДТП намерены в Казахстане
Рассказать друзьям
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Законопроект, усиливающий права пострадавших в ДТП, рассмотрят в мажилисе.
В документе, в частности, предусмотрено увеличение суммы страховых выплат.
По словам депутата Татьяны Савельевой, проект закона разработан по инициативе депутатов парламента и направлен на защиту интересов граждан. В нем предусмотрены изменения и дополнения в законы об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами.
Проект закона направлен на усиление защиты прав потерпевших в ДТП посредством увеличения страховых сумм, расширения круга получателей выплат, введения обязательства страховщиков уведомлять наследников и предоставления гражданам права на независимую экспертизу", - пояснила Савельева.
Ранее сообщалось, что число ДТП в Казахстане выросло вдвое. За полгода в стране зарегистрировано 15 698 ДТП, в которых пострадали 22 346 человек, из них 955 погибли. Больше всего ДТП зарегистрировано на трассах республиканского значения.
15.10.2025, 11:07 7536
Казахстанским операторам запретили пропускать фрод-звонки
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане изменились правила присоединения и взаимодействия сетей телекоммуникаций, включая пропуск трафика и порядок взаиморасчетов.
Соответствующий приказ министра искусственного интеллекта и цифрового развития опубликован на портале электронного правительства.
В измененных правилах операторам запрещено пропускать несанкционированный трафик.
Несанкционированный трафик (фрод) - это трафик, пропускаемый в нарушение установленных правил присоединения и взаимодействия сетей телекоммуникаций, включая пропуск трафика и порядок взаиморасчетов, в том числе трафик с подменой номера вызывающего абонента", - уточняется в документе.
Пропуск местного, междугородного, международного телефонного трафика, трафика передачи данных (в том числе трафика операторов IP-телефонии), трафика с/на сети сотовой связи допускается исключительно на основе договоров, заключенных между присоединяющими и присоединяемыми операторами.
Операторам связи, владельцам сетей телекоммуникаций запрещается пропуск несанкционированного трафика (фрода) в местной сети телекоммуникаций, междугородной, международной и сотовой связи", - говорится в правилах.
При пропуске несанкционированного трафика (фрода), включая трафик с подменой номера абонента (номера А), принимающий трафик оператор связи, владельцы сетей телекоммуникаций в течение одних суток должны уведомить оператора связи, от которого данный трафик получен.
В свою очередь оператор связи, получивший уведомление, в течение трех календарных дней должен выяснить причины и принять меры к устранению такого трафика.
При неустранении пропуска несанкционированного трафика оператор связи, владельцы сетей телекоммуникаций, принимающие его на свою сеть, обращаются в судебные органы.
Приказ вступает в силу 25 октября 2025 года.
Напомним, четверть преступлений в Казахстане связана с кибермошенничеством.
15.10.2025, 10:54 9856
Абуталип Мутали избран депутатом мажилиса вместо Жулдыз Сулейменовой
Фото: Amanat
Рассказать друзьям
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Абуталип Мутали избран депутатом взамен сложившей полномочия Жулдыз Сулейменовой, занявшей должность министра просвещения, сообщили в мажилисе.
Новый депутат представляет партийную фракцию AMANAT. Сегодня на пленарном заседании он был избран в состав комитета по экономической реформе и региональному развитию.
Напомним, 29 сентября указом главы государства Жулдыз Сулейменова назначена министром просвещения Республики Казахстан. Досрочно прекращены ее депутатские полномочия.
15.10.2025, 10:33 10941
В Казахстане ликвидировали 130 теневых криптообменников
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу пресекло незаконную деятельность 130 криптообмеников. Они используются преступниками для отмывания доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли, сообщили в пресс-службе ведомства.
Проведенными финансовыми расследованиями арестовано 16,7 млн USDT", - уточнили в АФМ.
Как работает этот механизм?
Владельцы наркошопов и кибермошенники перечисляют либо деньги на банковские счета, либо в криптовалюте на кошельки обменника. Далее они конвертируются и проходят через серию транзакций для сокрытия источника. За эти услуги по легализации взимается вознаграждение.
Для проведения операций зачастую используются банковские карты и кошельки подставных лиц (дропперов).
Таким образом, незаконные обменники активно вовлечены в теневые финансовые операции и выступают "профессиональными отмывателями", обеспечивая обналичивание и вывод средств за рубеж.
Агентство по финансовому мониторингу обращает внимание граждан на необходимость ответственного подхода при выборе сервисов для обмена цифровых активов. Рекомендуется пользоваться исключительно услугами лицензированных и официально зарегистрированных провайдеров, чья деятельность регулируется в рамках действующего законодательства", - отметили в АФМ.
Со списком лицензированных криптобирж можно ознакомиться на сайте МФЦА.
Напомним, дропперам в Казахстане грозит до 7 лет лишения свободы.
14.10.2025, 19:20 58496
"Лукойл" вносит вклад в укрепление отношений между Казахстаном и Россией - Токаев Дополнено
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в юбилейном мероприятии компании "Лукойл", сообщает пресс-служба Акорды.
В своем выступлении глава государства поздравил компанию "Лукойл" с 30-летием ее деятельности в Казахстане.
Лукойл" - одна из авторитетных компаний, успешно работающих в нашей стране. Есть все основания утверждать, что компания, впервые пришедшая в Казахстан в 1995 году, пользуется у нас высокой репутацией. Кроме того, "Лукойл" вносит значительный вклад в укрепление партнерских отношений между Казахстаном и Россией", - сказал Токаев.
Он подчеркнул, что деятельность компании способствует увеличению экономического потенциала и укреплению дружеских отношений двух стран.
Более четверти века компания плодотворно трудится и добивается колоссальных успехов. В частности, "Лукойл" инвестировал в нефтегазовую отрасль Казахстана более 12 млрд долларов, добыв 94 млн тонн нефти и 60 млрд кубометров газа. Сегодня мне сообщили, что компания направила около 300 млн долларов на социальные проекты и благотворительность", - отметил глава государства.
Президент подчеркнул, что за этими цифрами стоят тысячи созданных рабочих мест, трансфер передовых технологий, большой вклад в социально-экономический прогресс регионов. Он сообщил, что при участии компании на месторождении Тенгиз успешно завершен проект будущего расширения - один из крупнейших в мировой нефтегазовой отрасли.
На Каспийском шельфе "Лукойл" совместно с "КазМунайГазом" приступили к реализации перспективных проектов "Каламкас-море" и "Хазар". Это стратегические проекты. Для освоения этих месторождений планируется вложить более шести миллиардов долларов прямых инвестиций и создать свыше двух тысяч новых рабочих мест", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, в рамках повышения казахстанского содержания этих проектов в производстве морских нефтедобывающих платформ будут задействованы верфи в Мангистауской области. Компания продолжает плодотворную работу на месторождении Карачаганак.
Кроме того, в настоящее время "Лукойл" участвует в развитии Каспийского трубопроводного консорциума, который также имеет особое значение для нашей страны. По данному стратегически важному маршруту казахстанская нефть поставляется в десятки государств. Таким образом, укрепляется роль нашей страны на мировом энергетическом рынке", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Дополнено 14.10.2025, 20.14
В знак признания особых заслуг в развитии энергетического потенциала Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил видного предпринимателя и общественного деятеля Вагита Алекперова орденом "Барыс" I степени. Государственными наградами также был отмечен ряд сотрудников компании "Лукойл", работающих в Казахстане.
14.10.2025, 16:05 72011
Адлет Кожанбаев избран новым акимом Семея
Фото: Gov.kz
Рассказать друзьям
Семей. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам выборов, состоявшихся 12 октября, акимом города Семея стал Адлет Кожанбаев, сообщили в территориальной избирательной комиссии города.
Избран акимом города Семей области Абай Кожанбаев Адлет Нурсагатович, 1980 года рождения, аким Кокпектинского района области Абай, проживает в селе Кокпекты, Кокпектинского района, области Абай, выдвинут в порядке самовыдвижения", - сказано в сообщении ТИК.
Всего в выборах участвовали три кандидата.
Из 220 761 гражданина, включенного по избирательному округу, в голосовании приняли участие 118 553 человека. Число недействительных бюллетеней составило 2482, с отметкой в строке "Против всех" - 4310.
В разные годы Адлет Кожанбаев работал в банковской сфере, занимал пост гендиректора Сервисной фабрики - филиала АО "Казахтелеком" в Алматы.
Находился на руководящих должностях в управлении финансов области Абай. С августа 2024 года был акимом Кокпектинского района области Абай.
Отметим, что это первые в республике выборы акима областного центра. Напомним, в Казахстане с 2025 года акимов районов и городов областного значения начали избирать через прямые выборы.
Ранее нового акима избрали жители села Бурабай.
14.10.2025, 14:30 78431
Экс-глава Минздрава Алексей Цой стал советником президента Казахстана
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший министр здравоохранения Алексей Цой стал советником президента Казахстана по социальным вопросам, сообщает пресс-служба Акорды.
Распоряжением главы государства Цой Алексей Владимирович назначен советником президента Республики Казахстан по социальным вопросам", - говорится в сообщении.
Алексей Владимирович Цой родился 2 апреля 1977 года в Южно-Казахстанской области. Окончил Sells College, аспирантуру Казахстанской государственной медицинской академии, Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию, институт международного права и международного бизнеса "Данекер", Высшую школу корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
Работал директором Центра внедрения современных медицинских технологий управления делами президента РК, начальником Медицинского центра управления делами президента РК, главным врачом городской больницы № 1 Астаны, вице-министром здравоохранения и социального развития. В 2020 году стал главой Минздрава. В декабре 2021 был освобожден от должности министра здравоохранения.
14.10.2025, 14:10 76336
Меньше будут пить - инициативу об ограничении продажи алкоголя прокомментировали в Миннацэкономики
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на брифинге в правительстве прокомментировал инициативу Министерства внутренних дел об ограничении продажи алкоголя в супермаркетах и магазинах у дома, передает корреспондент агентства.
Экономический эффект - здоровье населения. Меньше будут пить, соответственно, и здоровье населения будет лучше. Вообще, во многих странах есть специализированные магазины, где продают только алкогольную продукцию. У нас такие магазины тоже есть. Этот же вопрос еще обсуждается. Окончательного решения нет, давайте подождем", - заявил вице-министр.
В свою очередь вице-министр финансов Ержан Биржанов также отметил, что предложение МВД пока является только инициативой.
На сколько налогоплательщиков, сколько налогов недопоступят, как снизится оборот - мы расчеты такие, к сожалению, еще не проводили. Если условно будет какая-то рабочая группа, мы, естественно, с разных сторон будем смотреть", - добавил спикер.
Напомним, вчера МВД предложило ввести запрет на продажу алкоголя онлайн. Инициативу прокомментировал в своем телеграм-канале политолог Газиз Абишев.
Для чего еще МВД может выдвигать это предложение? Есть несколько вариантов (...) Перевалить бремя ответственности с полиции на малый и средний бизнес. Тому не привыкать - усиление налоговой нагрузки, проверки, регулирование, народные патрули. Ну так и бремя борьбы с алкоголизмом можно подбросить. Почему нет? Полицейским не хочется в одиночку заниматься профилактикой и обеспечением неотвратимости более жесткого наказания за преступления в состоянии опьянения. Пусть те, кто платит налоги, чтобы полиция работала, заплатят вдвойне через ослабление своего бизнеса. А министра не волнует - пусть сами расхлебывают, главное - чтобы ему меньше работы", - заявил он.
По его мнению, "те, кому нравится пить алкоголь, продолжат его пить, ведь рынок под давлением их спроса изменится и вновь станет удобным".
Но куча мелких магазинов разорятся, люди останутся без работы. Цены в выживших магазинах вырастут. Бюджет пополнится дополнительными штрафами, инспекторы на местах получат возможность дополнительно заработать. Алкобароны будут потирать руки от растущих доходов", - добавил эксперт.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
15.10.2025, 08:46Кости мамонта обнаружили в Акмолинской области 15.10.2025, 10:3310231В Казахстане ликвидировали 130 теневых криптообменников 15.10.2025, 10:549146Абуталип Мутали избран депутатом мажилиса вместо Жулдыз Сулейменовой 15.10.2025, 11:076826Казахстанским операторам запретили пропускать фрод-звонки 15.10.2025, 09:344601Полицейские расследуют дело по факту развращения школьницы в Алматинской области 09.10.2025, 09:32334651В Казахстане намолочено 22,7 млн тонн зерновых 10.10.2025, 17:10326896Казахстанская экономика получила $4 млрд российских инвестиций в 2024 году 09.10.2025, 15:44323676Казахстан и Россия договорились о строительстве нового газопровода 08.10.2025, 12:38322351Тайский лоукостер будет летать из Алматы в Бангкок 10.10.2025, 14:17289876Единую цифровую транспортно-логистическую карту СНГ предложил разработать президент Казахстана 25.09.2025, 16:40Си Цзиньпин посетил посвященный 70-летию образования Синьцзян-Уйгурского автономного района гала-концерт505821Си Цзиньпин посетил посвященный 70-летию образования Синьцзян-Уйгурского автономного района гала-концерт 25.09.2025, 10:15501956В Ланьчжоу представлена Национальная демонстрационная база современных агропромышленных цепочек 25.09.2025, 17:29497076Эксперт: Высокий уровень внешней открытости позволяет миру увидеть подлинный Синьцзян 30.09.2025, 22:35463506Большие гастроли: Казахстан и Россия укрепляют межкультурное сотрудничество 01.10.2025, 16:31451876За нарушения пожарной безопасности казахстанцам выписали штрафы на более чем 87 млн тенге
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?