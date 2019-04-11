Столичные прокуроры через суд добились отмены налога на транспорт для 20 инвалидов

Астана. 29 декабря. Kazakhstan Today - Прокуратура столичного района Алматы через суд добилась отмены налога на транспорт для 20 инвалидов, передает Kazakhstan Today.





Установлено, что управлением государственных доходов по району Алматы города Астаны начислен налог на транспорт 20 инвалидам, проживающих на территории поднадзорного района. Тогда как, согласно статье 365 Налогового кодекса Республики Казахстан, инвалиды по имеющемуся в собственности одному транспортному средству не являются плательщиками налогов", - сообщила пресс-служба прокуратуры Астаны.





В целях восстановления нарушенных прав инвалидов 15 июня текущего года прокуратура района внесла в адрес управления государственных доходов представление об устранении нарушений законности. Однако внесенный акт прокурорского реагирования налоговым органом не был рассмотрен должным образом, а допущенные нарушения прав инвалидов не устранены.





Это послужило основанием для обращения прокурора в Алматинский районный суд.





Решением Алматинского районного суда от 9 ноября 2018 года заявление прокурора района удовлетворено, действия управления государственных доходов по району Алматы города Астаны признаны незаконными, а нарушенные права лиц с ограниченными возможностями восстановлены", - резюмировали в ведомстве.





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