Суд вынес приговор по делу экс-замглавы ДКНБ Шымкента

Проект Строительного кодекса и сопутствующие ему поправки по вопросам архитектуры, градостроительства и строительства приняли в первом чтении в мажилисе

Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис одобрил в первом чтении проект Строительного кодекса и сопутствующие ему поправки по вопросам архитектуры, градостроительства и строительства, - Мажилис одобрил в первом чтении проект Строительного кодекса и сопутствующие ему поправки по вопросам архитектуры, градостроительства и строительства, сообщает пресс-служба нижней палаты.





Что изменится после принятия Строительного кодекса:





Жилье в эксплуатацию будут принимать с участием ГАСК и МЧС





Проверка качества выполненных работ станет проходить с выездом на объект. Это должно повысить прозрачность процедур и снизить коррупционные риски.





За нарушения законодательства в строительной сфере предусмотрена дисциплинарная, имущественная, административная и уголовная ответственность. Под нее подпадут должностные лица, допустившие нарушение градостроительных регламентов или несоответствие проектной документации генплану. При этом ответственность за качество строительства возлагается на органы ГАСК, экспертизы проектов, стандартизации и сертификации, а также на заказчиков, застройщиков, проектировщиков, технический надзор и производителей стройматериалов", - подчеркнули в нижней палате.





Вводится новая форма контроля - мера оперативного реагирования





Уполномоченный орган получит право приостанавливать строительство объекта при выявлении явных нарушений при наличии сигналов из СМИ или заявлений граждан. Это позволит выявлять и пресекать незаконное строительство, а также предотвращать возможные нарушения на раннем этапе.





Государство вернет контроль на уровне экспертизы за объектами первого и второго уровней сложности





К ним относятся школы, больницы, крупные торговые центры, заводы, фабрики и здания с массовым скоплением людей. Всего под госэкспертизу попадут около 35% всех строящихся объектов.





Впервые вводятся нормы, регулирующие эксплуатацию объектов после ввода





К ним относятся: техническое обслуживание, текущий ремонт, порядок реагирования на аварийные ситуации и обеспечение безопасности в течение всего жизненного цикла здания.





При планировке населенных пунктов впервые внедрят общественный контроль





Генеральные планы, планы детальной планировки населенных пунктов и любые изменения в них будут в обязательном порядке обсуждаться с гражданами, депутатами маслихатов и общественниками.





Застройщиков обяжут давать гарантию на жилье не менее 5 лет





Минимальный гарантийный срок на строительные объекты увеличен с 2 до 5 лет. Отдельно депутаты предлагают установить 10-летнюю гарантию на конструкцию, кровлю и фасад. Данное предложение будет рассмотрено до второго чтения.





При планировании застроек будут применять карты сейсмического зонирования





Карты учитывают не только уровень сейсмического риска, но и гидрогеологические условия, а также особенности поведения грунтов на конкретных участках. Это позволяет строить даже там, где есть риски, но допустимо использовать специальные инженерные решения. Например, усиленные фундаменты и защиту от землетрясений", - пояснили в пресс-службе.





Введен механизм определения территорий, подлежащих особому регулированию





Для таких зон будут устанавливаться специальные правила: в наиболее опасных местах будет запрещено строительство жилых домов, а в других - обязательное применение усиленных конструктивных решений и инженерной защиты", - добавили в мажилисе.





Появится "единое окно" в сфере градостроительства и строительства





Все ключевые процессы - от планирования и проектирования до мониторинга строительства - будут оцифрованы и объединены в единую систему. Доступ к системе планирования (aisggk.kz), двум системам экспертизы проектной документации (e-psd.kz и peo.saraptama.kz) и системе мониторинга строительства (e-Qurylys.kz) будет осуществляться через портал eGov.





Будет создан единый цифровой реестр





Он будет включать: сертификацию специалистов, учет выданных лицензий и разрешений, автоматизированный мониторинг самовольного строительства, контроль реализации градостроительных проектов.





Будет внедрена технология информационного моделирования объектов (ТИМСО)





Она позволяет создавать цифровые 3D-модели зданий и инфраструктуры для более точного проектирования и эффективного управления объектами на всех этапах их жизненного цикла.





В Казахстане появится национальный институт технического нормирования





Основной задачей института будет постоянный мониторинг применения строительных норм и правил, а также своевременное внесение предложений по их актуализации. Кроме того, институт будет предоставлять разъяснения по вопросам технического нормирования по обращениям государственных органов, бизнеса и граждан. Его создадут на базе КазНИИСА - единственного в Казахстане государственного научно-исследовательского и проектного института в области развития строительства, созданного в Алматы в 1931 году.





Аттестацию специалистов заменят на сертификацию





Единый цифровой реестр сертифицированных специалистов позволит исключить из рынка недобросовестных участников и обеспечить прозрачный контроль квалификации работников. Автоматизация процесса выдачи и контроля сертификатов сократит бюрократию и упростит взаимодействие с государственными органами.





Вводятся обязательные нормы для безбарьерной среды





В проекте нового Строительного кодекса закреплены обязательные требования по созданию безбарьерной и комфортной среды для всех, включая маломобильные группы, пожилых и родителей с детьми. Это касается жилых и общественных зданий, транспортных узлов и парковок. В том числе на открытых стоянках в жилых районах и возле учреждений должны быть специальные места для автомобилей маломобильных групп.





Вводятся обязательные требования по проектированию и размещению объектов инженерной инфраструктуры с учетом перспективного развития территорий, а также по интеграции зарядных станций в транспортную и энергетическую систему