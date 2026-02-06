05.02.2026, 18:27 43666
Токаев подписал закон о признании дипломов в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал закон РК "О ратификации Азиатско-Тихоокеанской региональной конвенции о признании квалификаций в области высшего образования", сообщает Акорда.
Как сообщалось ранее, документ устанавливает единые и прозрачные правила признания дипломов между странами Азиатско-Тихоокеанского региона - Китаем, Японией, Кореей, Австралией, Новой Зеландией, Монголией и другими.
Казахстан утверждает общие стандарты, обязательный обмен официальной информацией и ускоренные процедуры подтверждения документов об образовании", - проинформировал руководитель аппарата сената парламента Максим Споткай.
Также конвенция обеспечивает доступ к сети APNNIC - международной платформе обмена информацией о квалификациях.
Отмечается, что Казахстан стал первой страной Центральной Азии, присоединившейся к Токийской конвенции, что укрепит позиции страны как регионального образовательного хаба.
06.02.2026, 10:44 5616
Новую правовую архитектуру развития креативных индустрий формируют в Казахстане
Закрепляются права работников креативных индустрий и вводится единый реестр субъектов с онлайн-учетом
Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы рассмотрели закон и поправки по вопросам поддержки и развития креативных индустрий. Закон разработан по инициативе депутатов парламента.
Законом уточняется понятийный аппарат, закрепляются права работников креативных индустрий и вводится единый реестр субъектов с онлайн-учетом. Уполномоченному органу предоставляются полномочия по ведению реестра, утверждению правил предоставления в найм имущества республиканских организаций культуры и реализации мер по вовлечению молодежи в креативные индустрии", - проинформировал руководитель аппарата сената парламента Максим Споткай.
Одновременно устанавливается обязательное предварительное согласование культурно-массовых мероприятий с участием зарубежных коллективов не позднее чем за 30 рабочих дней до их проведения.
В сфере кинематографии увеличивается срок рассмотрения заявлений о выдаче прокатных удостоверений с 7 до 30 рабочих дней и вводится экспертная предпрокатная экспертиза фильмов.
В целом закон формирует устойчивую правовую базу для развития креативной экономики и монетизации творческого потенциала граждан", - отметил он.
05.02.2026, 21:11 34291
Проект новой Конституции после доработки предложили вынести на референдум
Депутат отметил, что обсуждение реформы длилось полгода
Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания комиссии по конституционной реформе депутат мажилиса парламента Казахстана Айдарбек Ходжаназаров предложил представить проект новой Конституции для всенародного голосования после доработки отдельных статей, передает корреспондент агентства.
Как видно, в основном все предложения носят сугубо юридический характер по внесению только редакционных правок. Поэтому на правах члена конституционной комиссии хотел бы предложить - после доработки редакции отдельных статей вынести проект новой Конституции на референдум для всенародного голосования", - высказался мажилисмен.
Ранее в Казахстане был опубликован проект новой Конституции. Концептуальные изменения Основного закона РК направлены на повышение человекоцентричности государства, отражение актуальных ценностей и принципов народа Казахстана, а также повышение эффективности структуры политических институтов республики.
05.02.2026, 16:43 49546
Назначен начальник службы по возврату активов
Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Нурдаулет Суиндиков назначен начальником службы по возврату активов Генеральной прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Приказом генерального прокурора Суиндиков Нурдаулет назначен на должность начальника службы по возврату активов Генеральной прокуратуры", - сказано в сообщении.
В разные годы Суиндиков занимал должности начальника отдела Генеральной прокуратуры, старшего помощника генерального прокурора по особо важным поручениям, заместителя начальника департамента - официального представителя Генеральной прокуратуры, прокурора района Сарыарка города Астаны, первого заместителя прокурора Актюбинской области, начальника департамента стратегического развития, начальника службы международно-правового сотрудничества.
Последние два года возглавлял Комитет по возврату активов.
05.02.2026, 15:42 53411
Саденов жестко раскритиковал работу полиции Шымкента и представил нового главу ДП города
Шымкент. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мухтар Кожаев назначен новым начальником департамента полиции Шымкента, сообщает Polisia.kz.
Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов представил личному составу нового начальника департамента полиции Шымкента - Мухтара Кожаева, ранее возглавлявшего следственный департамент МВД. Министр отметил, что что генерал-майор полиции имеет значительный управленческий и следственный опыт, прошел путь от следователя до руководителя департамента центрального аппарата.
Саденов обозначил ключевые задачи, стоящие перед новым руководством департамента, выразив серьезную обеспокоенность криминогенной обстановкой в мегаполисе.
Министр указал на системные недостатки в работе, обозначил жесткую позицию по недопустимости фактов укрывательства преступлений, волокиты и коррупции.
Там, где нет дисциплины, нет результата, нет доверия, рушится авторитет. За каждое нарушение будет персональная, пофамильная ответственность руководителей всех звеньев и тех, кто предал профессиональный долг", - подчеркнул Ержан Саденов.
Отдельное внимание было уделено качеству расследования уголовных дел. На особом контроле - расследование убийства 21-летней Нурай Серикбай. Министр поручил следственно-оперативным подразделениям обеспечить всестороннее, полное и объективное расследование, отметив, что все виновные должны понести заслуженное наказание.
Жесткой критике подверглась работа по противодействию организованной преступности. Глава МВД указал на серьезные упущения в деятельности профильного подразделения, слабую организацию работы и отсутствие реальных результатов, подчеркнув необходимость выявления преступных групп и пресечения особо опасных преступлений.
С учетом выявленных недостатков приняты кадровые решения. В связи с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей от занимаемых должностей освобождены начальник УБОП и руководитель одного из его отделов.
Напомним,11 января в Шымкенте 21-летняя девушка погибла от множества ножевых ранений. Преступление произошло прямо на улице под камерами наблюдения. Родные сообщили, что мужчина долгое время преследовал ее, так что пришлось даже обращаться в полицию. Но трагедии избежать не удалось. Позже подозреваемого арестовали. После произошедшего преступления президент Касым-Жомарт Токаев поручил министру внутренних дел провести правовую оценку действий городского департамента полиции Шымкента. По итогам проверки за ненадлежащее обеспечение правопорядка от занимаемых должностей были освобождены начальник департамента полиции Нурлан Алмасбеков и ряд его заместителей, а также отдельные руководители районных подразделений уволены из органов внутренних дел.
05.02.2026, 09:02 77076
Назначен заместитель генерального прокурора РК
Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением главы государства Утегенов Ерлан Рахимжанович назначен заместителем генерального прокурора Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.
Ерлан Утегенов родился в 1976 году, окончил Казахский государственный юридический университет по специальности "правоведение". В разные годы занимал различные должности в органах прокуратуры.
С мая 2022 года - прокурор города Нур-Султана, с сентября 2022 года - прокурор города Астаны.
04.02.2026, 19:23 125526
Аида Балаева заявила о попытках дестабилизации социально-политической обстановки в Казахстане
Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева прокомментировала появление недостоверной информации в соцсетях о проекте новой Конституции, передает корреспондент агентства.
Мы живем в историческое время, когда решается судьба страны, определяется ее дальнейшее развитие на будущие десятилетия. Обсуждение проекта новой Конституции стало важнейшим событием в жизни нашего государства. Не секрет, что некоторые недобросовестные пользователи активизировали в социальных сетях свою деятельность, принимая попытки дестабилизации социально-политической обстановки в Казахстане", - написала министр на своей странице в "Фейсбуке".
По ее словам, провокаторы дезинформируют аудиторию, открывая ложные страницы и аккаунты (например, фейк-аккаунты Мухтара Шаханова, Шавката Рахмонова и другие, где размещается провокационная информация и призывы по вопросам языка, продажи земли и так далее), отдельно размещаются фейки о якобы проходящих больших митингах и протестных выступлениях, инициируется манипулятивное обсуждение отдельных статей Конституции.
Также мы получаем сигналы от СМИ и известных пабликов о технических атаках. Как уполномоченный орган в настоящее время мы разбираемся в ситуации. В этой связи прошу доверять только официальной информации и не распространять фейки. Это влечет уголовную и административную ответственность", - обратилась Балаева к казахстанцам.
Ранее комиссия по конституционной реформе опубликовала проект новой Конституции Казахстана.
04.02.2026, 15:02 143846
Около 400 частных медорганизаций прекратили работу в Казахстане из-за нарушений
Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан усилил надзор за деятельностью частных медицинских организаций. По итогам комплексных проверок около 400 субъектов здравоохранения прекратили деятельность, выявлены системные нарушения лицензионных и квалификационных требований, а сумма административных штрафов превысила 70 млн тенге, сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан.
В ходе проверок основное внимание уделялось частным процедурным кабинетам, наркологическим реабилитационным центрам и стоматологическим клиникам. Результаты проверок показали системные нарушения, включая работу без лицензий и несоблюдение стандартов оказания медицинской помощи.
Установлено более 1900 действующих частных процедурных кабинетов, из которых 406 объектов (20,5%) осуществляли медицинскую деятельность без лицензии. По итогам проверок и разъяснительной работы 247 процедурных кабинетов добровольно прекратили деятельность. По частным наркологическим и реабилитационным центрам проведены 39 проверок, отсутствие лицензии выявлено в 14 случаях (36%). В отношении стоматологических клиник проверено 313 объектов, по итогам разъяснительной работы 143 клиники добровольно прекратили деятельность", - проинформировали в Минздраве.
Отмечается, что наиболее частыми нарушениями, выявленными в ходе проверки, являются: безлицензионная деятельность - составлено 179 протоколов на сумму 3,9 млн тенге; нарушение правил фармацевтической деятельности - 85 протоколов на сумму 19,5 млн тенге.
Также выявлены нарушения по несоответствию квалификационным требованиям, по грубым нарушениям стандартов медицинской помощи и по применению незарегистрированных лекарств и медицинских изделий.
В Минздраве предупредили, что в 2026 году планируется усиление контроля за частными медицинскими организациями, включая комплексные проверки в рамках ГОБМП и ОСМС, внедрение 5-летнего срока действия лицензий с переоценкой соответствия стандартам, цифровизацию постлицензионного контроля и запуск системы управления рисками с элементами искусственного интеллекта.
Гражданам Казахстана рекомендуется при получении медицинской помощи проверять наличие лицензии у медицинской организации и квалификацию персонала. При выявлении нарушений необходимо направить обращение через систему E-otinish в территориальные департаменты Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК", - добавили в пресс-службе министерства.
Ранее сообщалось, что Минздрав возобновляет плановые проверки медорганизаций.
Напомним, более 40 стоматологических клиник участвовали в незаконном выводе пенсионных накоплений.
04.02.2026, 12:48 146991
В Исламабаде проходит Казахстанско-Пакистанский бизнес-форум
Исламабад. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Исламабаде начал работу Казахстанско-Пакистанский бизнес-форум. Мероприятие проходит в рамках государственного визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Исламскую Республику Пакистан, сообщили в пресс-службе Минторговли.
Форум направлен на углубление торгово-экономического, инвестиционного и промышленного сотрудничества между деловыми кругами двух стран.
Программа форума включает пленарную сессию с участием руководителей профильных ведомств, национальных компаний, финансовых институтов и крупных частных компаний, проведение встреч в форматах B2B и B2C, а также церемонию обмена папками с подписанными коммерческими документами.
Всего в бизнес-форуме участвуют 143 представителя с казахстанской стороны, из которых 24 относятся к квазигосударственному сектору и 119 представляют бизнес-сообщество. С пакистанской стороны в мероприятии задействованы 180 компаний.
В рамках форума планируется подписание соглашений, охватывающих широкий спектр направлений сотрудничества, включая создание совместных инвестиционных платформ, развитие транспортно-логистических маршрутов с использованием портовой инфраструктуры Пакистана, электронную коммерцию и почтовую логистику, банковское и исламское финансирование, промышленную кооперацию, производство электрических автобусов, сахара, строительных материалов и лакокрасочной продукции, а также взаимодействие в сферах IT, GovTech, стартап-экосистемы, текстильной промышленности, медицины и оборонно-промышленного комплекса.
По данным Минторговли, по итогам прошлого года товарооборот между Казахстаном и Пакистаном увеличился почти в два раза и достиг $105,6 млн. В среднесрочной перспективе стороны намерены довести объем двустороннего товарооборота до $1 млрд. Данный вопрос был обсужден в ходе двусторонней встречи министра торговли и интеграции Республики Казахстан Армана Шаккалиева с министром коммерции Исламской Республики Пакистан Джамом Камал Ханом, состоявшейся в Исламабаде.
Арман Шаккалиев предложил определить конкретные секторы экономики по увеличению товарооборота, а также мероприятия и практические действия для его достижения. Реализация данного механизма предполагает фокус на приоритетных отраслях с наибольшим торгово-экономическим потенциалом, включая агропромышленный комплекс и пищевую продукцию, химическую и нефтехимическую промышленность, металлургию, машиностроение и фармацевтику.
Для достижения цели по увеличению товарооборота до 1 млрд долларов США QazTrade и TDAP определяются в качестве ключевых операторов по реализации инициатив. Это позволит обеспечить системную работу по сопровождению бизнеса, организации прямых B2B-контактов и реализации совместных проектов", - отметил Арман Шаккалиев.
В свою очередь министр коммерции Исламской Республики Пакистан поддержал инициативу казахстанской стороны.
Пакистан придает особое значение развитию торговых отношений с Казахстаном. Казахстан является не только крупнейшей экономикой Центральной Азии, но и крупнейшим экспортным рынком Пакистана в регионе", - отметил Джам Камал Хан.
По итогам встречи был подписан протокол, которым QazTrade и TDAP даны задачи по реализации достигнутых договоренностей.
Напомним, вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Пакистан.
В рамках визита состоятся переговоры с премьер-министром Шахбазом Шарифом и президентом Асифом Али Зардари, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
