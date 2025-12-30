Токаев провел заседание Совета безопасности

Фото: правительство

Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Разработан проект плана законопроектных работ на 2026 год. Он сформирован с учетом задач по цифровой трансформации и социальной защите граждан, сообщил в ходе заседания правительства министр юстиции Ерлан Сарсембаев.





Проект плана предусматривает разработку 12 законопроектов, ключевые из которых решают конкретные социальные и экономические задачи. В сфере социальной защиты разрабатывается закон об обязательном страховании жилища от стихийных бедствий, а также поправки в трудовое законодательство и систему соцобеспечения.





В рамках исполнения поручений президента готовятся поправки по вопросам госимущества и законодательство по вопросам онлайн-платформ и масс-медиа. В промышленном блоке планируется внесение проекта закона о нефтегазохимической промышленности.





В парламент планируется внести пять законопроектов в первом полугодии и семь - во втором. Приоритет отдан качественной проработке поручений президента, касающихся как социальной сферы, так и цифрового развития", - подчеркнул министр.





Также глава Минюста отчитался об итогах законопроектной работы 2025 года.





По его словам, план на 2025 год полностью исполнен. Особое внимание уделено социально значимым инициативам. В частности, парламентом приняты и направлены на подпись президенту пять законов. В их числе акты о профилактике правонарушений, а также о банках и банковской деятельности.





Кроме того, главой государства уже подписаны три закона, включая поправки по вопросам обязательного медицинского страхования и республиканский бюджет на трехлетний период. На рассмотрении мажилиса находятся 14 законопроектов.





Премьер-министр поручил первым руководителям государственных органов строго следить за качественной разработкой каждого законопроекта и своевременностью внесения в мажилис.





По итогам рассмотрения вопроса участники заседания одобрили План законопроектных работ правительства на 2026 год и проголосовали за соответствующее постановление.