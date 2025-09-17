В Куньмине открылся Форум регионального сотрудничества 2025 года по повестке дня "Один пояс, один путь"В Куньмине открылся Форум регионального сотрудничества 2025 года по повестке дня "Один пояс, один путь"
16.09.2025, 16:05 56101
Токаеву представили новый генплан развития Кокшетау Дополнено
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Кокшетау. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаев представили новый генеральный план развития Кокшетау до 2050 года, сообщает пресс-служба главы государства.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что в рамках генплана ведется строительство ТЭЦ, многопрофильной областной больницы, Академии гражданской защиты и многофункционального спортивного комплекса. Создается индустриальная зона с планами по возведению порядка 60 промышленных предприятий.
Кроме того, территория областного центра расширяется на 7 тысяч гектаров. Особое место в структуре займет современный деловой центр на берегу озера Копа, где будут сосредоточены жилые комплексы, бизнес- и торговые центры, социальные объекты и общественные пространства.
Прогнозируется рост численности населения города до 500 тысяч человек. В целях обеспечения комфортных условий проживания для жителей будет сдано порядка 10 миллионов квадратных метров жилья, в том числе за счет нового строительства и реновации", - говорится в сообщении.
Также глава государства поручил построить футбольный стадион в Кокшетау вместимостью не менее 10 тысяч человек.
Дополнено 16.09.2025, 18.10
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в режиме телемоста принял участие в церемонии запуска подачи природного газа в город Косшы, сообщает пресс-служба главы государства.
В частности, произведен запуск первого пускового комплекса газификации населенного пункта на газорегуляторном объекте. По магистральным сетям протяженностью 409 километров будет транспортироваться 32 800 кубометров "голубого топлива" в час. Общая стоимость проекта составила 11,4 млрд тенге.
Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Акмолинскую область.
новости по теме
17.09.2025, 09:39 2896
Пожар на мусорном полигоне: в Алатау объявят ЧС техногенного характера
Фото: МЧС
Рассказать друзьям
Конаев. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На портале Открытые НПА опубликован проект решения акима города Алатау "Об объявлении чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба", передает корреспондент агентства.
Объявление чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба связано с пожаром на полигоне твердых бытовых отходов.
Цель документа - оповещение населения о чрезвычайной ситуации.
Напомним, пожар на мусорном полигоне в Алматинской области тушат уже третьи сутки. По данным МЧС, тушение пожара осложняется пожарной нагрузкой, глубиной тления на 10 метрах и изменением направления ветра. К ликвидации возгорания дополнительно привлекли силы и средства ДЧС Алматы, Шымкента и пяти областей. Едкий дым накрыл всю территорию свалки и рядом расположенных населенных пунктов. Запах гари также дошел до Алматы.
В ДЧС рекомендуют жителям Алматинской области по возможности ограничить пребывание на улице, использовать маску или марлевую повязку, закрывать окна и двери.
16.09.2025, 19:05 48901
ЕБРР и МБРР поддержат проект строительств автодороги Бейнеу - Саксаульский
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Астана. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством заместителя премьер-министра - министра национальной экономики Серика Жумангарина состоялось заседание координационного совета по сотрудничеству с международными финансовыми организациями (МФО), сообщает пресс-служба премьер-министра.
В ходе заседания участники обсудили вопросы привлечения финансовых средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Международного банка реконструкции и развития (МБРР), Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Исламского банка развития (ИБР) для реализации крупных инфраструктурных проектов под государственную гарантию.
Особое внимание было уделено строительству автомобильной дороги Бейнеу - Саксаульский, которая станет частью Транскаспийского международного транспортного маршрута. По поручению главы государства в ближайшее время предстоит начать строительство новой автодороги общей протяженностью 765 км, включая участок Бейнеу - Саксаульский и Бозой - Шалкар. Министерство транспорта сообщает, что завершение технико-экономического обоснования и старт строительных работ запланированы на ближайший период. ЕБРР и МБРР подтвердили готовность поддержать проект, направив мандатные письма о намерении выделить свыше 800 млрд тенге.
Также обсуждался вопрос по реализации совместно с МБРР и АБИИ проекта АО "НК "ҚТЖ" Transforming Rail and Connectivity in Kazakhstan (Middle Corridor Development) по развитию Трансказахстанского железнодорожного коридора.
Отдельно рассмотрено сотрудничество с Исламским банком развития по вопросу строительства инженерно-коммуникационной инфраструктуры в специальных экономических и индустриальных зонах. По прогнозу Министерства промышленности и строительства, обеспечение необходимой инфраструктуры даст прирост ВДС обрабатывающей промышленности к 2030 году на 6,1%.
Реализация указанных инфраструктурных проектов позволит значительно укрепить потенциал страны как международного транзитного коридора, а также внесет весомый вклад в повышение экономической привлекательности и развитие деловой среды.
16.09.2025, 18:19 52536
Казахстан и США подписали совместное заявление на генконференции МАГАТЭ
Подписание заявления подтверждает приверженность Казахстана мирному использованию атомной энергии
Фото: Агентство Республики Казахстан по атомной энергии
Рассказать друзьям
Вена. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Совместное заявления между Агентством Республики Казахстан по атомной энергии и Национальной администрацией по ядерной безопасности Министерства энергетики США подписано на полях 69-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ, сообщает пресс-служба агентства.
Казахстан последовательно выполняет свои международные обязательства в сфере ядерной безопасности. Подписание данного заявления подтверждает нашу приверженность мирному использованию атомной энергии и укреплению глобального режима нераспространения", - проинформировал председатель Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.
В частности, в заявлении отмечается:
- успешное размещение высокообогащенного отработавшего топлива исследовательского реактора ИВГ.1М в специально разработанное хранилище типа Silo;
- хранение ОЯТ в Silo до разработки совместного решения по его окончательной утилизации;
- намерение сторон продолжить сотрудничество по минимизации использования высокообогащенного урана и укреплению режима ядерного нераспространения.
Напомним, в 2023 году в МАГАТЭ одобрили строительство АЭС в Улкене.
16.09.2025, 16:45 57056
Президент Казахстана потребовал навести порядок в сфере соцпомощи
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Кокшетау. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании в Акмолинской области потребовал навести порядок в сфере социальной помощи, передает корреспондент агентства.
Да, Казахстан - социальное государство. Мы никогда не откажемся от социальных услуг - это наша обязанность по Конституции, но здесь, в этой области, нам нужно навести порядок. Социальную помощь от государства должны получать именно те люди, которые остро нуждаются в этом. А те люди, которые могут работать, должны работать и содержать себя, свои семьи, своих родителей. Они должны это делать, они должны трудиться. Вот в чем смысл моего послания. Потому что так жить нельзя", - заявил глава государства.
Ранее сообщалось, что в Казахстане отменят неэффективные социальные льготы и выплаты.
16.09.2025, 14:46 66481
Программу льготного финансирования для модернизации элеваторов запустят в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Кокшетау. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Для увеличения мощностей хранения урожая в Казахстане запустят программу льготного финансирования строительства элеваторов. С такой инициативой выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросу уборочной кампании с аграриями Акмолинской области, сообщает Акорда.
В ходе совещания глава государства отметил, что с учетом планируемых объемов производства разных культур существующих мощностей хранения недостаточно, поскольку для каждого вида культур нужны отдельные хранилища.
Очевидно, что строительство и содержание современных элеваторов требует значительных инвестиций. Поэтому для модернизации элеваторов необходимо запустить специальную программу льготного финансирования. Особое внимание следует уделить заготовке качественных семян. Кроме того, нужны действенные шаги для повышения самообеспеченности нашего рынка собственными семенами. Усовершенствованный с прошлого года механизм субсидирования минеральных удобрений показал свою эффективность. Министерству сельского хозяйства предстоит принять аналогичные меры господдержки в семеноводстве", - поручил Касым-Жомарт Токаев.
Он подчеркнул, что государство предпринимает беспрецедентные меры для поддержки аграриев. В частности, в текущем году на льготное кредитование сельского хозяйства направлен рекордный один триллион тенге.
Эффект от системной поддержки государства уже виден. Применение агротехнологий вышло на более высокий уровень, выросла урожайность. Ранее мною поставлена задача в два раза увеличить объем валовой продукции сельского хозяйства. В этом направлении идет активная работа, снижать ее темпы никак нельзя, - подчеркнул президент.
Также он отметил необходимость запуска программы раннего льготного финансирования посевной кампании 2026 года и призвал в полной мере раскрыть потенциал животноводства.
До конца года будет разработана программа развития животноводства. Данный документ позволит получить льготные средства на длительный срок. Мы сможем обеспечить прозрачность и эффективность во всех отраслях экономики только с помощью полной цифровизации", - отметил Токаев.
16.09.2025, 13:35 71761
В Казахстане определен перечень стратегических водохозяйственных сооружений, которые могут быть переданы в аренду
Рассказать друзьям
Астана. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан подписал постановление правительства "Об определении перечня стратегических водохозяйственных и гидротехнических сооружений, в том числе которые могут быть переданы в имущественный наем (аренду) или доверительное управление", передает корреспондент агентства.
Согласно документу, в перечень стратегических водохозяйственных и гидротехнических сооружений, в том числе которые могут быть переданы в имущественный наем (аренду) или доверительное управление, включены следующие объекты:
1. Водохозяйственные и гидротехнические сооружения:
1) Шардаринское водохранилище на реке Сырдарья;
2) Бухтарминское водохранилище на реке Иртыш;
3) Усть-Каменогорское водохранилище на реке Иртыш;
4) Шульбинское водохранилище на реке Иртыш;
5) Астанинское водохранилище на реке Ишим;
6) Сергеевское водохранилище на реке Ишим;
7) Петропавловское водохранилище на реке Ишим;
8) Капчагайское водохранилище на реке Или;
9) Бартогайское водохранилище на реке Чилик;
10) Селетинское водохранилище на реке Селеты;
11) Кояндинское водохранилище на реке Коянды;
12) Актюбинское водохранилище на реке Илек;
13) Каргалинское водохранилище на реке Каргалы;
14) Саздинское водохранилище на реке Сазды;
15) Уйденинское водохранилище на реке Уйдене;
16) Кандысуское водохранилище на реке Кандысу;
17) Чарское водохранилище на реке Чар;
18) Егинсуское водохранилище на реке Егинсу;
19) Каракольское водохранилище на реке Каракол;
20) водохранилище "Алебастр" на реке Уланка;
21) Терс-Ащибулакское водохранилище на реке Терс;
22) Тасоткельское водохранилище на реке Шу;
23) Кировское водохранилище на реке Кушум;
24) Битикское водохранилище на реке Кушум;
25) Донгулюкское водохранилище на реке Кушум;
26) Пятимарское водохранилище на реке Кушум;
27) Сарышаганакское водохранилище на реке Большой Узень;
28) водохранилище "Рыбный Сокрыл" на реке Малый Узень;
29) Казталовское водохранилище - 1 на реке Малый Узень;
30) Казталовское водохранилище - 2 на реке Малый Узень;
31) Чаганское водохранилище на реке Чаган;
32) Жартасское водохранилище на реке Шерубай Нура;
33) Шокайское водохранилище на реке Шокай;
34) Интумакское водохранилище на реке Нура;
35) Федоровское водохранилище на реке Сокыр;
36) Ишимское водохранилище на реке Ишим;
37) Ащисуское водохранилище на реке Ащису;
38) Актастинское водохранилище на реке Актасты;
39) Жездинское водохранилище на реке Жезды;
40) Верхне-Тобольское водохранилище на реке Тобол;
41) Каратомарское водохранилище на реке Тобол;
42) Кызылжарское водохранилище на реке Тобол;
43) Сергеевское водохранилище на реке Тобол;
44) Амангельдинское водохранилище на реке Тобол;
45) Бадамское водохранилище на реке Бадам;
46) водохранилище Тогуз на реке Тогуз;
47) Капчагайское водохранилище на реке Шаян;
48) Бугуньское водохранилище на реке Бугунь;
49) Сасыкбулакское водохранилище на реке Жанакорган;
50) Кошкурганское водохранилище на реке Карашик;
51) Шертское водохранилище на реке Шерт;
52) водохранилище Баба-Ата на реке Баба-Ата;
53) водохранилище Таушага на роднике Улкен Шага;
54) водохранилище Таскенсай на реке Алмалы;
55) водохранилище Шукурой на реке Улкен Каракус;
56) водохранилище Акылбек-Сай на реке Келес;
57) водохранилище Уштобе на реке Уштобе;
58) Самаркандское водохранилище на реке Нура;
59) Тургусунское водохранилище - 1 на реке Тургусун;
60) водохранилище Кенгир на реке Кара Кенгир.
61) Кызылординский гидроузел имени Сабыра Арыстанбаева;
62) Казалинский гидроузел на реке Сырдарья;
63) гидроузел "Айтек" на реке Сырдарья;
64) гидроузел "Аклак" на реке Сырдарья;
65) Шелекский гидроузел на реке Шелек;
66) Преображенский гидроузел на реке Нура;
67) Ералиевский гидроузел на реке Уил;
68) Таласский гидроузел на реке Талас;
69) Темирбекский гидроузел на реке Талас;
70) Жеимбетский гидроузел на реке Талас;
71) Уюкский гидроузел на реке Талас;
72) Ассинский гидроузел на реке Аса;
73) Фурмановский гидроузел на реке Шу;
74) Меркенский гидроузел на реке Меркенка с подпитывающим трактом;
75) Аспаринский гидроузел на реке Аспара с подпитывающим трактом;
76) Аксайский гидроузел на реке Аксай;
77) Коксайский гидроузел на реке Коксай;
78) Кушумский гидроузел на протоке Чаган;
79) Варфоломеевский гидроузел на реке Малый Узень;
80) Мамаевский гидроузел на реке Малый Узень;
81) Караспанский гидроузел на реке Арысь;
82) Тасоткельская плотина на реке Шу;
83) Аккольская плотина на озере Акколь;
84) водоподъемная плотина Северного Аральского моря;
85) водоподъемная плотина на реке Белая;
86) головные сооружения Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы;
87) головное сооружение протоки Караозек реки Сырдарья;
88) головное сооружение Большого Алматинского канала имени Д. А. Кунаева;
89) канал имени К. И. Сатпаева;
90) Коксарайский контррегулятор на реке Сырдарья;
91) защитная дамба города Астаны от затопления паводковыми водами реки Есиль;
92) Кызылкумский магистральный канал с коллектором "Западный".
2. Системы водоснабжения и водоотведения городов:
1) Астана;
2) Алматы;
3) Актау;
4) Актобе;
5) Атырау;
6) Караганда;
7) Кокшетау;
8) Костанай;
9) Кызылорда;
10) Павлодар;
11) Петропавловск;
12) Талдыкорган;
13) Тараз;
14) Уральск;
15) Усть-Каменогорск;
16) Шымкент;
17) Семей;
18) Туркестан;
19) Темиртау;
20) Экибастуз;
21) Рудный;
22) Жезказган;
23) Кентау;
24) Балхаш;
25) Жанаозен;
26) Сатпаев;
27) Аксу;
28) Риддер;
29) Арысь;
30) Степногорск;
31) Шахтинск;
32) Сарань;
33) Капчагай;
34) Аркалык;
35) Лисаковск;
36) Приозерск.
При этом отмечается, что вышеуказанные системы водоснабжения и водоотведения городов или их элементы находятся в государственной собственности, не подлежат отчуждению и могут быть переданы в имущественный наем (аренду) или доверительное управление по решению правительства.
4. Гидротехнические сооружения, планируемые к строительству или находящиеся в процессе строительства:
1) водовод с каскадом гидроэлектростанций на реке Угам в Туркестанской области;
2) каскад гидроэлектростанций на реке Уба в Восточно-Казахстанской области.
16.09.2025, 12:56 70326
Банковские данные казахстанцев будут передавать в КГД: Минфин подготовил приказ
Ожидается, что нововведение поможет увеличить налоговые поступления в бюджет и уменьшит долю теневой экономики
Рассказать друзьям
Астана. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов РК подготовило приказ "Об утверждении форм предоставления органу государственных доходов банковскими организациями сведений о наличии банковских счетов и их номерах, остатках и движении денег на этих счетах".
Проект приказа опубликован для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА" до 29 сентября 2025 года.
Данный проект разработан для установления формы сведений о наличии банковских счетов и их номерах, остатках и движении денег на этих счетах, что позволит эффективно выполнять возложенные задачи по налоговому администрированию, своевременному установлению лиц, занижающих налогооблагаемый доход, выявлению юридических и физических лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, что повлечет увеличение налоговых поступлений в бюджет и уменьшение доли теневой экономики", - говорится в проекте документа.
Ожидается, что нововведение поможет эффективно выполнять задачи по налоговому администрированию, своевременному установлению лиц, занижающих налогоблагаемый доход или уклоняющихся от уплаты налогов.
Напомним, с сентября в Казахстане начали проверять крупные пополнения баланса мобильного телефона.
16.09.2025, 12:02 76476
Назначен генеральный директор ТОО "НМСК "Казмортрансфлот"
Фото: АО КазМунайГаз
Рассказать друзьям
Астана. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Бауыржан Муратулы назначен генеральным директором ТОО "НМСК "Казмортрансфлот", сообщает АО "НК "КазМунайГаз".
Бауыржан Муратулы в разные годы работал старшим офицером оперативного отделения штаба, начальником отделения мобилизации и комплектования штаба ВМБ ВМС ВС РК, командиром ракетно-артиллерийского корабля "Казахстан", старшим офицером департамента военно-технической политики Министерства обороны РК, командиром отдельного дивизиона разнородных кораблей ВМБ ВМС ВС РК, командиром военно-морской базы - заместителем главнокомандующего ВМС ВС РК, менеджером по морской логистике ТОО "FSSA".
До назначения занимал должность заместителя генерального директора ТОО "KMG Systems & Services".
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
17.09.2025, 07:19 17.09.2025, 08:442061Третьи сутки тушат пожар на мусорном полигоне в Алматинской области 17.09.2025, 09:391181Пожар на мусорном полигоне: в Алатау объявят ЧС техногенного характера 12.09.2025, 17:50279621В Казахстане пройдет учение "Айбалта-2025": граждан просят сохранять спокойствие 12.09.2025, 12:34260476Полиция усилила контроль за общественным правопорядком по всему Казахстану 12.09.2025, 16:14257796Жители Казахстана смогут оформить сделку купли-продажи жилья онлайн 12.09.2025, 11:47254371Вынесен приговор по делу о хищении средств по программе Damu Bala в области Абай 13.09.2025, 10:17246781Опасное заболевание диагностировали у двух детей в Павлодарской области 08.09.2025, 12:01589081Новые правила медосвидетельствования введут в Казахстане с 16 сентября 09.09.2025, 11:27522056Токаев назначил двух помощников и советника президента 09.09.2025, 10:28517516На канале имени Сатпаева устанавливают восемь новых трансформаторов 09.09.2025, 10:48513471Правительство и Нацбанк планируют снизить уровень инфляции до 5-6% 09.09.2025, 11:38495401Центр обработки данных КГД появится в Казахстане
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?