В Гонконге обсудили продвижение казахстанского экспорта

Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральное консульство Казахстана в САР Гонконг провело официальную встречу с Uni-China Group, одной из крупнейших и авторитетных дистрибьюторских компаний в Гонконге. Целью встречи было укрепление двусторонних торговых связей и обсуждение продвижения казахстанского продовольственного экспорта на рынок Гонконга, сообщает пресс-служба МИД РК.





В ходе встречи генеральный консул Бауыржан Досманбетов выступил с презентацией о торговых возможностях Казахстана, выделив ключевые отрасли с высоким экспортным потенциалом. Особое внимание было уделено сельскохозяйственному сектору, продовольственным товарам, фармацевтике, а также химической и легкой промышленности. Было отмечено высокое качество казахстанской продукции и надежность поставок в необходимых объемах.





Гонконгская сторона, представленная высшим руководством Uni-China Group в лице заместителя председателя Джеймса Линга, гендиректора Эйприл Хуан и старшего менеджера Ивана Тина, проявила интерес к импорту казахстанской продукции.





Стороны договорились о предоставлении образцов интересующей их продукции для тестирования, чтобы ознакомиться с ее качеством и обсудить возможные поставки в Гонконг. Генеральное консульство выразило готовность Казахстана продвигать это сотрудничество на каждом этапе и подчеркнуло значимость Азиатско-Тихоокеанского региона как стратегического партнера в развитии казахстанской торговли.





Средний ежегодный оборот Uni-China Group составляет 6 миллиард долларов. Компания управляет более чем 1000 торговыми точками и сотрудничает с 30 странами мира, охватывая различные секторы рынка.