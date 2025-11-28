27.11.2025, 19:49 78866
В Гонконге обсудили продвижение казахстанского экспорта
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральное консульство Казахстана в САР Гонконг провело официальную встречу с Uni-China Group, одной из крупнейших и авторитетных дистрибьюторских компаний в Гонконге. Целью встречи было укрепление двусторонних торговых связей и обсуждение продвижения казахстанского продовольственного экспорта на рынок Гонконга, сообщает пресс-служба МИД РК.
В ходе встречи генеральный консул Бауыржан Досманбетов выступил с презентацией о торговых возможностях Казахстана, выделив ключевые отрасли с высоким экспортным потенциалом. Особое внимание было уделено сельскохозяйственному сектору, продовольственным товарам, фармацевтике, а также химической и легкой промышленности. Было отмечено высокое качество казахстанской продукции и надежность поставок в необходимых объемах.
Гонконгская сторона, представленная высшим руководством Uni-China Group в лице заместителя председателя Джеймса Линга, гендиректора Эйприл Хуан и старшего менеджера Ивана Тина, проявила интерес к импорту казахстанской продукции.
Стороны договорились о предоставлении образцов интересующей их продукции для тестирования, чтобы ознакомиться с ее качеством и обсудить возможные поставки в Гонконг. Генеральное консульство выразило готовность Казахстана продвигать это сотрудничество на каждом этапе и подчеркнуло значимость Азиатско-Тихоокеанского региона как стратегического партнера в развитии казахстанской торговли.
Средний ежегодный оборот Uni-China Group составляет 6 миллиард долларов. Компания управляет более чем 1000 торговыми точками и сотрудничает с 30 странами мира, охватывая различные секторы рынка.
новости по теме
28.11.2025, 14:22 6396
В новом однопалатном парламенте не будет президентской квоты - Токаев
Рассказать друзьям
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая на диалог-платформе сельских акимов, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в однопалатном парламенте не будет президентской квоты, сообщает Акорда.
Новая инициатива активно обсуждается в обществе, поступает много предложений относительно структуры парламента. Например, высказываются идеи о пропорциональном представительстве депутатов в зависимости от численности населения. При таком подходе их число достигнет 200 человек, тогда как сегодня в двух палатах насчитывается 148 депутатов. Считаю, что чрезмерное увеличение числа депутатов нецелесообразно. Напротив, следует оптимизировать и усовершенствовать работу парламента. В новом однопалатном парламенте не будет президентской квоты - все депутаты должны избираться в едином порядке. Это очень важный шаг в рамках предстоящей парламентской реформы. Данные меры следует всесторонне разъяснять обществу", - высказался президент.
По мнению президента, также следует рассмотреть вопрос формирования новых комитетов. Он считает, что комитеты по цифровизации и развитию регионов должны работать как отдельные единицы.
В целом количество поправок в Основной закон может быть очень большим. Поэтому не будет ошибкой сказать, что на референдуме народ будет голосовать фактически за новую Конституцию", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана высказал предложение о создании в обозримом будущем однопалатного парламента. Глава государства предложил провести в 2027 году общенациональный референдум, а затем внести изменения в Конституцию. 8 октября президент распорядился создать рабочую группу по парламентской реформе. В ее состав включены представители мажилиса и сената парламента, Ассамблеи народа Казахстана, руководители фракций политических партий в мажилисе парламента.
28.11.2025, 13:52 8436
Слишком много выборов - Токаев предложил пересмотреть систему избрания районных акимов
Граждане начинают уставать от политических кампаний
Рассказать друзьям
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - После внедрения прямых выборов сельских акимов по всей стране было избрано 2334 главы сельских округов, об этом на диалог-платформе сельских акимов рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Выборы в селах придали новый импульс работе политических партий в регионах которые выдвигали своих кандидатов и активно участвовали в избирательном процессе. Более 1500 представителей политических организаций были избраны акимами. Среди новых руководителей - члены шести партий. Кроме того, более 700 граждан, выдвинувших собственные кандидатуры, одержали победу на выборах. Избранные акимы приступили к обязанностям, и в целом результаты можно назвать неплохими. Самое главное, они прекрасно осведомлены о нуждах и чаяниях местного населения, о нерешенных проблемах", - рассказал президент, отметив, что согласно соцопросу 84% сельских жителей доверяют своим акимам.
Вместе с тем глава государства поручил тщательно взвесить преимущества и недостатки системы выборности районных акимов.
Что касается выборов акимов районов, то на этот счет существуют различные точки зрения. Ряд общественных деятелей и активных граждан предлагают пересмотреть вопрос о необходимости выборов районных акимов. Эту проблему подняли и депутаты. Они указывают, что выборов в стране становится слишком много, и что граждане начинают уставать от политических кампаний. Эту позицию поддерживают также жители сел и районов. Существует также мнение, что избирательные кампании могут препятствовать конкретной работе, которая должна вестись на местах. Эту позицию следует учесть", - отметил Токаев.
К настоящему времени путем выборов избрано 52 акима районов. Глава государства поручил тщательно взвесить преимущества и недостатки системы выборности районных акимов.
Вопрос заключается не в обязательном проведении выборов акимов районов, а в достижении основной цели - обеспечении положительных результатов. Правительство совместно с депутатами парламента должно всесторонне рассмотреть этот вопрос и принять справедливое и верное решение", - поручил президент.
28.11.2025, 09:54 27081
В Казахстане ИИ планируют применять при определении степени инвалидности
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством труда и социальной защиты населения РК ведется разработка модели искусственного интеллекта (ИИ), которая будет применяться при проведении медико-социальной экспертизы для установления группы инвалидности, сообщили в пресс-службе ведомства.
Искусственный интеллект будет применяться в качестве системы распознания и структурирования данных из медицинских документов, что позволит автоматизировать такие процессы, как определение полноты представленных данных, сопоставление диагнозов со степенью утраты трудоспособности (согласно международной классификации болезней), и также рекомендовать итоговое решение", - пояснили в министерстве.
В ведомстве считают, что внедрение данного инструмента поможет обеспечить прозрачность процедур, на всех этапах будет исключен человеческий фактор, минимизированы коррупционные риски при определении группы инвалидности.
Сейчас проводится обучение модели ИИ, а также работа по интеграции информационных систем для предоставления электронных документов, оцифровке и передаче структурированных данных всех лечебно-диагностических, лабораторных и инструментальных исследований, подтверждающих клинический диагноз. По завершении подготовительного этапа планируется проведение апробации нового формата оказания освидетельствования в пилотном режиме", - проинформировали в Минтруда.
27.11.2025, 20:48 73796
Посол Казахстана в Кувейте провел встречу с гендиректором Jazeera Airways
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана в Кувейте Ержан Елекеев провел встречу с генеральным директором авиакомпании Jazeera Airways Барасаном Пасупати, сообщает пресс-служба МИД РК.
В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние сотрудничества между Казахстаном и Кувейтом в гражданской авиации, а также перспективы его дальнейшего развития.
Отдельное внимание было уделено работе прямого авиарейса Эль-Кувейт - Алматы, выполняемого Jazeera Airways. Посол и представители компании обменялись оценками текущего пассажиропотока, динамики загрузки рейсов и факторов, влияющих на спрос со стороны граждан двух стран.
Во время встречи была рассмотрена возможность увеличения частоты выполняемых рейсов, в том числе расширение грузового потенциала авиакомпании. Стороны отметили, что это позволит увеличить объемы экспорта казахстанской продукции в Кувейт, включая товары агропромышленного комплекса.
В рамках встречи также были рассмотрены возможные новые направления авиасообщения между Казахстаном и Кувейтом. Стороны выразили взаимную заинтересованность в изучении потенциала расширения маршрутной сети, что будет способствовать укреплению деловых, туристических и гуманитарных связей между двумя государствами.
Казахский дипломат подчеркнул готовность посольства оказывать всестороннее содействие в дальнейших контактах с компетентными органами Казахстана.
27.11.2025, 20:37 75386
Заместитель министра иностранных дел Казахстана встретился с послом России
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев встретился с послом России Алексеем Бородавкиным, сообщает пресс-служба МИД РК.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам ближневосточной повестки дня, а также по вопросам взаимодействия в рамках международных организаций и интеграционных объединений.
В завершение беседы собеседники отметили важность дальнейшего расширения сотрудничества между Астаной и Москвой в двустороннем и многостороннем форматах.
27.11.2025, 20:30 76316
В Казахстане почти каждый десятый лифт представляет угрозу - санатор
Свыше 4 тысяч лифтов требуют замены, еще около 7 тысяч давно исчерпали свой срок службы
Рассказать друзьям
Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане почти каждый десятый лифт представляет угрозу для пассажиров. Об этом в своем депутатском запросе заявил сенатор Бекбол Орынбасаров. Он отметил, что проблема безопасности лифтов в стране становится все актуальнее, но системных решений до сих пор нет.
По словам сенатора, после передачи контроля за лифтами акиматам отрасль фактически лишилась профессионального надзора. В некоторых регионах отсутствуют специалисты, а проверки носят формальный характер. В Астане, к примеру, всего два сотрудника инспекции следят за более чем 10 тысячами лифтов.
Ситуацию осложняет отмена лицензирования: на рынок вышли фирмы без оборудования и квалификации, что превратило сферу обслуживания лифтов в "серую зону". При этом парк подъемников стремительно стареет - свыше 4 тысяч лифтов требуют замены, еще около 7 тысяч давно исчерпали свой срок службы.
Орынбасаров предложил вернуть надзор МЧС, ужесточить требования и запустить программу полной модернизации лифтового хозяйства.
27.11.2025, 18:57 80021
Посол Казахстана вручил верительные грамоты королю Дании
Король проявил живой интерес к политике Казахстана в сфере экологии
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Во дворце Christiansborg состоялась торжественная церемония вручения послом Казахстана Олжасом Сулейменовым верительных грамот королю Дании Фредерику X, сообщает пресс-служба МИД РК.
В ходе церемонии посол передал королю приветствия и добрые пожелания президента РК Касым-Жомарта Токаева, подчеркнув приверженность Казахстана дальнейшему углублению сотрудничества с Данией.
Во время состоявшейся после церемонии беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахско-датского взаимодействия. Было отмечено, что отношения между Казахстаном и Данией развиваются поступательно и отличаются высоким уровнем доверия и взаимного уважения.
Казахский дипломат проинформировал короля Фредерика X о приоритетах внутренней и внешней политики Казахстана, включая реализацию масштабных политических и социально-экономических реформ, инициированных Токаевым.
Отдельный акцент был сделан на экологическую и климатическую повестку. В ходе беседы обсуждены вопросы "зеленого перехода", в том числе датский национальный проект State of Green, реализуемый под патронажем его величества. Король проявил живой интерес к политике Казахстана в сфере экологии и устойчивого развития.
Стороны также обменялись мнениями по вопросам сохранения экосистем Аральского и Каспийского морей, подчеркнув важность международного сотрудничества в решении водных и климатических вызовов.
Особое внимание уделено развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействию в сфере образования, научных исследований и климатической устойчивости. Также была отмечена значимость расширения контактов между деловыми кругами и научными центрами двух стран.
Король Фредерик X передал наилучшие пожелания народу и президенту Казахстана, отметил позитивную динамику двусторонних отношений и выразил послу пожелания успешной дипломатической деятельности.
27.11.2025, 16:42 83431
Аким Алматинской области объяснил новое назначение бывшей чиновницы после скандала с детдомом в Баганашыле
Фото: almobl_akimat
Рассказать друзьям
Конаев. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге службы центральных коммуникаций аким Алматинской области Марат Султангазиев рассказал о новом назначении Салтанат Беспаевой, которая была освобождена с должности руководителя управления образования области после скандала с переселением воспитанников детского дома в Баганашыле, передает корреспондент агентства.
Она несколько лет руководила управлением образования, уволилась, несколько месяце была без работы. У нас была вакансия на (место руководителя. - Прим. ред.) управления развития языков. Беспаева является филологом, именно казаховедом. Она подала заявку, прошла конкурс и устроилась на работу", - объяснил аким.
Также, по его словам, Ерик Абитов, занимавший должность главы управления внутренней политики, покинул службу и ушел работать в частые структуры. Вместе с ними поста лишился и заместитель акима области Болат Куренбеков.
21 июля общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1. На кадрах было замечено большое количество сотрудников полиции, при этом они применяли силовые меры к воспитанникам детдома. Ролики с полицейскими, которые выкручивают руки подросткам, плачущими малышами и возмущенными правозащитниками вызвали широкий общественный резонанс.
Прошло уже три месяца с попытки переселения воспитанников, но результаты расследования по резонансному инциденту пока неизвестны.
Агентство Kazakhstan Today дважды направляло запросы в МВД, в которых просило дать развернутый комментарий по поводу действий полицейских и их законности, а также рассказать, кто и какую ответственность понесет за поведение сотрудников полиции при выселении детей и кем был отдан соответствующий приказ полиции о принудительном выселении.
В частности, в ответ на повторный на запрос агентства в Министерстве внутренних дел сообщили, что "в настоящее время по указанному в запросе факту проводится служебное расследование, по результатам которого будет дана правовая оценка".
Стоит отметить, что еще весной этого года на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашыле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева, разгорелся скандал.
Тогда в управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.
Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.
По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.
Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.
Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.
11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.
В первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации", - пояснили в пресс-службе.
Всего, по данным ведомства, в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.
Решением перевести воспитанников Алматинского детского дома в Конаев возмутился депутат мажилиса Бакытжан Базарбек. Он также выразил обеспокоенность, что земельный участок в Баганашыле, на котором располагается детдом № 1, попадет в частные руки и его "застроят... элитными таунхаусами и коттеджами с видом на горы".
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
28.11.2025, 09:54В Казахстане ИИ планируют применять при определении степени инвалидности 28.11.2025, 12:0018696Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 18% 28.11.2025, 12:1613921Пожар в Гонконге: есть ли среди пострадавших казахстанцы 28.11.2025, 13:0011211Прогноз инфляции на 2025-2026 годы пересмотрели в Нацбанке 28.11.2025, 10:2210201МВД РК расследует 10 уголовных дел по фактам дропперства 22.11.2025, 20:16403526Почти 10 млрд тенге возвращенных активов направили на развитие СЭЗ в СКО 21.11.2025, 14:58Аэропорты, футбольные клубы, заводы и ТЭЦ: в Казахстане утвержден перечень из 473 объектов для приватизации393971Аэропорты, футбольные клубы, заводы и ТЭЦ: в Казахстане утвержден перечень из 473 объектов для приватизации 21.11.2025, 10:47383336На капитализацию холдинга "Байтерек" направят 1 трлн тенге в 2026 году 24.11.2025, 15:28367691На портале eGov появился новый метод авторизации для пользователей вне зоны действия мобильной сети 24.11.2025, 15:50364616Ушла из жизни актриса Валентина Шарыкина 11.11.2025, 15:05428806Обрушение фасада в Астане: фельдшер и еще один пострадавший находятся в крайне тяжелом состоянии 22.11.2025, 20:16403526Почти 10 млрд тенге возвращенных активов направили на развитие СЭЗ в СКО 14.11.2025, 14:07398826В Казахстане проведут интеграцию информсистем АПК 14.11.2025, 14:50Токаев поручил активнее использовать авиаперевозки для бесперебойной поставки сельхозпродукции на экспортные рынки398156Токаев поручил активнее использовать авиаперевозки для бесперебойной поставки сельхозпродукции на экспортные рынки 21.11.2025, 14:58Аэропорты, футбольные клубы, заводы и ТЭЦ: в Казахстане утвержден перечень из 473 объектов для приватизации393971Аэропорты, футбольные клубы, заводы и ТЭЦ: в Казахстане утвержден перечень из 473 объектов для приватизации
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?