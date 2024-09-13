В Казахстане появится проектный офис по развитию нового города Алатау   

Фото: primeminister.kz

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Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане при правительстве страны будет создан проектный офис по развитию нового города Алатау, - В Казахстане при правительстве страны будет создан проектный офис по развитию нового города Алатау, сообщает пресс-служба премьер-министра.





В проектном офисе на системной основе будут решать вопросы по созданию привлекательных условий для инвестиций, жизни и работы в Алатау", - уточнили в правительстве.





По данным пресс-службы, в состав города вошли 12 населенных пунктов, преобразованных в микрорайоны, утвержден генеральный план Алатау, созданы территориальные органы центральных государственных органов. Общая площадь составляет 88 тысяч гектаров с населением около 54 тысяч человек.





В ходе совещания по вопросам развития Алатау аким города Аркен Утенов сообщил, что в Алатау на сегодняшний день реализуются проекты в сфере логистики, медицины и производства продуктов питания.





Фото: primeminister.kz





Кроме того, планируется передача земельных участков в ведение специальной экономической зоны для 12 инвестпроектов с созданием более 6 тысяч рабочих мест. На территории 5,8 тысячи гектаров будут расположены основные "якорные" проекты. Для их создания и привлечения инвесторов необходимо сокращение сроков ряда процедур.





Также в ходе совещания заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев поручил ускорить разработку проектно-сметной документации, отраслевых инфраструктурных схем.





Ранее Токаев пригласил южнокорейских инвесторов и девелоперские компании к участию в проекте Alatau City.



