12.09.2024, 19:10 34516
В Казахстане появится проектный офис по развитию нового города Алатау
Фото: primeminister.kz
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Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане при правительстве страны будет создан проектный офис по развитию нового города Алатау, сообщает пресс-служба премьер-министра.
В проектном офисе на системной основе будут решать вопросы по созданию привлекательных условий для инвестиций, жизни и работы в Алатау", - уточнили в правительстве.
По данным пресс-службы, в состав города вошли 12 населенных пунктов, преобразованных в микрорайоны, утвержден генеральный план Алатау, созданы территориальные органы центральных государственных органов. Общая площадь составляет 88 тысяч гектаров с населением около 54 тысяч человек.
В ходе совещания по вопросам развития Алатау аким города Аркен Утенов сообщил, что в Алатау на сегодняшний день реализуются проекты в сфере логистики, медицины и производства продуктов питания.
Кроме того, планируется передача земельных участков в ведение специальной экономической зоны для 12 инвестпроектов с созданием более 6 тысяч рабочих мест. На территории 5,8 тысячи гектаров будут расположены основные "якорные" проекты. Для их создания и привлечения инвесторов необходимо сокращение сроков ряда процедур.
Также в ходе совещания заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев поручил ускорить разработку проектно-сметной документации, отраслевых инфраструктурных схем.
Ранее Токаев пригласил южнокорейских инвесторов и девелоперские компании к участию в проекте Alatau City.
Также президент поручил акиму Алматинской области Марату Султангазиеву активизировать усилия по взаимодействию с потенциальными инвесторами для реализации флагманского проекта Alatau City.
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13.09.2024, 13:11 2671
Развитие нового города Алатау обсудил Токаев с сингапурским инвестором проекта
В мае был принят генеральный план города, разработанный совместно с сингапурской компанией Surbana Jurong
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Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства обсудил перспективы реализации проекта Alatau City с председателем компании Asia Infrastructure Solutions Singapore Вонгом Хэн Файном, сообщает Акорда.
В частности, состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросу эффективного развития города Алатау с привлечением иностранных инвестиций, технологий и компетенций.
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в мае текущего года принят генеральный план города, разработанный совместно с сингапурской компанией Surbana Jurong.
Отметив солидный опыт Вонг Хэн Файна в реализации подобных проектов, президент выразил уверенность в том, что его рекомендации в качестве главного консультанта найдут практическое воплощение в проектировании и строительстве нового города, призванного стать международным бизнес-хабом", - говорится в сообщении.
Напомним, к участию в проекте Alatau City южнокорейских инвесторов и девелоперские компании пригласил президент Токаев. Для развития нового города при правительстве страны будет создан проектный офис. В нем будут решать вопросы по созданию привлекательных условий для инвестиций, жизни и работы в Алатау.
13.09.2024, 12:56 2726
Казахстан и Туркменистан будут сотрудничать в области транспорта, логистики и транзита
Документ станет инструментом расширения сотрудничества в сфере железнодорожного, морского и автомобильного транспорта
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Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Туркменистан намерены подписать соглашение о стратегическом сотрудничестве в области транспорта, логистики и транзита.
Соответствующий проект документа подготовило Министерство транспорта РК.
Настоящее соглашение является для сторон инструментом расширения сотрудничества в сфере железнодорожного, морского и автомобильного транспорта и не распространяется на перевозку товаров, относящихся к продукции двойного и военного назначения, говорится в документе.
Стороны будут сотрудничать в следующих областях:
- содействие развитию межправительственного диалога;
- привлечение объемов перевозок по территориям Казахстана и Туркменистана, включая создание благоприятных тарифных условий, развитие инфраструктуры, внедрение цифровых решений;
- установление и развитие сотрудничества в сфере железнодорожного, морского и автомобильного транспорта с целью обеспечения эффективной и безопасной транспортировки грузов;
- дальнейшее развитие международного транспортного коридора "Север-Юг", направлений Китай - Иран и Китай - Турция, включая контейнерные перевозки по маршруту Китай - Казахстан - Туркменистан - Иран;
- реализация проекта "Единый логистический оператор на восточном маршруте международного транспортного коридора "Север - Юг";
- установление льготных железнодорожных транзитных тарифов для экспортеров, в том числе транзитом по территориям сторон в направление Серахс, Акяйла, Серхетабат, Имамназар, создание равных, беспрепятственных условий для экспорта и транзита в Афганистан и Иран;
- дальнейшее развитие и углубление взаимовыгодного сотрудничества сторон в морской сфере с целью развития имеющихся морских портов;
- содействие развитию железнодорожной и морской инфраструктуры, технической совместимости, синхронизации развития пограничных переходов и прилегающих участков Болашак - Актау, Серхетяка - Берекет, а также совместных проектов в этой области.
После принятия соглашения стороны разработают и примут план действий по его реализации.
Проект соглашения размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 сентября 2024 года.
13.09.2024, 11:31 5916
Казахстан и Узбекистан провели совместное учение по защите воздушного пространства
Фото: МО РК
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Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Узбекистан провели международное оперативно-тактическое командно-штабное учение "Ашық аспан - 2024", сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.
Такие учения мы проводим на регулярной основе. Они позволяют военнослужащим дружественных стран приобрести практический опыт при выполнении совместных задач по противовоздушной обороне, слаживанию боевых расчетов, а также повысить обороноспособность наших стран", - заявил главнокомандующий Силами воздушной обороны Вооруженных сил РК Даурен Косанов.
Как отметили в министерстве, учение направлено на повышение слаженности органов военного управления дружественных стран, отработку вопросов совместного применения сил и средств противовоздушной обороны, получение командирами практических навыков по управлению воинскими частями в особых случаях несения боевого дежурства.
Особенностью учения стала отработка порядка взаимодействия боевых расчетов Сил воздушной обороны с командными пунктами и пунктами управления сопредельных государств в случаях нарушения государственной границы или правил использования воздушного пространства", - пояснили в пресс-службе.
Кроме того, в рамках совместных учений "Ашық аспан - 2024" проводится подготовка войск к практическим действиям по отражению ударов авиации противника в рамках объединенной системы противовоздушной обороны СНГ.
Ранее в Казахстане стартовало многонациональное учение "Безграничное братство - III" .
13.09.2024, 11:09 7676
Таможенный контроль между тюркскими государствами упростят
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На пленарном заседании сената парламента Республики Казахстан ратифицировали соглашение между правительствами государств - членов Организации тюркских государств о создании упрощенного таможенного коридора, передает корреспондент агентства.
Соглашение позволит ускорить проведение таможенного контроля по товарам и транспортным средствам, перемещаемым между территориями государств, что в свою очередь даст импульс развитию международных торговых отношений", - сообщил депутат сената парламента Нурлан Бекенов.
По его словам, с начала этого года объем внешней торговли Казахстана с государствами - членами Организациями тюркских государств составил 10,4 млрд долларов, при этом 61% товарооборота приходится на экспорт, на импорт приходится 39%.
Сенатор добавил, что основные задачи соглашения - это ускорение совершения таможенных операций, сокращение количества документов, необходимых для совершения таможенных операций, и минимизация применения форм и методов таможенного контроля.
Ранее сообщалось, что Казахстан сможет отправлять больше грузов в тюркские страны.
13.09.2024, 10:15 9221
Высшая аудиторская палата начала аудит эффективности использования активов "КазМунайГаза"
Также стартовал аудит эффективности управления долгом в холдинге "Байтерек"
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Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Высшая аудиторская палата начала аудит эффективности использования активов АО "НК "КазМунайГаз", сообщили в пресс-службе ВАП.
Отмечается, что также начат аудит отдельных дочерних организаций компании.
Наряду с этим, по данным ВАП, стартовал аудит эффективности управления долгом в АО "НУХ "Байтерек" и его "дочках": АО "Банк развития Казахстана", АО "Qazaqstan Investment Corporation", АО "ЖССБ "Отбасы банк", АО "Аграрная кредитная корпорация".
13.09.2024, 09:22 12126
Правительство Казахстана выделило средства на прогнозирование паводков
Фото: МЧС РК
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Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Из резерва правительства выделено порядка 576 млн тенге на проведение батиметрических исследований для прогнозирования паводков. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Олжас Бектенов.
Выделенные средства предназначены для Министерства водных ресурсов и ирригации. Основная часть финансирования будет направлена на закупку оборудования и техническое оснащение, а также на услуги по проведению исследований. В частности, средства планируется направить непосредственно филиалу "Су метрология" РГП на ПХВ "Казводхоз" на проведение батиметрических съемок паводкоопасных участков северного, западного и центрального регионов страны.
Работы продолжатся в 2025 году, включая батиметрические исследования водохранилищ республиканского значения. Полученные данные будут переданы в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" для включения в информационную систему прогнозирования и моделирования паводков.
12.09.2024, 13:48 51881
Законопроект о республиканском бюджете на 2025-2027 годы представили в мажилисе
Бюджет, как и раньше, остается социально ориентированным
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Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Законопроекты о республиканском бюджете на 2025-2027 годы и о гарантированном трансферте из Нацфонда представили в мажилисе.
Законопроект презентовал вице-министр финансов Казахстана Абзал Бейсенбекулы. По его словам, параметры бюджета соответствуют бюджетным правилам по гарантированному трансферту, темпу роста расходов и дефициту бюджета.
Поступления на 2025 год прогнозируются на уровне 21,7 трлн тенге. Доходы без учета трансфертов на 2025 год планируются в объеме 15,6 трлн тенге, или 73% от общей суммы поступлений", - сообщил спикер.
В 2026 году доходы составят 16,7 триллиона тенге (34,9 миллиарда долларов), в 2027 году - 18,2 триллиона тенге (38,1 миллиарда долларов)
Дефицит бюджета в 2025 году прогнозируется на уровне 2,7% к ВВП, данный показатель снизится до 1,9% к ВВП к 2027 году.
По словам вице-министра, бюджет, как и раньше, остается социально ориентированным.
На социальную сферу в 2025 году планируется направить 9,8 трлн тенге с ростом к текущему году на 794 млрд тенге. Доля в общем объеме расходов в 2025 году составит 38%. Расходы на социальные выплаты на 2025 год предусмотрены в сумме 6 трлн тенге с учетом индексации социальных выплат и увеличением количества получателей выплат. Дополнительно на индексацию и увеличение контингента получателей социальных выплат будет направлено 626 млрд тенге", - рассказал Абзал Бейсенбекулы.
Другие расходы составят:
- на систему здравоохранения - 7,6 трлн тенге, из них в 2025 году - 2,4 трлн тенге с ростом на 133 млрд тенге;
- на развитие туризма и спорта в 2025 году - 141 млрд тенге;
- на культуру и информацию - 164 млрд тенге;
- на поддержку развития реального сектора экономики - 2,1 трлн тенге;
- на развитие агропромышленного комплекса - 1,3 трлн тенге, из них на 2025 год - 635 млрд тенге;
- на развитие транспортной отрасли - 568 млрд тенге;
- на улучшение экологии и защиты природных ресурсов - 233 млрд тенге.
Также вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин представил в мажилисе прогноз социально-экономического развития страны на 2025-2029 годы и проект закона о гарантированном трансферте из Национального фонда на 2025-2027 годы.
По его словам, прогноз сформирован с учетом базового сценария при цене на нефть 75 долларов за баррель и курса доллара 470 тенге.
Реальный рост ВВП в 2025 году составит 5,6%, среднегодовой рост ВВП за пять лет - 5,4%. Номинальный ВВП вырастет с 150,8 трлн тенге в 2025 году, до 234,2 трлн тенге в 2029 году. Ожидается рост во всех отраслях экономики", - заявил Амрин.
Инфляция определена на уровне 5,5-7,5% в 2025 году, 5-6% в 2026 году с последующим снижением до 5% в 2027-2029 годах.
Размер гарантированного трансферта в республиканский бюджет в 2025-2027 годах определен в объеме 2 трлн тенге ежегодно.
12.09.2024, 12:37 54176
Перед странами ЦА по-прежнему стоит ряд фундаментальных вызовов - Ашимбаев
Фото: Сенат РК
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Хива. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Перед странами Центральной Азии по-прежнему стоит целый ряд фундаментальных вызовов. Геополитическая напряженность, экономическая нестабильность и климатические угрозы требуют консолидации и выработки согласованных решений, заявил в своем выступлении на II Межпарламентском форуме государств Центральной Азии председатель сената РК Маулен Ашимбаев.
Он отметил, что Центральная Азия демонстрирует устойчивость и стремление к единству благодаря регулярным встречам.
Наша общая задача - формирование интегрированной модели развития, главной целью которой является повышение уровня жизни каждого жителя Центрально-Азиатского региона", - отметил Ашимбаев.
Он обозначил основные направления совместной работы.
Экономическое развитие и кооперация
Совокупный ВВП стран региона сегодня составляет порядка 450 млрд долларов. Взаимный товарооборот за последние 5 лет вырос более чем на 80%, достигнув 11 млрд долларов. Лидеры наших стран поставили задачу по увеличению этого показателя до 15 млрд. Поэтому важно продолжать работу по созданию правовой основы для развития общего экономического пространства, расширения торговли и усиления промышленной кооперации", - заявил глава сената
Развитие транспортных коридоров и логистических центров
Парламентам вместе с госорганами важно создать законодательную основу для скоординированной системы тарифов и ускорения прохождения грузов, что обеспечит взаимную выгоду для всех стран региона", - считает Ашимбаев.
Реализация целей устойчивого развития ООН в Центральной Азии
Ашимбаев предложил организовать регулярные консультации между парламентскими комиссиями и комитетами и совместные мероприятия по ключевым аспектам устойчивого развития. Он также пригласил коллег из Центральной Азии принять участие в международном форуме SDG Impact, который пройдет в этом году в Астане.
Особое внимание парламентарии могли бы уделить вопросам зеленой экономики и зеленых технологий. Актуальными вопросами для всех стран региона являются также вопросы рационального использования водных ресурсов. Мы поддерживаем инициативы по совместному строительству гидроэнергетических объектов и созданию водно-энергетического консорциума для проведения консолидированной водной политики. Активное вовлечение парламентов в этот процесс обеспечит поддержку на законодательном уровне и послужит дополнительным стимулом для реализации практических инициатив в данных направлениях", - подчеркнул спикер.
Расширение сотрудничества на уровне местных представительных органов
В текущем году в Казахстане мы отмечаем 30-летие маслихатов. В этой связи мы планируем провести международную конференцию, посвященную этой теме. Будем рады видеть депутатов парламентов и местных представительных органов из стран Центральной Азии на данном мероприятии", - обратился к участникам Ашимбаев.
Сотрудничество в сфере цифровизации и развития искусственного интеллекта
Здесь спикер казахстанского сената предложил обмениваться опытом и реализовывать совместные инициативы.
Депутаты казахстанского парламента совместно с Министерством цифрового развития начали проработку возможности использования искусственного интеллекта в законотворческой деятельности. Безусловно, сотрудничество в этой сфере отвечает интересам всех наших стран. Готовы к активному взаимодействию с нашими коллегами по этим вопросам", - резюмировал Ашимбаев.
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