В Мангистау продолжают обнаруживать мертвых тюленей

Алматы. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы обсуждают возможное введение ограничения на высоту деревьев - по предварительно рассматриваемым стандартам она может составить не более 7 метров. Инициатива прорабатывается в рамках развития городской среды и повышения безопасности, однако уже вызвала резкую реакцию горожан и критику специалистов.





Поводом для обсуждения стали участившиеся случаи падения сухостойных деревьев, сообщает Zakon.kz





Аким Медеуского района Еркебулан Оразалин на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил, что управление экологии изучает зарубежный опыт, включая европейские подходы, где в ряде стран действуют нормативы, ограничивающие высоту деревьев в городской среде примерно семью метрами.





По его словам, окончательные решения пока не приняты и находятся на стадии рассмотрения. В то же время в Алматы продолжается активная работа по ликвидации сухостоя. Наиболее остро проблема стоит в Медеуском районе, а также в центральной части города и Турксибском районе, где застройка формировалась исторически.





Инициатива о возможном ограничении высоты деревьев в Алматы вызвала бурное обсуждение среди горожан. Многие восприняли ее с настороженностью и критикой.





Один из жителей Алматы заявил, что был удивлен идеей ограничить высоту деревьев до 7 метров, отметив, что это может негативно повлиять на облик города. По его словам, именно высокие деревья формируют атмосферу "города-сада". Он выразил надежду, что власти откажутся от этой меры, чтобы сохранить уникальный характер Алматы.





Заведующий отделом биологической защиты растений КазНИИ защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева Нуржан Мухамадиев считает, что универсальный подход к ограничению высоты деревьев выглядит сомнительным.





По его словам, идея удерживать все деревья на уровне семи метров некорректна и, вероятно, может касаться лишь отдельных категорий - например, старых или аварийно опасных насаждений. В частности, это может быть оправдано для переспелых тополей, особенно при наличии суховершинности.





Эксперт подчеркнул, что зеленые насаждения играют ключевую роль в формировании комфортной городской среды Алматы. В условиях жаркого климата густые кроны создают тень, защищают от солнца, снижают уровень шума и задерживают пыль от загруженных дорог.





При этом распространять подобные ограничения на весь городской зеленый фонд, по его мнению, нецелесообразно. Напротив, он считает необходимым высаживать молодые пирамидальные тополя, обладающие аэродинамическими свойствами: они способствуют циркуляции воздуха и могут достигать высоты 20-25 метров.





Мухамадиев отметил, что укорачивание старых деревьев действительно может быть оправдано с точки зрения безопасности, однако вводить жесткие ограничения по высоте для всех насаждений неправильно.





Проблема состояния зеленого фонда Алматы остается одной из наиболее обсуждаемых экологических тем города. В частности, недавний резонанс в соцсетях вызвала новость о том, что в Алматинском ботаническом саду вырубят историческую аллею туй, высаженную в 1965 году. По словам сотрудников ботсада, деревья поражены вредителем и находятся в критическом состоянии.





В ноябре прошлого года горожане возмутились, что в центре Алматы забетонировали деревья. В январе прошлого в городе незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.





Также широкий общественный резонанс вызвало благоустройство рощи Баума, в рамках которой планируют удалить порядка двух тысяч деревьев. По мнению общественников, работы в роще наносят непоправимый ущерб уникальной природной среде. Искусственные дорожки, бетонные площадки препятствуют естественному перемещению и просачиванию влаги, что ведет к гибели леса и всей экосистемы рощи.



