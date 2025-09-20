В Казахстане должников будут искать с помощью ИИ

На январь 2024 года количество должников, находящихся в розыске, составило 4560 человек

Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство юстиции, Республиканская палата частных судебных исполнителей и Генеральная прокуратура совместно расширили возможности системы "Цифровой контроль" для развития механизмов выявления должников, - Министерство юстиции, Республиканская палата частных судебных исполнителей и Генеральная прокуратура совместно расширили возможности системы "Цифровой контроль" для развития механизмов выявления должников, сообщили в Министерстве юстиции РК.





По данным ведомства, в настоящее время с помощью системы "Цифровой контроль" у Генеральной прокуратуры появилась возможность определять граждан, уклоняющихся от уплаты долгов, не только на улицах и в общественных местах города, но также в аэропортах, на объектах железнодорожного и метрополитеновского транспорта, а также в социально значимых зданиях.





Кроме того, должники выявляются в центрах обслуживания населения при получении государственных услуг, а также при покупке авиа- и железнодорожных билетов - посредством автоматической идентификации лица через базу данных.





По данным на январь 2024 года, количество должников, находящихся в розыске, составило 4560 человек. Из них были установлены места жительства 2118 лиц, что составило 39,3% от общего числа.





Также ведется работа по внедрению функции розыска автомобилей должников, на которые наложен запрет. Эти мероприятия осуществляются в рамках сотрудничества Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции и Республиканской палаты частных судебных исполнителей.





С помощью городских камер видеонаблюдения и инструментов искусственного интеллекта выявленные автомобили, находящиеся под запретом эксплуатации, останавливаются сотрудниками полиции и доставляются на специальные штрафные стоянки. Далее обеспечивается полное и своевременное исполнение судебных актов в соответствии с требованиями закона. Данные меры направлены на защиту прав и законных интересов взыскателей, а также на повышение эффективности исполнения судебных решений", - уточнили в министерстве.





