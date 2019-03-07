Астана. 19 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане на грантовое финансирование научных проектов на 2018-2020 годы было выделено 28,7 миллиардов тенге, передает корреспондент Kazakhstan Today.





Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Республики Казахстан, в Казахстане на 2018-2020 годы реализуются более 1 тысячи научных проектов по грантовому финансированию. На эти цели в целом на три года выделено 28,7 миллиардов тенге. Такеже реализуется 92 программы по программно-целевому финансированию науки. На эти цели предусмотрено в целом на три года 27,8 миллиардов тенге.





Доля расходов бизнеса в общем объеме затрат на НИОКР составил более 32 процентов. Также проводится работа по софинансированию со стороны частного сектора.





Научно-исследовательские работы на 2018-2020 годы реализуются в рамках семи приоритетных направлений развития науки. Таких как: рациональное использование природных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкции; энергетика и машиностроение; информационные, телекоммуникационные и космические технологии, научные исследования в области естественных наук; науки о жизни и здоровье; научные основы "Мангiлiк ел" (образование XXI века, фундаментальные и прикладные исследования в области гуманитарных наук); устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукции; а также национальная безопасность и оборона.





По данным Министерства образования и науки РК, в этом году были повышены требования к результативности грантовых проектов "Проекты, которые будут реализованы в 2018-2020 годы, ориентированы на практические потребности реального сектора экономики, производства и социальной сферы", - уточнили в ведомстве.





Доля затрат на опытно-конструкторские разработки в общем объеме финансирования НИОКР составила около 25%, план был около 22%. "Это показывает интенсивный переход науки на прикладной характер", - отметили в Министерстве образования и науки РК.





Кроме того, в рамках Международного научно-технического центра (МНТЦ) в текущем году реализуются 12 проектов МНТЦ на общую сумму более 4 миллиона долларов США.





В рамках программы Горизонт-2020 реализуются 2 проекта с общей суммой финансирования 2 миллиона 972 тысячи евро.





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