В Казахстане платформу закупок объединят с базами компаний квазигосударственного сектора

Астана. 4 февраля. Kazakhstan Today - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев сегодня на заседании правительства поручил объединить платформу закупок с базами компаний квазигосударственного сектора.

Как отметил Сагинтаев, в закупках квазигосударственного сектора нет единой политики. Он поручил в недельный срок выработать общие подходы по единым правилам закупок для этих компаний с учетом прозрачности и доступности. "На основе данных подходов Министерству финансов до конца первого квартала разработать соответствующий законопроект", - сказал премьер, передает Kazakhstan Today.

При этом министерствам по инвестициям и развитию, финансов совместно с НПП и нацхолдингами поручено создать единую IТ-платформу по закупкам и производителям, объединив все соответствующие базы данных, включая квазигосударственный сектор и недропользователей, пишет официальный сайт премьер-министра.

Помимо этого, глава кабмина поручил увеличить долю отечественных товаров при государственных закупках. Как отметил Сагинтаев, внедрение механизма централизованных госзакупок по автомобилям позволило увеличить потенциал отечественных производителей и модернизировать их производство.

"Мы уже договорились провести в текущем году эту работу по мебельной и легкой промышленности. Надо расширить перечень отраслей, в которых будем внедрять аналогичный подход", - сказал он.

В этой связи Министерству по инвестициям и развитию совместно с НПП поручено в недельный срок внести конкретные предложения по данному вопросу. При этом Министерству финансов совместно с заинтересованными госорганами поручено тщательно контролировать конкурсную документацию на предмет использования отечественной продукции при проведении всех госзакупок.

Кроме того, Министерствам по инвестициям и развитию, энергетики совместно с "Самрук-Казына" и акимами было поручено провести работу с каждым крупным предприятием и становить целевые индикаторы по увеличению местного содержания.

"Вопросы госзакупок буду держать на своем личном контроле", - подчеркнул Сагинтаев.

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