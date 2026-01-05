В Павлодаре реконструируют аэропорт за 9,3 млрд тенге

Фото: Depositphotos

Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - 2026 год объявлен Годом развития цифровизации и искусственного интеллекта. Президент Касым-Жомарт Токаев в - 2026 год объявлен Годом развития цифровизации и искусственного интеллекта. Президент Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Turkistan рассказал о развитии инновационных технологий в Казахстане.





Казахстан должен стать цифровой державой, это вопрос нашего общего выживания в качестве цивилизованной страны в новой технологической эпохе. Убежден, ментально наш народ подготовлен к такого рода инновациям. Тем более, в Казахстане успешно работают известные финтех-компании, заметно изменившие стиль и образ жизни наших людей", - сказал Токаев.





Он отметил, что в мире развернулась острая конкуренция между США и Китаем - двумя очевидными мировыми технологическими гигантами. Американский президент анонсировал запуск специальной программы, призванной укрепить доминирование США, но и Китай не собирается отступать, полагая, что это вопрос национального достоинства, там уже работают около пяти тысяч компаний, занимающихся проблематикой искусственного интеллекта. Не стоят на месте и другие развитые государства.





Казахстан тоже сделал ставку на внедрение искусственного интеллекта в экономику и общественную жизнь. У нас неплохие стартовые возможности, есть успехи в цифровизации государственных услуг, финтеха и ряда секторов экономики. Эффективно функционирует полноценная экосистема для поддержки IT-стартапов, действует инновационный кластер Astana Hub, объединивший две тысячи компаний. Общий экспорт IT-услуг в 2025 году составил около одного миллиарда долларов. Создается пилотная зона CryptoCity для цифровых активов. Начинается строительство города ускоренного развития Alatau city. Набирает темп работа по накоплению и анализу государственных данных, как считают профессионалы, это новое золото надвигающейся эпохи", - сообщил президент.





Он напомнил, что в мае прошлого года начал работу Совет по развитию искусственного интеллекта с участием ведущих международных и отечественных экспертов. В ноябре подписан закон "Об искусственном интеллекте", который скоро вступит в силу. Создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. В Казахстане запущены два суперкомпьютера - Alem.Cloud и Al-Farabium, отдельная платформа создана акиматом Астаны в сотрудничестве с известной эмиратской компанией.





Для подготовки профильных кадров реализуются образовательные программы на уровне школ и университетов. К примеру, по программе AI-Sana обучение прошли свыше 650 тысяч студентов. В скором времени будет открыт специализированный исследовательский ИИ-университет", - сказал Токаев.





По его мнению, с появлением искусственного интеллекта создан своеобразный водораздел между теми странами, которые успеют попасть в будущее, и теми, которые останутся в прошлом.





Именно поэтому я объявил цифровые технологии и искусственный интеллект приоритетным направлением развития Казахстана. Этот год станет ударным. Верю в успех начатого исключительно важного дела", - подчеркнул глава государства.





Он отметил, что без надежной генерации энергии Казахстан не сможет перейти к новой технологической модели экономики.





Суперкомпьютеры, дата-центры, автоматизированные промышленные комплексы требуют очень много энергии. Это реальность нового глобального технологического уклада. Для строительства энергоисточников нужны квалифицированные кадры. Глава NVIDIA, крупнейшей компании мира с капитализацией около 4,5 триллиона долларов, прогнозирует, что в реестр мультимиллионеров в скором времени попадут "синие воротнички", то есть представители технических профессий", - считает Токаев.





Президент также обратил внимание, что со строительством атомных станций будет подготовлен новый класс технической интеллигенции, что, в свою очередь, изменит саму суть государственной политики РК.





Строительство нескольких атомных станций - это, с одной стороны, исправление исторического абсурда - быть мировым лидером в производстве урана и не построить ни одной АЭС, с другой, это престиж Казахстана", - сказал Токаев.





Еще один крайне важный вопрос, по мнению главы государства, это редкоземельные металлы.





Спрос на критические материалы в ближайшие пять лет будет расти, он увеличится вдвое. Здесь для Казахстана открывается новое окно возможностей. Вполне вероятно, что мы войдем в число мировых лидеров по запасам редкоземельных минералов. Для усиления позиций в этой стратегически важной сфере Казахстан приступил к развитию сотрудничества с США, Китаем, Россией, Южной Кореей, Японией и некоторыми государствами Европейского союза", - сообщил президент.