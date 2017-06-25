В РГП "Казахавтодор" рассказали о причинах плохого состояния трассы Астана - Алматы

Астана. 24 июня. Kazakhstan Today - В РГП "Казахавтодор" рассказали о причинах плохого состояния и сроках ремонта проблемных участков трассы Астана - Алматы, передает Kazakhstan Today.

Накануне блогер Бейбит Алибеков пожаловался на ямы и выбоины на одном из участков этой трассы и призвал власти "починить дорогу" и "спасти жизни" автолюбителей. Соответствующее видео было размещено на его странице в Facebook.

Как сообщили в пресс-службе РГП "Казахавтодор", с 2001-2003 годов автодорога республиканского значения Алматы - Астана была капитально отремонтирована, однако участок Курты - Бурылбайтал (120-343 километры) в тот период не попал в число приоритетных направлений, и соответствующая реконструкция не производилась.

"Участок дороги был построен в конце 60-х годов 20 века, когда нагрузка была рассчитана на 8 тонн на ось. Было пропущено три межремонтных срока (1 срок составляет 16 лет), требовавших проведения капитального ремонта. На сегодня по трассе проезжает более 1000 автопоездов в сутки, нагрузка на ось которых составляет более 12 тонн. Поэтому большегрузный автотранспорт буквально продавливает покрытие, что делает очень трудным содержание этого участка без капитального ремонта", - отметили в компании.

На данный момент, по данным пресс-службы, на участках (133-й и 188-й километр) две бригады "Казахавтодора" ликвидируют ямы, выбоины и колеи. Задействовано 17 единиц техники, в том числе автогрейдеры, автомобили типа "самосвал", компрессоры, техника модели "МТЗ" с фрезой и ковшом, катки, дорожно-ремонтные службы с автотранстпортом.

Кроме этого, на опасных участках выставлены временные дорожные знаки. Проезд автотранспортных средств всех видов осуществляется без ограничений. Работы на прилежащих участках будут продолжены, соответствующий дорожно-эксплуатационный участок укомплектован необходимым количеством материалов и техники.

В компании добавили, что Министерство по инвестициям и развитию РК приняло решение о реконструкции указанного участка автодороги Алматы - Астана.

"На данный момент ведутся конкурсные процедуры по определению подрядчика. Срок реализации данных проектов запланирован на 2017-2020 годы, работы начнутся во второй половине текущего года", - заключили в пресс-службе.

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