Жителям подтопленного села Рузаевка в Северном Казахстане рассказали о порядке выплаты компенсаций

Петропавловск. 20 апреля. Kazakhstan Today - Глава Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов и секретарь партии "Нур отан" Фархад Куанганов побывали в районе имени Габита Мусрепова, где в результате подъема уровня реки Шарык вода вышла из русла и затопила 157 домов в трех населенных пунктах. Режим ЧС здесь объявлен с понедельника, информирует пресс-служба акима региона.

В селе Рузаевка аким области встретился с местными жителями, которые пострадали от стихии. "Никто один на один со своими проблемами не останется. Комиссия работает, была уже в каждом доме. Сегодня мы должны определить сумму ущерба и вопрос решится по компенсации. Вы должны знать, что мы вам поможем решить ваши проблемы. Сейчас и в общественные организации на счет начали поступать деньги, со всех сторон идет помощь. В течение короткого времени все будем компенсировать и помогать", - сообщил Аксакалов, передает Kazakhstan Today.

Cекретарь партии "Нур Отан" специально приехал из Астаны, чтобы лично изучить ситуацию на месте во время разговора с пострадавшими североказахстанцами. "Я заверяю, что мы будем держать на контроле ситуацию, все ваши вопросы будут учтены. За вас переживает руководство области, района и все регионы Казахстана", - сказал Куанганов.

Аким области также рассказал об условиях выплаты компенсации.

"Мы приготовим вам место для проживания и постараемся в течение полутора месяцев решить вопрос с деньгами. Там есть определенные процедуры. Есть определенная комиссия и правила, которые надо соблюдать, объективно будем относиться к оценке ущерба. Что касается денег, мы не будем выдавать частями, а выплатим сразу. Жильцам, у которых полностью разрушены дома, будет компенсирована стоимость жилья, оценка будет комиссионная", - пояснил глава региона.

По данным пресс-службы, многие жильцы выразили благодарность местным исполнительным органам, спасателям и полицейским - всем, кто помогал справится со стихией и сейчас помогает устранять последствия.

Жителей Рузаевки заверили: беспокоиться о том, что вода опять придет, не нужно. Можно возвращаться в дома, у кого они уцелели, перевозить скот и вещи.

"Мы приедем сюда еще раз после того, как пройдет оценка. Соберемся, поговорим. Не бывает проблем, которые не решаются, главное, чтобы не было паники. Все будет хорошо", - заверил Аксакалов.

Далее он прошел по всем улицам и посмотрел, какие беды принесла североказахстанцам большая вода.

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