КАЗАХСТАН СЕГОДНЯ. Digital Bridge 2022. Видео 29.09.2022
30.09.2022, 15:11 61
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Как изготавливают монеты?
21.10.2022, 12:21 546
Фото: Кадр с видео
Главный дизайнер Национального Банка Алмат Басенов рассказал, как изготавливают монеты.
NASA опубликовало новые снимки Столпов Творения, полученные с телескопа James Webb
20.10.2022, 17:25 2851
Фото: nasa.gov
На снимках изображены скопления газа и пыли в центральной части туманности Орел, которая находится в 6,5 тысячи световых лет от Земли, сообщается на сайте NASA.
Дерзкое покушение на убийство произошло средь бела дня в Сатпаеве
19.10.2022, 09:06 6411
Фото: Depositphotos
Пострадавший с огнестрельным ранением доставлен в медицинское учреждение.
В Алматы жители ЖК перекрыли дорогу
17.10.2022, 22:01 10586
Фото: кадр с видео
Местные жители говорят, что воды в ЖК нет уже 10 дней. Вечером 16 октября десятки людей вышли на Ташкентский тракт в восточном направлении.
Обоснованность изменения проектного решения и качество произведенных работ оцениваются экспертами, и по результатам будут приняты соответствующие меры. Необходимые поручения даны прокуратуре города, и ответственные будут привлечены по всей строгости закона", - сообщили в ведомстве.
В Сети распространилось видео с избиением ребенка
17.10.2022, 14:38 12206
Фото: Кадр с видео
В социальных сетях обсуждается варварское поведение матери по отношению к своей дочери.
Свидетельница происшествия сняла на видео сцену, которую можно описать так: разъяренная мать забирает дочь - гимнастку из спортивной школы, в это время ребенок в истерике обещает матери "работать" и просит о пощаде. В конце видео слышен грохот. По версии многих пользователей интернета и по реакции очевидца, несложно сделать вывод - мать ударила дочь головой об соседнюю машину.
Общественность требует оценки Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Республики Казахстан.
Крупный пожар тушат в Аксайском ущелье под Алматы
17.10.2022, 14:03 12441
Фото: Depositphotos
Утром 17 октября около 10.00 в Аксайском ущелье под Алматы разгорелся огонь.
Видео с места пожара опубликованы в соцсетях.
Си Цзиньпин выступил на открытии ХХ съезда Коммунистической партии Китая
16.10.2022, 18:25 15206
На двадцатом Всекитайском съезде Коммунистической партии председатель КНР, Генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин выступил с докладом "Высоко неся великое знамя социализма с китайской спецификацией, сплоченно бороться за всестороннее строительство модернизированного социалистического государства".
Глава КНР представил работу за истекшие пять лет и "великие преобразования" за десятилетие новой эпохи. А также выделил миссии и задачи Коммунистической партии Китая в новом подходе в новую эпоху.
Взрыв на шахте в Турции: погибли 25 человек
15.10.2022, 20:18 18106
Фото: 1news.az
В результате взрыва в угольной шахте на севере Турции погибли по меньшей мере 25 человек, сообщает агентство AP.
По его данным, взрыв произошел вчера в 18.45 на государственном руднике TTK Amasra Muessese Mudurlugu в городе Амасра в прибрежной черноморской провинции Бартин.
На момент взрыва в шахте находились 110 человек, сообщил журналистам министр внутренних дел Сулейман Сойлу, который отправился в Амасру для координации спасательной операции.
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Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?