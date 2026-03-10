Нефтегазовая компания Бахрейна Bapco Energies объявила форс-мажор

Иранский КСИР заявил, что позволит судам арабских и европейских стран проходить через Ормузский пролив, если те вышлют послов Израиля и США. Сейчас судоходство в Ормузском проливе практически остановлено

Тегеран. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Любая арабская или европейская страна получит с завтрашнего дня право на проход судов через Ормузский пролив, если вышлет американских и израильских послов со своей территории, говорится в заявлении иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Его цитирует гостелерадиокомпания Ирана, пишет РБК





Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что диалог с США больше не входит в повестку дня Ирана. По его словам, Тегеран не закрывал пролив и не препятствовал проходу судов, а небезопасным регион сделали "атаки Израиля и США", с ними связано снижение транспортировки нефти.





После начала ударов США и Израиля по Ирану утром 28 февраля Тегеран перекрыл Ормузский пролив, заявив, что торговля через него невозможна до последующего уведомления.





На прошлой неделе заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад заявил, что военно-морские силы Ирана полностью контролируют Ормузский пролив. После предупреждений о запрете судоходства там были поражены, по информации КСИР, более десяти нефтяных танкеров.





Через Ормузский пролив проходит около 20% мировой нефти и до 30% мировых поставок сжиженного природного газа, его называют важнейшей энергетической артерией планеты.





Сейчас судоходство в Ормузском проливе практически остановлено в результате конфликта на Ближнем Востоке, за прошлую неделю через него прошло лишь 14 судов, тогда как обычных условиях по маршруту ежедневно проходило от 50 до 60 нефтяных и СПГ-танкеров. Ряд стран Ближнего Востока либо сокращают добычу, либо закрывают месторождения, чтобы избежать скоплений нефти.





В Минэнерго США заявляли, что стабильные поставки энергоносителей, в том числе СПГ и нефти, возобновятся после того, как США нейтрализуют иранскую угрозу для Ормузского пролива.





Кроме того РБК сообщает, что глава иранского МИДа Аббас Арагчи "поблагодарил" Центральное командование США (CENTCOM) за признание, что Вашингтон размещает и использует системы HIMARS в соседних с Ираном странах для ударов по нему. Об этом министр написал в Х.





Спасибо, CENTCOM, за признание того, что вы используете территорию наших соседей для размещения систем HIMARS против нашего населения, в том числе, по всей видимости, против опреснительной установки", - заявил Арагчи.





Он добавил, что "никто не должен жаловаться", если ракеты Ирана уничтожат эти системы, "где бы они ни находились".





Ранее CENTCOM опубликовало на своей странице в X пост, в котором заявило, что американские системы HIMARS "обеспечивают непревзойденные возможности" для нанесения ударов по объектам Ирана на большие расстояния. Пост командование сопроводило несколькими фотографиями, на которых изображены установки, в том числе в момент пуска. Пост был размещен вечером 9 марта.





HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) - это американская высокомобильная реактивная система залпового огня на колесах (РСЗО). Дальность стрельбы достигает 500 км в зависимости от используемых ракет. Особенность HIMARS состоит в том, что она может быстро развернуться, произвести стрельбу и покинуть место, откуда велся обстрел.





Президент Ирана Масуд Пезешкиан 7 марта принес странам Ближнего Востока извинения за атаки, от которых те пострадали на фоне конфликта Тегерана с Израилем и США. Он заявил, что страна впредь не будет атаковать соседей, если с их территории по Ирану также не будут наноситься удары.





Однако после его выступления иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о новой волне ударов. Целями ракет и беспилотников стали военные объекты и центры материально-технического обеспечения, принадлежащие США и Израилю.





Позднее Пезешкиан выступил с более жестким предупреждением, заявив, что Тегеран "ответит на агрессию", если на него будут нападать, в том числе с территории стран-соседей. По его словам, США стремятся посеять раздор между Ираном и странами Персидского залива.