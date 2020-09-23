В Нур-Султане конфликт из-за методов воспитания детей закончился ножевыми ранениями трех человек

Нур-Султан. 22 сентября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане трое мужчин получили ножевые ранения от своего знакомого, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в полиции, 30-летний подозреваемый уже задержан. Инцидент произошел в доме одного из потерпевших. Подозреваемый был в гостях, где распивал спиртные напитки.

Подозреваемому не понравилось, как его знакомый разговаривает с малолетним сыном. Вступив с ним в словесный конфликт на почве несогласия в методах воспитания ребенка, мужчина схватил со стола кухонный нож и нанес своему собутыльнику три удара в живот. Выбежав из квартиры, он столкнулся с соседом по лестничной площадке и, желая быстрее скрыться с места преступления, нанес удары ножом в живот и соседу, а затем размахивая холодным оружием порезал руку его жене, выбежавшей на шум", - рассказали в полиции.

Сотрудники полиции не позволили подозреваемому скрыться с места преступления и задержали его в течение 15 минут. По данному факту ведется досудебное расследование. Установлено, что задержанный ранее судим по статье УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Мужчина водворен в следственный изолятор. Ведется расследование.

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