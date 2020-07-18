Экс-руководитель Шымкентского горздрава и главврач горбольницы подозреваются в хищении бюджетных средств

Шымкент. 17 июля. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой города Шымкента проводится досудебное расследование в отношении бывшего руководителя ГУ "Управление здравоохранения города Шымкента" и бывшего главного врача Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения (ГКП на ПХВ) "Городская клиническая больница №1", передает Kazakhstan Today.

Они подозреваются в хищении бюджетных средств на сумму 52 млн тенге в 2019 году, путем приобретения по завышенной стоимости оборудования для рабочего места врача-оториноларинголога S-класса", - рассказали в Антикоррупционной службе РК.

Окончательное решение с определением степени виновности подозреваемых лиц будет вынесено судом. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

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