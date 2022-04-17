Наркосбытчика задержали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. 16 АПРЕЛЯ - Полицейские Нур-Султана в ходе спецоперации задержали 38-летнего наркосбытчика, передает KAZAKHSTAN TODAY.
У задержанного в ходе обыска по месту жительства обнаружен и изъят расфасованный гашиш весом более 200 граммов. Наркотические средства мужчина собирался сбыть на территории столицы", - сообщили в столичном департаменте полиции.
Также в ходе обыска было изъято гладкоствольное оружие, переделанное под обрез, с боеприпасами.
Подозреваемый арестован, проводится расследование.
В полиции подчеркнули, что с начала года изъято более 60 килограммов различных наркотических средств, в том числе около 5 килограммов синтетических наркотиков.