В Нур-Султане работники спецЦОНов незаконно ставили на учет автомобили

Следствием добыты доказательства о причастности к противоправным деяниям специалиста спецЦОНа № 2 города Нур-Султана Т. и госавтоинспектора процессингового центра ДП Алматинской области А.", - сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.
По данным агентства, они на систематической основе за денежное вознаграждение незаконно ставили на учет транспортные средства, в том числе ввезенные из иностранных государств, без уплаты утилизационного сбора и иных предусмотренных платежей в бюджет.
14 августа текущего года с санкции следственного суда подозреваемые лица взяты под стражу. На данном этапе следствия по всей стране установлено порядка 500 фактов незаконной регистрации транспортных средств, в связи с чем проверяется причастность работников спецЦОНов и сотрудников полиции других регионов", - добавили в пресс-службе.
По результатам досудебного расследования всем причастным лицам будет дана правовая оценка. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.