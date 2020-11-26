Воры выследили перевозчика в Семее и украли у него 10 млн тенге в Павлодаре

Павлодар. 25 ноября. Kazakhstan Today - Воры выследили перевозчика в Семее и во время остановки в Павлодаре похитили из его машины сейф с 10 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Мужчина обратился в полицию Павлодарской области 25 сентября. По его словам, неизвестные лица, разбив окно машины, совершили кражу денег. Выяснилось, мужчина проживает в Караганде и занимается перевозкой грузов между Карагандой и Семем, сообщает Polisia.kz

Днем ранее мужчина с родственником выехал в Семей с 9 тоннами овощей и фруктов, где, разгрузив товар на рынке, получил за него оплату. Деньги мужчина упаковал в бумажные конверты и положил в металлический сейф, расположенный под сиденьем автомашины. Сейф закрывался на ключ и был приварен к пассажирскому сиденью. По пути следования домой мужчины остановились перекусить в Павлодаре. Но через 30 минут, выйдя из столовой, мужчина увидел, что форточка на водительской двери разбита, а водительское сиденье вместе с приваренным к нему сейфом отсутствует.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий павлодарские полицейские задержали двух подозреваемых в краже 10 млн тенге. Ими оказались жители Восточно-Казахстанской области, один из них ранее судим.

С помощью камер видеонаблюдения оперативники выяснили, что злоумышленники начали следить за потерпевшими еще с рынка в городе Семее. Когда заметили у бизнесменов крупную сумму денег, у них возник преступный замысел, который они и осуществили в Павлодаре. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК", - рассказал начальник департамента полиции Нурлан Масимов.

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