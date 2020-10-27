Адвокатов бывшего главы ЕНПФ осудили на 11 лет

Алматы. 26 октября. Kazakhstan Today - В Специализированном межрайонном уголовном суде Алматы завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении адвокатов Гульнары Смагул и Александра Блока, признанных виновными по пункту 2 части 4 статьи 190 УК (Мошенничество группой лиц по предварительному сговору путем обмана и злоупотребления доверием в отношении двух и более лиц в особо крупном размере), части 4 статьи 28, части 4 статьи 367 УК (Подстрекательство к даче взятки), передает Kazakhstan Today.

Как сообщается в официальном Facebook-аккаунте суда, установлено, что Смагул и Блок, являясь адвокатами подозреваемого Руслана Ерденаева по уголовному делу, с конца января по март 2017 года, мошенническим путем, обманув родственников подозреваемого - потерпевших Л. и Е., склонили их к даче взятки следователю и его начальству для освобождения Руслана Ерденаева из-под ареста и прекращения дела, не намереваясь при этом передавать деньги.

Так адвокаты под предлогом передачи денег должностным лицам получили от Л. и Е. 150 000 долларов, но, не выполнив свои обещания, присвоили деньги.

Приговором суда Смагул и Блок осуждены к 11 годам лишения свободы с пожизненным лишением права заниматься адвокатской деятельностью.

Приговор не вступил в законную силу.

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