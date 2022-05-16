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До 15 лет лишения свободы грозит экс-министру обороны

15.05.2022, 12:08 14456
До 15 лет лишения свободы грозит экс-министру обороны
Фото: pexels
НУР-СУЛТАН. 15 МАЯ - До 15 лет лишения свободы грозит бывшему министру обороны Мурату Бектанову, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С 19 февраля 2022 года в отношении указанного лица Генеральной прокуратурой проводится досудебное расследование, действия подозреваемого квалифицированы по части 3 статьи 451 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Превышение власти)", - сообщает inform.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

 
Отмечается, что согласно данной статье превышение власти, совершенное в боевой обстановке, наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
 
В Генпрокуратуре добавили, что иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению. 
 
Напомним, Мурат Бектанов содержится под стражей с 22 февраля этого года.
 

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Выманивший почти 2 млн тенге интернет-мошенник задержан в Шымкенте

16.05.2022, 11:57 1706
ШЫМКЕНТ. 16 МАЯ - Задержан интернет-мошенник, выманивший почти 2 млн тенге у жителей Шымкента и Туркестанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С заявлениями об интернет-мошенничестве в отношении одного и того же лица в управление полиции Абайского района обратились сразу шесть жителей Шымкента и Туркестанской области. Аферист выманил у них почти 2 миллиона тенге", - сообщает Polisia.kz.

 
Факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество, совершенное в отношении двух или более лиц). 
 
В результате сотрудники полиции вышли на местного жителя и задержали его по месту жительства. В настоящее время он находится под стражей. Проводится досудебное расследование. Полиция не исключает вероятности того, что количество потерпевших может возрасти. 
 
По данным полиции, для осуществления своих афер мужчина создал группу в одном из мессенджеров, куда его жертвы присоединялись через рекламу в соцсетях. Злоумышленник обещал потерпевшим через ставки в букмекерских конторах удвоить любую сумму денег, которую они ему переведут, войдя в их доверие путем демонстрации фото разных выигрышных чеков.
 

Аферисты из Алматы продавали по всей стране поддельные автозапчасти под видом брендовых

16.05.2022, 10:22 2871
Аферисты из Алматы продавали по всей стране поддельные автозапчасти под видом брендовых
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 16 МАЯ - В Алматы ликвидирован склад контрафактных автозапчастей с товарным знаком "Тойота", "Лексус", "Хендэ", "Хонда" на сумму более 1,8 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматы при координации прокуратуры города завершено досудебное расследование в отношении группы подозреваемых.
 

Выяснилось, что контрафактные запчасти расфасовывались в брендированные коробки, после этого распространялись на авторынки Казахстан. Всего по результатам мероприятий изъято порядка 106 тысяч контрафактных автозапчастей", - говорится в сообщении АФМ РК.

 
В настоящее время дело рассматривается в суде.
 
Агентство по финансовому мониторингу продолжает работу по выявлению незаконного использования товарных знаков и защите добросовестного бизнеса.
 

В Павлодаре задержан наркокурьер с крупной партией синтетических наркотиков

16.05.2022, 10:13 2496
В Павлодаре задержан наркокурьер с крупной партией синтетических наркотиков
Фото: Polisia.kz
ПАВЛОДАР. 16 МАЯ - В Павлодаре задержан 32-летний местный житель, выполнявший роль регионального курьера и фасовщика склада наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

При проведении обысковых мероприятий по месту жительства мужчины были обнаружены "кристаллические вещества" массой более 700 граммов. Позже из тайника извлекли еще 390 граммов наркотиков. Экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения "a-PVP" общей массой более 1 килограмма", - сообщил начальник департамента полиции Павлодарской области Василий Скляр.

 
По данным Polisia.kz, подозреваемый получал крупные партии наркотиков, после чего расфасовывал вещества в тайники-закладки.
 
В полиции уточнили, что 1 килограмм изъятых наркотиков - это более 5 тысяч разовых доз. 
 
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 297 УК Республики Казахстан (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов). Подозреваемый водворен в ИВС города Павлодара.
 
 

В Экибастузе задержан вооруженный обрезом пьяный горожанин

15.05.2022, 13:04 13736
ЭКИБАСТУЗ. 15 МАЯ - В Экибастузе задержан вооруженный обрезом пьяный 33-летний горожанин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Вооруженный мужчина попал на видеокамеру возле подъезда жилой многоэтажки, информирует pavlodarnews.kz. 
 
Как сообщили в региональном департаменте полиции, он задержан, обрез одноствольного охотничьего ружья и два патрона 16-го калибра изъяты и направлены на баллистическую экспертизу. По ее результату будет принято процессуальное решение 
 
Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина помещен в центр временной адаптации и детоксикации - медвытрезвитель. Полицейские проводят проверку.



 

В Нур-Султане пресечен канал сбыта героина

14.05.2022, 17:26 21971
НУР-СУЛТАН. 14 МАЯ - Столичными полицейскими пресечена деятельность канала сбыта наркотического средства "героин", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

При проведении оперативных мероприятий за сбыт наркотиков задержан ранее неоднократно судимый 35-летний подозреваемый. В ходе обыска с применением служебно-розыскной собаки по месту жительства задержанного было также обнаружено и изъято 18 разовых доз героина", - сообщили в пресс-службе департамента полиции столицы. 

 
Проводится досудебное расследование по статье 297, часть 3, УК РК за незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов. В настоящее время задержанный находится под арестом.
 

С начала 2022 года на территории столицы пресечена деятельность одной организованной преступной группы, причастной к сбыту наркотиков, ликвидировано 3 нарколаборатории, из незаконного оборота изъято более 130 кг различного вида наркотических средств, в том числе около 17 кг синтетических наркотиков. Раскрыто 269 наркоправонарушений, в том числе 78 преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких по фактам хранения и сбыта наркотиков в особо крупном размере", - сообщил начальник УПН ДП полковник полиции Ерлан Акбаров. 

 

Гульмире Сатыбалды продлили срок ареста

13.05.2022, 19:01 35426
Гульмире Сатыбалды продлили срок ареста
Фото: pexels
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Бывшей жене Кайрата Сатыбалды Гульмире Сатыбалды продлили арест на один месяц, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
13 мая специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц в отношении подозреваемой Сатыбалды Гульмиры, сообщили в городском суде столицы.
 
Ранее сообщалось о продлении на месяц ареста Кайрату Сатыбалды и Кайрату Боранбаеву.
 
Напомним, Гульмира Сатыбалды подозревается в хищении средств на ремонт объектов Универсиады-2017.
 

Задержание замначальника ДП Павлодарской области: глава МВД сообщил подробности

13.05.2022, 18:45 36116
Задержание замначальника ДП Павлодарской области: глава МВД сообщил подробности
Фото: Pavlodarnews.kz
ПАВЛОДАР. 13 МАЯ - Антикор ведет расследование о получении взятки в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По мнению следствия, в департаменте полиции Павлодарской области завышалась стоимость приобретения материально-технических средств, сообщает Pavlodarnews.kz.
 
По словам министра внутренних дел Марата Ахметжанова, санкцией суда задержан ряд предпринимателей, которые поставляли оборудование. Сегодня идет следствие по этому делу.
 
Задержания прошли не только в Павлодарском, но и в других регионах страны.
 
Глава министерства отметил, что имиджу департамента полиции в частности и органам внутренних дел в целом нанесен большой урон.
 

Мы не скрываем, что проводится чистка рядов. Все, кто действительно замечен в этих коррупционных правонарушениях, будут привлечены, рассматриваем и ответственность их руководителей", - сказал глава МВД.

 
Напомним, 8 апреля был задержан заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области по подозрению в хищении бюджетных средств.
 

На таможенном посту "Алаколь" пресекли незаконный ввоз перчаток на 43 млн тенге

13.05.2022, 18:20 36021
На таможенном посту "Алаколь" пресекли незаконный ввоз перчаток на 43 млн тенге
Фото: КГД МФ РК
КОНАЕВ. 13 МАЯ - На таможенном посту "Алаколь" департамента государственных доходов по Алматинской области пресечен незаконный ввоз перчаток в объеме 22 483 кг, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Основанием для проведения таможенного досмотра послужило занижение таможенной стоимости товара, сообщает пресс-служба КГД. 
 
При проведении таможенного досмотра специалисты таможенного поста "Алаколь" выявили нарушения таможенного законодательства РК. 
 
Таможенная стоимость незаконно ввезенных товаров составляет порядка 43 млн тенге. В апреле материалы переданы в ДЭР Алматинской области для возбуждения уголовного дела.
 
С начала года по настоящее время департаментом направлены материалы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по 21 факту (по 13 грузополучателям, из них: 9 - резидентов, 4 - нерезидента), где таможенная стоимость превысила пороговый уровень (более 10 000 МРП). 
 
Общая таможенная стоимость незаявленных товаров составила 1 млрд 836 млн тенге, а вес незаявленных товаров составила 695 тонн.
 

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