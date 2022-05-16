До 15 лет лишения свободы грозит экс-министру обороны

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С 19 февраля 2022 года в отношении указанного лица Генеральной прокуратурой проводится досудебное расследование, действия подозреваемого квалифицированы по части 3 статьи 451 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Превышение власти)", - сообщает inform.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.
Отмечается, что согласно данной статье превышение власти, совершенное в боевой обстановке, наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
В Генпрокуратуре добавили, что иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
Напомним, Мурат Бектанов содержится под стражей с 22 февраля этого года.