В Туркестанской области сельчанин украл из машины 2 млн тенге

Туркестан. 9 ноября. Kazakhstan Today - Полицейские Туркестанской области раскрыли кражу двух миллионов тенге из автомашины сельчанина, передает Kazakhstan Today.

В октябре текущего года в дежурную часть Келесского РОП с заявлением обратился местный житель. По его словам, ночью к нему в гараж проникли неизвестные лица и похитили из бардачка автомашины "Ауди" два миллиона тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье УК РК "Кража" и приступили к розыску подозреваемых лиц. Полицейские тщательно проверили место преступления на предмет оставленных следов, опросили возможных очевидцев и прочесали все близлежащие улицы и дворы поселка", - сообщили в пресс-службе ДП.

В течение двух дней полицейские вышли на след автовора и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, который полностью признался в содеянном.

Следствием установлено, что молодой человек в нетрезвом состоянии проник во двор к потерпевшему, вскрыл гараж и похитил из автомашины деньги, а затем скрылся. Похищенные деньги подозреваемый потратил на собственные нужды. В настоящее время по факту кражи чужого имущества следствием проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под подпиской. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего и причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям", - прокомментировали в пресс-службе.

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