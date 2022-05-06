В ЗКО бухгалтер отдела образования похитила 31 млн тенге

УРАЛЬСК. 5 МАЯ - В Западно-Казахстанской области бюджет Сырымского районного отдела образования казначей расхищала в течение продолжительного времени, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Размер ущерба в ходе расследования уголовного дела оценили в 31 млн тенге. Вина подсудимой была полностью доказана.
Она полностью возместила причиненный государству ущерб и просила суд не лишать ее свободы, при этом прокурор запросил для нее 8 лет лишения свободы. В итоге, женщину приговорили к семи годам лишения свободы", - говорится в материале телеканала "Хабар 24".
По словам пресс-секретаря областного суда Нургуль Канатбаевой, женщина совершила преступление, предусмотренное пунктом 2 части 4 статьи 189 УК, то есть с признаками хищения.
Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев без конфискации имущества. В связи с наличием двух несовершеннолетних детей срок отбывания наказания отсрочен на 5 лет. Приговор не вступил в законную силу", - сказала Нургуль Канатбаева.
Также она лишена права работать в государственных и квазигосударственных организациях. Отбывать наказание в исправительном учреждении она будет при достижении возраста младшего ребенка 14 лет.