В Алматы главный бухгалтер Дома школьника №3 присвоила 50 млн тенге

АКТОБЕ. 27 ЯНВАРЯ - Сотрудниками департамента полиции на транспорте выявлена еще одна связь транснациональной организованной преступной группы. Задержан 30-летний местный житель, производивший и реализующий наркотики в Актобе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В конце прошлого года в Караганде была выявлена очередная связь ОПГ, занимавшаяся пересылкой прекурсоров для производства наркотиков. В арендованном ею гараже оперативниками были изъяты шесть 30-литровых пластиковых бочек с прекурсорами - химическими веществами, которые используются для изготовления "Альфа-PVP", сообщает Polisia.kz

В ходе отработки связей был установлен житель Актобе, который наладил производство синтетических наркотиков в домашних условиях. В момент задержания у него было изъято пять разовых доз синтетики, а по месту жительства - еще восемь свертков с наркотиками.





Кроме того, в разных частях города изъято в общей сложности 55 закладок, приготовленных им для "клиентов" под заказ. По результатам судебно-химической экспертизы, общий вес изъятых наркотиков составил около килограмма "синтетики". Также изъяты вещественные доказательства, указывающие на факт производства наркотиков.





По словам полицейских, этому событию предшествовал ряд крупных задержаний, проведенных в 2021 году в Нур-Султане, а также в Карагандинской, Акмолинской и Павлодарской областях. Тогда было изъято свыше 25 килограммов готовых к реализации наркотиков и 3,5 тонны прекурсоров, из которых они изготавливались. Ликвидировано пять крупных нарколабораторий, две из них "работали" в Карагандинской области; по одной - в Нур-Султане, Павлодаре и Акмолинской области.

В ходе спецоперации был задержан организатор и шесть участников транснациональной ОПГ, которые организовали изготовление и сбыт мефедрона как в Казахстане, так и за его пределами, используя мессенджеры и сеть интернет магазинов. Каждый участник преступной группы курировал закрепленную за ним территорию реализации наркотиков, а также выполнял определенные обязанности: транспортировку, изготовление и хранение веществ", - говорится в материале.





Так, четверо занимались изготовлением и сбытом психотропных веществ в Нур-Султане, Алматы, Павлодаре, Караганде. Один из них осуществлял свою деятельность на территории России и Грузии.

В ходе расследования установлены международные преступные связи, возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РК (Создание и руководство транснациональной преступной группой).

Всего по этой ОПГ возбуждено восемь уголовных дел, связанных со сбытом наркотиков.



