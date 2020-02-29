Житель Алматы осужден на 6 лет за поножовщину

Алматы. 28 февраля. Kazakhstan Today - Алмалинский районный суд Алматы в июне прошлого года приговорил жителя города к 6 годам лишения свободы за поножовщину, передает Kazakhstan Today.

Алмалинский районный суд Алматы признал подсудимого виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений по пункту 7 части 2 статьи 106 УК РК и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно исполнительной системы средней безопасности.

В июне 2019 года, ночью, подсудимый К. вместе со своими знакомыми, находясь на городской аллее Арбат, заметил проходившую мимо группу парней, среди которых был потерпевший М. Между ними возник краткий диалог, после чего они разошлись, но спустя некоторое время подсудимый К. беспричинно нанес удар кулаком одному молодому человеку, а затем нанес ножом удар. Потерпевшему М. причинен тяжкий вред здоровью в виде торакоабдоминальной колото-резаной раны с повреждением диафрагмы, левой доли печени, в результате чего он некоторое время находился на лечении в стационаре", - сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый в содеянном раскаялся и возместил потерпевшему материальный ущерб.

Суд при назначении наказания подсудимому, учел смягчающие обстоятельства - его частичное признание вины и раскаяние в содеянном, возмещение материального ущерба потерпевшему, мнение потерпевшего, который простил подсудимого", - отметили в ведомстве.

Приговор не вступил в законную силу.

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