В Туркестанской области у браконьеров изъяли 8 туш сайгаков

ТУРКЕСТАН. 26 АПРЕЛЯ - Сотрудники природоохранной полиции МПС ДП Туркестанской области совместно с сотрудниками "Охотзоопрома" в ходе рейдовых мероприятий выявили факт браконьерства на территории Созакского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Во время проведения отработок сотрудники мобильной группы в составе природоохранной полиции и "Охотзоопрома" заметили в степи подозрительных лиц, передвигавшихся на мотоцикле. При проверке выяснилось, что двое мужчин промышляли незаконной охотой на диких животных. У браконьеров обнаружили и изъяли 8 туш сайгаков, а также незарегистрированное охотничье ружье и 14 сайгачьих рогов. Подозреваемыми оказались жители Созакского района, которых доставили в отдел полиции и взяли под стражу", - рассказал начальник местной полицейской службы ДП ТО полковник полиции Улугбек Мылтыков.

Данный факт зарегистрировали по двум статьям УК РК: статье 339 (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами) и статье 337 (Незаконная охота).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства