В столице задержан сбытчик наркотиков на сумму более 9 млн тенге

Нур-Султан. 15 сентября. Kazakhstan Today - Полицейские Нур-Султана задержали 43-летнего сбытчика наркотиков в особо крупном размере, передает Kazakhstan Today.

По данным Polisia.kz , при проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан ранее неоднократно судимый за сбыт и за хранение наркотиков в особо крупном размере житель столицы 1977 года рождения, в гараже которого изъято наркотическое средство "гашиш" весом более 14 килограмм.

Уточняется, что стоимость изъятой крупной партии наркотиков на "черном рынке" составила бы более девяти миллионов тенге или 28 тысяч разовых доз.

Также, в ходе обыска у наркодилера изъяты весы для расфасовки, денежные средства в сумме 2 миллионов 243 тысячи тенге и пневматический пистолет.





По данному факту проводится досудебное расследование по статье 296 УК РК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества.

Кроме того, в настоящее время полицейские устанавливают канал поставки зелья и изучают образ жизни задержанного. Известно, что фигурант нигде не работает и является наркозависимым.

В полиции также рассказали, что за период проведения ОПМ "Карасора-2020" столичными оперативниками изъято более 50 килограммов различных наркотических средств, в том числе более 18 килограмм "синтетики". За наркопреступления задержано 450 человек, из них в отношении 73 лиц применена мера пресечения "содержание под стражей".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства