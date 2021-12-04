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От 9 до 18 лет лишения свободы получили наркоторговцы в Павлодарской области

03.12.2021, 13:08 23059
От 9 до 18 лет лишения свободы получили наркоторговцы в Павлодарской области
Фото: regnum.ru
ПАВЛОДАР. 3 ДЕКАБРЯ - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам по Павлодарской области вынесен приговор в отношении членов организованной преступной группы наркоторговцев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает polisia.ru, преступники наладили сбыт в ряде городов Казахстана сильнодействующих синтетических наркотиков через Telegram и несколько автоматизированных интернет-ботов. 
 

Продажу наркотиков организатор преступной группы начал в Петропавловске. Затем, переехав в Павлодар, решил поставить наркоторговлю на более масштабный уровень. Создал интернет-магазин, стал собирать команду единомышленников, рассылая в интернете анонимные объявления о высокооплачиваемой работе. Разработал маркетинговый план, искал возможности расширить свое участие в сбыте наркотиков и в других городах: Экибастузе, Семее и Нур-Султане. Сформировал устойчивую преступную группу, занимавшуюся перевозкой и сбытом наркотиков. Каждый выполнял свои задачи: перевозка крупных партий наркотиков; расфасовка и закладка синтетики; администрирование интернет-магазина и реклама запрещенных веществ. Организатор взял на себя функции координации работы "персонала", выбора безопасных маршрутов для перевозки наркотиков и районов их закладки. За время работы магазина практически все члены ОПГ пристрастились к наркотикам". 

 
Деятельность ОПГ была пресечена в начале текущего года, когда на вокзале города Семея был задержан перевозчик наркотиков, у которого изъято 350 граммов "альфа PVP". Он дал признательные показания и рассказал, что после закладки наркотиков в Семее, он с этой же целью должен был ехать в Павлодар и Экибастуз. 
 

В ходе разработки преступных связей задержанного, оперативники вышли на остальных членов наркогруппы. Операция по задержанию была проведена очень быстро, преступники не заподозрили, что находятся под наблюдением и не смогли уничтожить вещественные доказательства. Всего изъято около 600 граммов "синтетики", расфасованной по разовым дозам. Мобильные телефоны, ноутбуки, в которых обнаружена вся история создания организованной преступной группы, подбора персонала, содержалось досье на каждого сотрудника, а также анализ работоспособности каждого из них, электронные кошельки и переводы денежные переводы, а главное, была остановлена автоматизированная продажа закладок посредством чат-ботов. Ликвидировано 47 закладок в Семее и Павлодаре". 

 
Все члены ОПГ приговорены к длительным срокам лишения свободы. Лидер и организатор осужден на 18 лет по двум статьям Уголовного кодекса: за создание организованной преступной группы и незаконный сбыт наркотиков, совершенный в группе. Два члена ОПГ приговорены судом к 16 годам лишения свободы. Один из преступников осужден на 9 лет лишения свободы. Суд учел его раскаяние и оказание активного содействия при раскрытии и расследовании преступлений. Наказание они будут отбывать в учреждениях максимальной безопасности. 
 
В полиции отметили, что с 2020 года наркопреступления, совершенные с использованием информационно-коммуникационных систем, отнесены к категории тяжких и особо тяжких с установлением длительных сроков лишения свободы. В частности, за сбыт наркотиков законодательством предусмотрено лишение свободы от 5 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Предельная мера наказания – лишение свободы от 15 до 20 лет или пожизненное заключение, – применятся за сбыт, совершенный преступной группой, или в организациях образования, или заведомо несовершеннолетнему.
 

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Подозреваемый в зверском убийстве Аяжан Едиловой не признает своей вины в изнасиловании

04.12.2021, 11:28 3241
АЛМАТЫ. 4 ДЕКАБРЯ - Подозреваемый в убийстве девятнадцатилетней Аяжан Едиловой не признает своей вины в изнасиловании. Об этом сообщила сторона потерпевших, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В Алматы вчера состоялось второе слушание по резонансному делу. Процесс проходит в закрытом режиме. Были допрошены пять свидетелей. Некоторые из них указывают, что задержанный все же надругался над студенткой. Это подтверждают и заключения экспертов. Представитель стороны убитой сейчас пытается этот факт доказать. Но обвиняемый сознается лишь в убийстве, сообщает телеканал "Астана". 
 

Признает свою вину по статье "Убийство". По статье "Изнасилование" не признает. Мы, как сторона потерпевших, работаем над тем, чтобы доказать его вину по статье "Изнасилование". А именно на основании его показаний, показаний свидетелей, переписок, аудио и других сообщений. Помимо добавляем еще заключения экспертов", - сказал представитель потерпевшей стороны Кадыржан Галымжанулы. 

 
Напомню, студентка Аяжан Едилова пропала в марте этого года. Убийца зверски расчленил девушку и сварил ее голову. Останки позже обнаружили в разных частях Алматы.
 

Житель Туркестанской области незаконно получил 4,7 млн тенге госсубсидии

03.12.2021, 19:50 60724
Житель Туркестанской области незаконно получил 4,7 млн тенге госсубсидии
ТУРКЕСТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Житель Туркестанской области осужден за незаконное получение государственных субсидий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Злоумышленники путем обмана, предоставления фиктивных документов присваивают средства, выделенные государством для развития социальной сферы, сельхоз- и других сфер, сообщает пресс-служба АФМ РК. 
 
Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области завершили досудебное расследование в отношении руководителя ТОО "Ойсыл-Кара", совершившего мошеннические действия. 
 
Гражданин Н. Кенегесов в период с 2018 по 2020 годы предоставил фиктивные сведения и документы в управление сельского хозяйства акимата Туркестанской области о посеве сельхозкультур.
 
Тем самым, незаконно получил субсидии на приобретение удобрений на сумму 4,7 миллиона тенге.
 
Н.Кенегесов осужден к 3 годам.
 
 

В Туркестанской области работники управления спорта похитили 70 млн тенге

03.12.2021, 16:29 89776
В Туркестанской области работники управления спорта похитили 70 млн тенге
Фото:lenta.ru
ТУРКЕСТАН. 3 ДЕКАБРЯ - В Туркестанской области работники управления спорта похитили 70 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает otyrar.kz, в Специализированном суде Туркестанской области рассмотрели уголовные дела в отношении работников Управления физической культуры и спорта, а именно Кырыкбаева П., Пернебаевой М., Оспановой Б. и Аширбековой Г. Все они обвиняются в создании и руководстве преступной группы с целью хищения денежных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения (части 3 статьи 262 (Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них), пункты 1 и 2 части 4 статьи 189 УК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).
 

Громкий инцидент берет свое начало еще с 2019 года. Тогда согласно утвержденному плану, управлением физической культуры и спорта проводились ряд спортивных мероприятий в виде соревнований и учебно-тренировочных сборов. Начальник управления П. Кырыкбаев внес ряд приказов об осуществлении спортивных мероприятий, а также о финансировании их участников. Однако выделенные средства осваивались без фактического или частичного проведения спортивных мероприятий, с внесением "авансового отчета" об израсходовании полной суммы перечисленных денежных средств. После того как старшие тренера обналичивали деньги, часть передавали работникам управления. На оставшуюся часть денег тренера проводили спортивные мероприятия, либо вообще не проводили, оставляя себе денежные средства. Таким образом был нанесен ущерб государству в сумме около 70 миллионов тенге".

 
Суд, в ходе изучения материалов дела, переквалифицировал обвинения П. Кырыкбаева и Б.Оспановой на халатность, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия. П. Кырыкбаеву приговором суда назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года, его коллеге Б. Оспановой ограничение свободы на 6 месяцев. Приговором суда М. Пернебаева и Г. Аширбекова признаны виновными в хищении денег в особо крупном размере и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет каждому, сообщает издание.
 
 

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