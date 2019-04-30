Житель Актау напал на двух женщин, одна скончалась

Актау. 29 апреля. Kazakhstan Today - В одном из домов в 5-м микрорайоне Актау произошло нападение на двух женщин, закончившееся убийством одной из них, передает Kazakhstan Today.

Убийство произошло в ночь с 28 на 29 апреля. По словам жителей дома, неизвестный мужчина ранил одну женщину и убил другую в одной из квартир на втором этаже 28-го дома, пишет портал " Лада ".

"Он рецидивист, уже было такое однажды. Кажется, он уже отбывал наказание в местах не столь отдаленных и за убийство. Не раз поднимал шум, дрался. На него писали заявление, что он социально опасен, но почему-то это проигнорировали", - сказала жительница дома.

На место происшествия приехали несколько полицейских автомобилей и карета скорой помощи.

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