Директор районного Центра занятости в Жамбылской области похитил вверенные ему товары на 1 млн тенге

Тараз. 26 июня. Kazakhstan Today - Директор районного Центра занятости населения в Жамбылской области похитил товарно-материальные ценности на 1 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Департаментом Агентства по противодействию коррупции Жамбылской области ранее окончено досудебное расследование в отношении директора КГУ "Центр занятости населения акимата Таласского района" Еркебаева Е. Еркебаев совершил хищение вверенного имущества в виде товарно-материальных ценностей на общую сумму 1 млн. тенге", - сообщила пресс-служба Агентства по противодействию коррупции.

20 июня текущего года приговором Таласского районного суда Еркебаев осужден к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении минимальной безопасности.

Он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Как сообщалось ранее, директора и юриста подразделения Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД РК подозревают в хищении 187 млн тенге из бюджета. А замглавы управления финансов в СКО вместе с женой похитил 83 млн тенге.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства