Житель Рудного задержан по подозрению в убийстве двух женщин

Костанай. 24 февраля. Kazakhstan Today - Полиция Рудного задержала 39-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве двух местных женщин, передает Kazakhstan Today.

В ночь на 21 февраля в дежурную часть управления полиции города Рудного поступило сообщение от женщины о том, что ее 68-летняя родственница не отвечает на звонки. Далее полиция установила, что исчезла и 34-летняя племянница заявительницы. Сотрудники полиции, прибыв к месту жительства пропавшей женщины, обнаружили в одной из комнат инвалидную коляску. В три часа ночи полиция вместе с родственницей начала проводить поквартирный обход для выявления свидетелей среди соседей, сообщает Polisia.kz

Были изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения, расположенных рядом с домом, откуда пропали женщины. Запись с видеокамер была некачественной, поэтому установить подозреваемого было сложно. Путем наложения времени, всех движений людей и автомобилей через систему "Ураган" мы начали проверку всех авто, которые попали в объектив камеры. Это более 40 транспортных средств. Водителей приглашали к себе беседовать, узнавать, кто и где находился в это время", - рассказал на брифинге начальник управления полиции Рудного Алим Бажикбаев.

Благодаря действиям полиции, уже в 4 утра 22 февраля был установлен возможный адрес, куда подозреваемый мог прибыть после посещения потерпевших.

Мы провели поквартирный обход этого дома. Установили интересующее нас лицо, в квартире которого были обнаружены два тела. В 6 утра провели задержание у него в квартире. Подозреваемый сразу понял, в чем дело, сопротивления не оказывал. В УП он дал признательные показания. Установили, что 21 февраля он пешком ходил в сторону реки Тобол и подготовил лунку для того, чтобы избавиться от улик. Благодаря оперативной работе, мы успели задержать подозреваемого до того, как он избавился от тел", - сообщил Бажикбаев.

В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного задержания. Также было отмечено, что сегодня будет решаться вопрос о его аресте.

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