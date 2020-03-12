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В Западном Казахстане сельчанина осудили за изнасилование двух девочек

11.03.2020, 18:04 9802
Уральск. 11 марта. Kazakhstan Today - В Западно-Казахстанской области сельчанина осудили за изнасилование двух девочек в возрасте шести и восьми лет, передает Kazakhstan Today.
 
26 июля прошлого года родители девочек 6 и 8 лет заявили о том, что их дети подверглись сексуальному насилию со стороны их односельчанина, который совсем недавно отслужил в армии и пошел работать пожарным, пишет "Мой город"
 
Мать подозреваемого ранее рассказала о том, что она и ее семья хорошо знают девочек и родителей, которые заявили в полицию на ее сына. Женщина заявила, что не верит в произошедшее. С ее слов, сын у нее воспитанный и не употребляет алкоголь, а после работы всегда приезжал домой уставший, ложился спать. Мать подозреваемого - инвалид, по ее словам, она все время находилась дома, где якобы все произошло. О произошедшем они узнали от полицейских. 
 
С родителями потерпевшей стороны журналистам поговорить не удалось.
 
В департаменте полиции ЗКО рассказали, что сельчанин подозревается по части 4 статьи 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера).
 

14 февраля этого года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО 22-летнего мужчину приговорили к 20 годам лишения свободы", - отметили в полиции ЗКО.

 
В суде ЗКО отметили, что по данному делу после оглашения приговора была подана апелляция.
 

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