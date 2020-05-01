В Кызылординской области чиновники управления по вопросам молодежной политики похитили 12,6 млн тенге

Нур-Султан. 30 апреля. Kazakhstan Today - В Кызылординской области экс-руководитель управления по вопросам молодежной политики и начальник отдела обвиняются в хищении 12,6 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Департаментом по Кызылординской области осуществляется досудебное расследование в отношении бывшего руководителя управления по вопросам молодежной политики и начальника отдела указанной области, которые в период с 2017 по 2018 годы похитили бюджетные средства на общую сумму 12,6 млн тенге путем незаконного перечисления завышенной заработной платы и премии", - сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции.

Кроме того, в ведомстве проинформировали, что департаментом по городу Нур-Султану начато досудебное расследование в отношении директора ТОО, являющегося подведомственной организацией акимата. "Он подозревается в хищении бюджетных средств в период 2019 года путем фиктивного трудоустройства лиц по договору "Об оказании услуг по изучению, исследованию, мониторингу, анализа рынка деятельности в сфере религии", чем причинил ущерб государству на сумму 14,7 млн тенге", - уточнили в агентстве.

Вместе с тем на этой неделе вынесен ряд приговоров по коррупционным преступлениям. 29 апреля районный суд приговорил к году лишения свободы экс-акима Бирликского сельского округа Мойынкумского района Жамбылской области Т. Мусакулова.

Заведомо зная о незавершении строительных работ по благоустройству парка имени Асанбаева в Бирликском сельском округе, аким подписал акт выполненных работ с недостоверными сведениями и перечислил денежные средства, выделенные в рамках программы "Развитие регионов - 2020", тем самым причинил ущерб государству в сумме более 1 млн тенге", - уточнили в Агентстве.

Также 25 апреля судом №2 города Усть-Каменогорска главный бухгалтер Врачебной амбулатории села Меновное И. Орехова приговорена к лишению свободы сроком на 7 лет за хищение бюджетных средств в сумме более 85 млн тенге путем незаконного их перечисления на свои карточные счета.

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